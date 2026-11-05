Todas las posibles fechas que se barajan si se aplaza la jornada en Primera y Segunda división por la muerte de Jesús de Miguel

LaLiga medita responder positivamente a la petición de la AFE, con el respaldo de varios técnicos y jugadores, pero el problema está en encontrar alternativas dentro de un calendario muy apretado

LaLiga está estudiando la posibilidad de aplazar la jornada de este fin de semana tanto en Primera como en Segunda división, en señal de luto por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife de 30 años que el pasado lunes se desplomó sobre el césped del Heliodoro Rodríguez Pérez tras recibir una entrada de Jesús Owono, portero del Andorra, que le provocó una parada cardiorrespiratoria, perdiendo la vida horas después tras empeorar su estado neurológico.

La AFE ya ha solicitado esta medida al ente presidido por Javier Tebas, así como a la UEFA y la RFEF, y son varios los jugadores y entrenadores que se han mostrado partidarios de ella. "No le estamos dando la importancia que tiene a la muerte de Jesús de Miguel", afirmó por ejemplo al respecto Víctor Chust, futbolista del Elche. Pero el problema no es otro que el apretado calendario existente, lo que dificulta encontrar una fecha alternativa que deje contento a todos.

En la Categoría de Plata no habría tantos problemas para recuperar la jornada 13, de la cual ya han quedado aplazados oficialmente tanto el Granada - Tenerife como el Andorra - Mallorca. Pero en Primera no es tan sencillo encontrar un hueco libre antes del 6 de junio, fecha en la que se disputará la final de la Champions, como ordena la UEFA.

Sin vacaciones en Navidad

Así, la opción más factible es la de jugar en Navidad, concretamente el martes 22 y el miércoles 23 de diciembre, antes de Nochebuena. Pero para ello habría que llegar a un acuerdo precisamente con la AFE, pues según el convenio colectivo del sindicato de futbolistas, las vacaciones suelen comenzar el día 23, prolongándose la pasada campaña hasta el 1 de enero. Ahora bien, no es menor cierto que este convenio expiró el pasado 30 de junio, pero sigue en vigor, sin fechas concretas para el presente curso, al no haberse avanzado en la negociación entre las partes implicadas.

Otra opción que podría afectar a los equipos que compiten en Europa

De no fructificar esta opción, habría que irse ya al mes de febrero, los días 15 y 22, reservados para las repescas de las distintas competiciones europeas. Pero en este caso el problema es que hay nueve equipos que podría verse afectados, tanto en la Champions como en la Europa League y la Conference League.

El domingo posterior a la final de la Copa del Rey

Otra posibilidad sería jugar el fin de semana de la final de la Copa del Rey, que tendrá lugar el sábado 24 de abril. Tras ella, toda la jornada pasaría a jugarse íntegramente el domingo siguiente, obviamente con la excepción de los dos finalistas, para los que habría que buscar otra fecha. Pero para ello es necesario llegar a un acuerdo entre LaLiga y la RFEF.

Dos vías más complicadas, coincidiendo con otras finales europeas

A partir de ahí, se van agotado las alternativas, que parecen además ya poco factibles. Así, otras opciones para recuperar la jornada 12 de la máxima categoría pasan por jugar en los dos miércoles reservados para la final de la Europa League (26 de mayo) o de la Conference League (2 de junio), aunque eso supondría dejar pendiente hasta casi el final del curso los partidos de este fin de semana.