Jesús Owono se plantea incluso dejar el fútbol

El portero del FC Andorra está siendo ayudado por el club del Principado quien le está proporcionando ayuda psicológica para sobrellevar el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, que perdió la vida esta semana tras un choque con él

Jesús Owono está pasando uno de los peores momentos de su vida después de que Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, haya perdido la vida este pasado martes tras un choque que tuvieron los dos en el partido de Segunda división en el que se enfrentaron el FC Andorra contra el CD Tenerife. Es por ello que el guardameta, natural de Guinea Ecuatorial, está recibiendo ayuda psicológica para sobrellevar esta situación tal y como ha desvelado Ana Maye, una persona de su máxima confianza.

"Por mucho que se lo digan, le apena muchísimo. Está muy afectado, sobre todo por el niño de un año y medio que tenía Jesús Miguel y por su viuda. No sabe cómo gestionar todo esto", ha explicado en Mundo Deportivo Ana Maye, coordinadora general de la selección absoluta masculina de Guinea Ecuatorial y persona de confianza del portero del FC Andorra.

Según ha afirmado su entorno, Jesús Owono se ha refugiado en la religión ya que es muy creyente. "Cree mucho en la Biblia. Ojalá pudiera entender que no tiene que cargar con esa culpa... Nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador".

Ana Maye también ha detallado que la familia del portero está muy afectada por el fallecimiento de Jesús de Miguel. "Ellos también están viviendo un duelo, aunque de otra manera. La familia del fallecido ha perdido a un ser muy querido y eso les pesa muchísimo. Van a tener que convivir con lo ocurrido toda la vida. Pero a la familia de Jesús también les ha cambiado la vida para siempre y no se merecen que les estén destrozando de esta manera".

Jesús Owono, portero del FC Andorra, está afectando por el fallecimiento de Jesús de Miguel.

La familia de Jesús Owono ha pedido también, como de la Jesús de Miguel, que se les respete. "Que respeten su privacidad. Tienen otros dos hijos pequeños y un marido en casa. También están sufriendo. Jesús necesita tiempo, ayuda y tranquilidad para poder asimilar lo que ha pasado".

Jesús Owono rompió su silencio tras el fallecimiento de Jesús de Miguel

Jesús Owono se ha refugiado en su gente de confianza para pasar este mal momento debido a la muerte de su compañero de profesión Jesús de Miguel. El portero del FC Andorra, ahora mismo, no está en disposición de jugar ningún partido y está a la espera de conocer la sanción que le imponga la RFEF ya que por el choque con Jesús de Miguel fue espulsado.

Jesús Owono rompió su silencio y dijo que está pasando uno de los peores momentos de su vida. "Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús".

El portero del FC Andorra también afirmó que está preparado para asumir las consecuencias y los castigos que le pueden caer por la ya desafortunada acción. "Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto" compartió el cancerbero a través de sus redes sociales.