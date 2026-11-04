Comunicado oficial del Athletic en defensa de los árbitros: "El error forma parte del deporte; todo tiene un límite"

El Athletic ha querido zanjar la polémica del derbi vasco con un escrito donde recuerda que "el respeto al colectivo arbitral debe constituir un principio irrenunciable"

El Athletic Club de Bilbao ha querido poner fin a toda la polémica que ha traído el derbi vasco ante la Real Sociedad desde el pasado domingo, cuando los hombres de Edin Terzic vencieron 2-1 en San Mamés gracias a un polémico penalti sobre Nico Williams, que fue derribado por Jon Mikel Aramburu. Contacto hay, en eso no hay dudas, pero la duda está en si el lateral de la Real Sociedad despejó antes el balón o no.

Ha salido a la luz el sensor del balón, que lejos de aclararlo, no ha hecho más que añadir picante a la acción por un supuesto retardo. Tanto es así que la Real Federación Española de Fútbol ayer reconocía que pudo haber habido un error a la hora de señalar penalti, pero hoy, el Comité Técnico de Árbitros, que depende del primero, en su revisión de la jugada en 'Tiempo de revisión' aclara que el penalti está correctamente señalado.

Como decimos, un auténtico lío al que hoy el Athletic Club ha querido poner fin con un comunicado en el que si bien reconoce que pudo haber sido beneficiado, ha habido otras veces en las que fue perjudicado, por ello pide "cuidar a los árbitros". A continuación reproducimos el escrito del conjunto rojiblanco.

Comunicado Oficial: Cuidar a los árbitros es cuidar el fútbol

El respeto al colectivo arbitral debe constituir un principio irrenunciable y compartido por todos los protagonistas del fútbol.

El fútbol no sería posible sin la figura del árbitro, que es quien garantiza el cumplimiento de las reglas del juego. Su labor, ejercida desde una posición de permanente exposición y escrutinio, resulta indispensable para el desarrollo de la competición. Se resignan a que su mayor mérito sea pasar desapercibidos, y desempeñan su función sabiendo que recibirán constantes protestas de todas las partes implicadas.

Pero todo tiene un límite.

Por ello, el Athletic Club recuerda que el respeto al colectivo arbitral debe constituir un principio irrenunciable y compartido por todos los protagonistas del juego. Futbolistas, entrenadores/as, dirigentes, medios de comunicación y aficionados/as tenemos la responsabilidad de contribuir a un entorno en el que la discrepancia con una decisión nunca sobrepase los límites del respeto que la profesión arbitral merece. Existen ejemplos, dentro del propio deporte, como el rugby, que demuestran que la autoridad arbitral puede ser respetada de manera natural y colectiva, incluso ante decisiones polémicas y en los momentos de mayor tensión competitiva.

Reconocemos, como no puede ser de otra manera, que los árbitros son personas y que, como cualquier otro participante en un partido de fútbol, se equivocan. El error forma parte del deporte y no puede convertirse en la justificación de campañas de señalamiento, presión o condicionamiento hacia quienes tienen la responsabilidad de aplicar las reglas del juego.

Por todo ello, el Athletic Club reafirma su compromiso con la defensa y la dignificación del colectivo arbitral y seguirá impulsando cuantas iniciativas estén a su alcance para promover una cultura de respeto hacia sus integrantes. Un compromiso que el Club ha mantenido tanto en situaciones en las que las decisiones arbitrales le han perjudicado, como sucedió ante el Sevilla, según reconoció posteriormente el propio CTA, como en aquellas en las que las decisiones han sido favorables a sus intereses, como en el último encuentro disputado, en el que el CTA ha confirmado que la decisión arbitral en la jugada del penalti fue correcta.

Cuidar a los árbitros es cuidar el fútbol. Y preservar su autoridad, su integridad y su consideración pública es una responsabilidad que corresponde a todos/as.