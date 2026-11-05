La familia de Jesús de Miguel: "Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere"

Las personas más cercanas al delantero, que falleció este pasado martes tras el choque que tuvo con Jesús Owono en el partido CD Tenerife - FC Andorra, han pedido respeto y privacidad en uno de los momentos más difíciles de sus vidas

La familia del futbolista Jesús de Miguel, fallecido en Tenerife este pasado martes, agradeció las muestras de cariño y apoyo recibidas, y aseguró: "Jesús deja un vacío imposible de llenar, pero también un recuerdo inmenso en todos los que hemos tenido la suerte de compartir nuestra vida con él".

Manuel Hernández, representante del futbolista recientemente desaparecido, ha leído un comunicado en el tanatorio en Navahermosa (Toledo), localidad en la que será enterrado la tarde de este jueves. En dicha comparecencia, la familia ha querido agradecer en estos momentos difíciles "todas las palabras, todas las muestras de cariño, apoyo y respeto" que están recibiendo tras el fallecimiento de Jesús, futbolista del CD Tenerife.

"No tenemos palabras suficientes para agradecer cada mensaje, cada llamada y cada gesto de afecto que nos está llegando. Gracias a todas las personas que se han acordado de él, a sus compañeros, amigos, aficionados y a todos los clubes que han querido trasladarnos sus condolencias y acompañarnos en este momento tan doloroso", ha dicho Manuel Hernández.

La familia de Jesús de Miguel se ha mostrado agradecida por el cariño recibido. "Sentir tanto cariño hacia Jesús y comprobar la huella que ha dejado en tantas personas es algo que siempre llevaremos con nosotros. Por ello, pedimos desde el máximo respeto que se preserve nuestra intimidad y la de todas las personas que nos están acompañando en estos momentos".

Por último, han pedido privacidad para vivir este momento de gran dolor ya que han perdido a un ser querido cuando le quedaba toda la vida por delante. "Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación así requiere. Entendemos el cariño, el interés y las muestras de apoyo que está despertando su pérdida y os estamos profundamente agradecidos".

Jesús de Miguel será enterrado en la tarde de este jueves

Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife de 30 años, falleció el martes tras sufrir un golpe durante el encuentro disputado frente al FC Andorra, y la misa funeral se va a celebrar a las 15:00 horas de este jueves en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Navahermosa, de donde es originaria su familia.

El delantero no pudo recuperarse de las lesiones sufridas tras un fuerte golpe recibido en un choque con el portero Jesús Owono, en el partido entre CD Tenerife y FC Andorra disputado el pasado lunes en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El madrileño fue trasladado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en donde fue empeorando con el paso de las horas hasta que finalmente acabó falleciendo.

La muerte de Jesús de Miguel ha sido un golpe muy duro para el fútbol español, pero en especial para su familia, que han perdido a una persona a la que aún le quedaba casi toda una vida por disfrutar. También está muy afectado el CD Tenerife, su equipo, quien ahora mismo no se ve con capacidad ni fuerzas para jugar partidos. Es por ello que se han aplazados sus dos últimos partidos, de Copa del Rey (CD Badajoz) y Segunda división (Granada CF) respectivamente.