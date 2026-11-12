Fer Niño no pierde la confianza en el Elche pese a las dos últimas derrotas: "De esos partidos ganaremos muchos"

El delantero del Elche, máximo goleador del equipo con seis tantos, resta importancia a las dos últimas derrotas ante Betis y Valencia y reivindica el nivel mostrado por el conjunto de Anselmi antes de visitar al Levante

El Elche atraviesa un pequeño bache de resultados, pero no parece haber perdido la confianza en el camino que está siguiendo. Las derrotas frente al Betis y al Valencia han frenado la dinámica del conjunto ilicitano, aunque dentro del vestuario hay motivos para mantener el optimismo. Uno de los encargados de transmitir ese mensaje ha sido Fer Niño, que ha querido poner en valor el rendimiento del equipo más allá de los últimos marcadores.

El delantero se ha convertido en una de las piezas más importantes del proyecto de Anselmi. Llegó el pasado verano procedente del Burgos a cambio de cuatro millones de euros, el atacante ha respondido a la apuesta del club con seis goles en los doce encuentros que ha disputado, diez de ellos como titular. Unos números que le sitúan como máximo realizador del conjunto franjiverde y que le han permitido ganarse un papel protagonista en su nueva etapa.

En una entrevista en los medios oficiales del Elche, el ariete ha repasado el momento que atraviesa el equipo y ha reconocido que el parón de selecciones llega en un momento oportuno para dejar atrás las últimas decepciones y preparar el siguiente compromiso liguero. "También sirve para refrescar un poco la mente de los resultados que no han sido favorables, aunque vamos por buen camino. Desconectar con la familia nos vendrá bien y ya tendremos la vista puesta en el Levante", explicó.

Fer Niño se queda con las sensaciones y no con los resultados

Las dos últimas jornadas han dejado al Elche sin premio, pero Fer Niño no comparte una visión excesivamente negativa de lo sucedido. El atacante considera que el equipo ha ofrecido argumentos suficientes para pensar que puede competir ante cualquier rival y que, manteniendo ese nivel, los triunfos terminarán llegando.

"Es muy resultadista el fútbol"

"Es muy resultadista el fútbol. Las sensaciones fueron muy buenas, yo los disfruté jugando. De esos partidos ganaremos muchos", aseguró el delantero, lanzando así un mensaje de tranquilidad y confianza en el trabajo colectivo. Una reflexión con la que el futbolista trata de evitar que los últimos tropiezos generen dudas en una plantilla que, a su juicio, está mostrando una buena versión sobre el terreno de juego. El objetivo ahora pasa por trasladar esas sensaciones al marcador y recuperar cuanto antes la dinámica positiva.

Para ello, el Elche tampoco quiere bajar el nivel de exigencia durante estas semanas sin competición. Fer Niño considera que los entrenamientos deben mantener la intensidad habitual para que el equipo no pierda ritmo de cara a la reanudación de LaLiga. "Cuanto más intensos sean los entrenamientos, menos ritmo perdemos", apuntó.

El Ciutat de València, próximo examen para el Elche

Con la mirada ya puesta en el siguiente compromiso, el conjunto ilicitano tendrá que visitar al Levante en el Ciutat de València. Un encuentro importante para dejar atrás las derrotas ante Betis y Valencia y demostrar que las buenas sensaciones de las que habla Fer Niño pueden convertirse de nuevo en puntos. El delantero, en cualquier caso, no tiene dudas sobre las posibilidades de su equipo lejos del Martínez Valero. "Hemos demostrado que fuera de casa podemos ganar en cualquier campo", afirmó, dejando claro que el Elche afrontará la cita sin complejos.

En el apartado individual, Fer Niño también atraviesa un momento dulce. Sus seis tantos le han convertido en la principal referencia goleadora del equipo, aunque el futbolista no ha querido acaparar los méritos y ha destacado el papel de sus compañeros en su adaptación. "Estoy muy contento. Siempre gracias a mis compañeros, porque me acogieron como uno más. El vestuario es súper humilde. Estás feliz y en el campo también se ve", reconoció.

Con esto se ve el buen momento personal que vive el atacante y refuerza el mensaje que ha querido trasladar al entorno franjiverde: las últimas derrotas no cambian la confianza del vestuario en su trabajo ni en sus posibilidades de cara a lo que viene.