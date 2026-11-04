Cambien el VAR, o quítenlo

Aunque el el videoarbitraje ha solucionado algunos errores como los fuera de juego o expulsiones, sigue dejando mucho que desear en la interpretación de los penaltis y cierta jugadas en las que no debería entrar

El VAR llegó al fútbol español hace ya ocho años con el objetivo de acabar con los errores arbitrales claros y manifiestos que pudieran acaban siendo claves en el resultado de un partido, y lo que tengo más claro que nunca a día de hoy es que eso no se ha conseguido.

Son ya ocho años de polémicas que no cesan, de criterios que cambian de un año para otro, recordemos como una temporada lo que antes era penalti por mano a la siguiente no lo era, o como los pisotones por detrás algunas veces eran tarjeta roja y otras no, solo por poner un par de ejemplos de que el uso del VAR no ha venido para solucionar si no para polemizar aún más.

Es curioso que cuánta más tecnología aplicamos al fútbol, parece que más división de opiniones hay, también porque al fin y al cabo la tecnología no es infalible, y como ejemplo (otro) tenemos el reciente derbi vasco con el penalti señalado sobre Nico Williams. Que si Aramburu toca antes el balón, que si no, que si el sensor del balón envió la señal con un desfase de sincronización...

¿Ha conseguido el VAR hacer más justo el fútbol?

El VAR ha permitido corregir numerosas decisiones que antes podían cambiar el resultado de un encuentro. Sin embargo, está más que demostrado que la tecnología no garantiza por sí sola un arbitraje perfecto.

Por lo que siempre volvemos al mismo asunto: el problema del VAR no es tanto la tecnología, sino el uso que se hace de ella. El fútbol necesitaba y necesita una herramienta que ayude a los árbitros, pero después de varias temporadas sigue habiendo decisiones que generan más polémica de la que pretenden solucionar, por lo que la otra pregunta que se me viene a la cabeza es inevitable.

¿Prefieres el fútbol con VAR o sin VAR?

Es la pregunta del millón y que cada vez se hacen más aficionados al fútbol. Su implantación ha tenido aspectos positivos sin duda, como puede ser la revisión de una tarjeta roja, o si una falta se ha cometido dentro o fuera del área, así como simulaciones exageradas.

Pero en la actualidad el VAR ha empezado a entrar en tal cantidad de jugadas cuando llegó para lo contrario, para actuar lo menos posible e interferir lo mínimo en el juicio del árbitro de campo, salvo error flagrante. No para jugadas grises.

Revisiones demasiado largas, criterios diferentes para acciones similares y decisiones que siguen siendo discutibles generan frustración entre jugadores, entrenadores y aficionados. El VAR debería utilizarse exclusivamente para corregir errores claros y manifiestos, sin entrar a revisar cualquier pequeño contacto o jugada dudosa.

Yo era partidario de los que prefería el fútbol con VAR, pero visto que al final lo manejan los mismos que cometen errores y se los tapan unos a otros, ¿no sería mejor volver al fútbol sin VAR? La verdad que así al menos tenías el consuelo de que en caso de error, un ser humano al final es un ser humano y puede equivocarse una vez, pero si encima ahora tiene la opción de corregir un error y no lo hacen, pues ya parece que a uno lo toman por tonto.

El VAR, para lo justo

Vaya por delante que yo mantendría el VAR , pero para cuatro cosas básicas: los goles en posibles fuera de juego, los penaltis, las tarjetas rojas directas y los errores de identificación de jugadores. Todo lo que sea ir a más, a revisar la jugada del gol desde mucho antes para ver si hay falta o cualquier contacto leve, me parece que es desvirtuar el fútbol.

Y para eso, vuelvo a decir, casi que prefiero quedarme con el fútbol como antes del VAR, al menos cuando te perjudicaban ya no había marcha atrás, si no que ahora incluso teniendo la opción de corregir el error, siguen adelante en su decisión.