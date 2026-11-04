Durísimo comunicado de la Real Sociedad contra el CTA tras la polémica del derbi vasco ante el Athletic

El conjunto donostiarra sigue defendiendo que Aramburu "había tocado el balón antes de producirse el contacto" con Nico Williams, y se hace varias preguntas sobre la fiabilidad del sistema 'Connected Ball'

La Real Sociedad ha emitido esta tarde un durísimo comunicado, respondido minutos más tarde por el Athletic Club con otro, contra el estamento arbitral después del la disputad el derbi vasco donde el conjunto donostiarra se vio perjudicado por un polémico penalti sobre Nico Williams.

El CTA señaló en su 'Tiempo de revisión' que el VAR "confirmó el penalti apoyándose en la información que ofreció la tecnología". "El defensor se lanza al suelo para disputar el balón; si Arambuu despejase el balón, la acción no sería penalti, ¿pero despeja Aramburu el balón? La tecnología Kinexon registró una última onda cuando Nico Williams tocó el balón y no registró más ondas a partir de ese momento. Cuando el sistema registra la última onda, hay espacio entre la bota del defensor y el balón. El VAR confirmó el penalti apoyándose en la información que ofreció la tecnología", explicaba.

Por todo ello, la entidad txuri urdin ha emitido un contundente escrito ya que un día antes la propia RFEF reconocía la existencia "de una incidencia técnica en el sistema Connected Ball', donde ha querido aclarar sobre todo tres circunstancias diferenciadas.

1. En primer lugar, un error de apreciación del árbitro de campo, que señaló penalti sin advertir que el jugador de la Real Sociedad había tocado el balón antes de producirse el contacto con el atacante del Athletic Club.

2. En segundo lugar, un error en el procedimiento de revisión de la sala VOR, donde no se identificó, mediante el análisis de las imágenes disponibles, el contacto previo del jugador de la Real Sociedad con el balón, manteniéndose la decisión inicial del árbitro de campo aun a pesar de disponer de todos los medios audiovisuales. Este hecho evidencia un claro error en el procedimiento de revisión de las imágenes disponibles, puesto que las imágenes acreditan que el jugador de la Real Sociedad había tocado el balón antes de producirse el contacto con el atacante del Athletic Club. Por lo tanto, queda demostrado que no se revisaron todas las imágenes que estaban a disposición del equipo arbitral.

3. En tercer lugar, un fallo en el sistema Connected Ball. Tal y como reconoce el CTA, existía un desfase de sincronización de entre uno y dos fotogramas entre la señal del balón y las imágenes utilizadas por el VAR, lo que provocó que la información proporcionada por el sistema no se correspondiera temporalmente con lo sucedido en el terreno de juego. Este hecho condicionó claramente la interpretación de la jugada por parte del equipo arbitral, induciéndole al error que el propio CTA reconoce que se produjo.

La Real Sociedad se hace tres preguntas

Por todo ello, la Real Sociedad considera que no se trata solo de una "decisión arbitral concreta ni una incidencia técnica aislada", sino que asumen que están ante una "situación que afecta tanto al procedimiento de revisión visual de las imágenes a disposición del equipo arbitral como a la fiabilidad y/o a la calibración de una herramienta tecnológica cuya utilización debe ofrecer las máximas garantías de precisión y objetividad", explica, para a continuación acabar así su comunicado:

En este sentido, consideramos imprescindible mejorar la respuesta a cuestiones que resultan fundamentales:

- ¿Cuál fue el procedimiento de verificación de los medios audiovisuales en la sala VOR durante la revisión de la jugada?- ¿Cómo se calibra el sistema Connected Ball y quién es el responsable de llevar a cabo dicha calibración y garantizar su correcto funcionamiento?

- ¿Qué mecanismos de supervisión existen para detectar posibles desfases de sincronización antes de que la información del sistema sea utilizada para adoptar una decisión arbitral?

Lo sucedido evidencia la necesidad de revisar y reforzar los procedimientos de verificación audiovisual de la sala VOR, calibración y supervisión del sistema Connected Ball. No basta con reconocer la existencia de un desfase de sincronización: resulta imprescindible conocer por qué se produjo, qué mecanismos debían haberlo detectado y por qué no se evitó que esa información condicionara una decisión arbitral haciendo uso de los medios audiovisuales disponibles en la sala VOR durante la revisión de la jugada. La Real Sociedad considera que estos hechos deben servir para revisar y mejorar los procesos, así como los protocolos de actuación.