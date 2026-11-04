El CTA da la razón al Sevilla en sus quejas por el segundo gol del Getafe: "Hay una elevada carga interpretativa"

En la emisión de esta semana del programa 'Tiempo de Revisión', los árbitros consideran que hay falta de Andrés García sobre Manu Bueno y que el VAR se extralimitó llamando al árbitro Víctor García Verdura para que acudiese al monitor a reconsiderar su decisión inicial de anular el tanto

El Sevilla FC se ha convertido en permanente protagonista en el controvertido serial llamado 'Tiempo de Revisión', un programa semana que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) emite a través de los canales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para explicar algunas de las acciones más polémicas de cada jornada en LaLiga EA Sports y en LaLiga Hypermotion. En esta ocasión, la presencia de los nervionenses se debe a la controvertida jugada del momentáneo 2-1 en el partido del pasado domingo ante el Getafe CF, y aunque parezca extraño, ¡los colegiados le dan la razón a Luis García Plaza y a sus futbolistas en sus quejas!

La descripción de los hechos en la pugna entre Andrés Martín (Getafe CF) y Manu Bueno (Sevilla)

Corría el minuto 73' de partido en el Coliseum, con 1-1 en el marcador, cuando el carrilero azulón Andrés García controló un balón pegado a la banda -hay repeticiones en las que incluso parece que el balón sale fuera- y se deshizo del marcaje de Manu Bueno soltando un leve manotazo que impacta en una zona entre la cara y el cuello del blanquirrojo Manu Bueno.

El canterano sevillista exagera un poco el contacto, llevándose las manos al rostro, y el centro acaba con un golazo de tacón de Martín Satriano. El uruguayo aprovecha que la defensa visitante -especialmente Andrés Castrín y Lucien Agoumé- se queda parada porque ve al juez de línea levantando su banderín alertando de una falta y da por hecho que el árbitro va a señalar esa infracción.

El árbitro, Víctor García Verdura, no pita en ningún momento y eso debería haber sido suficiente motivo para que los futbolistas del Sevilla FC siguiesen activos en la jugada; pero cuando el balón entra en la portería anula el tanto por la infracción que le transmite su asistente en la banda. Luego, desde el VAR, Juan Luis Pulido Santana le llama para que acuda al monitor al entender que el contacto no es suficiente como para anular un gol y tras ver la acción repetida, el colegiado catalán autoriza que el 2-1 suba al marcador. Luego, caería también el 3-1 (zapatazo de Orel Mangala).

La sentencia del CTA en 'Tiempo de Revisión': "Causa-efecto con elevada carga interpretativa"

Por este motivo, después de varios días de debates entre los partidarios de que el gol debería haber sido anulado y los que consideran que era legal, el Getafe CF - Sevilla FC ha sido uno de los cuatro partidos seleccionados por el CTA de la jornada 11 en LaLiga EA Sports y es el que arranca el vídeo de esta semana.

El polémico penalti de Aramburu en el minuto 46 del igualado derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad (2-1), el gol anulado a Roberto Fernández en el 48' del Villarreal CF 0-1 RCD Espanyol, y el casi irrisorio penalti sobre Kylian Mbappé en el 10' del Real Racing Club de Santander 0-3 Real Madrid son las otras tres jugadas destacadas por el programa 'Tiempo de Revisión'.

"¿Hay falta en ataque de Andrés García previa al gol del Getafe?", arranca preguntándose el CTA. "Andrés García intenta regatear a Manue Bueno y el atacante contacta con su brazo en la cara del defensor", esgrimen los árbitros, que concluyen que hay una "causa efecto con elevada carga interpretativa". Esto quiere decir que la primera decisión del árbitro de campo es la que debería haber prevalecido -anular el gol por falta- y el VAR no debería haber intervenino para valorar si el contacto era o no lo suficientemente intenso para que ser juzgado como punible.

Ese criterio -según el Manual Card APPFN.2- le corresponde exclusivamente al árbitro principal y, por eso, da la razón a las quejas del Sevilla FC y entiende la confusión el campo. Lo recomendable, eso sí, es que los jugadores nunca más se queden parados sin escuchar el silbato, como remarcó con necesaria autocrítica Kike Salas. Más que nada porque en el CTA, lo que hoy es blanco, mañana es negro y viceversa.