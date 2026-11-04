Novedades muy diversas en el penúltimo entrenamiento del Sevilla antes de recibir al Alavés: Kike Salas, Isaac Romero, Fofana y las cuatro bajas confirmadas

Luis García Plaza se ha llevado una buena noticia, ha confirmado otra buena nueva que ya recibió el martes y sigue manteniendo una seria duda para el choque con el que dará comienzo la jornada 12 en LaLiga EA Sports

El Sevilla FC ha completado en la mañana de este miércoles su tercer entrenamiento de una recortada semana de preparación, ya que recibe el viernes al Deportivo Alavés en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en el encuentro que arranca la jornada 12 en LaLiga EA Sports. Para este compromiso, el último antes del segundo parón de selecciones de la temporada, el técnico Luis García Plaza está pendiente de la enfermería, pues cuenta con varios futbolistas entre algodones que han ofrecido novedades muy diversas en esta sesión matinal que arrancó a partir de las 10:30 horas en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Kike Salas y Fofana se apuntan para el viernes; Isaac Romero lucha contra el reloj

La buena noticia del día la puso Kike Salas, quien después de quedarse en el gimnasio en la jornada de trabajo del martes y de realizar trabajo de recuperación en la del lunes, se ha reintegrado este miércoles en el trabajo colectivo y se ha ejercitado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

El central de Morón, uno de los fijos de este Sevilla FC, suele gestionar cargas con prudencia y además terminó el partido de Getafe visiblemente conmocionado después de llevarse un fortísimo balonazo en la cabeza en los últimos minutos. "Me encuentro un poco mareado", decía el canterano nervionense en su atención a las cámaras de televisión justo después del pitido final.

Bastante más incertidumbre hay todavía con el estado físico de Isaac Romero, quien pidió el cambio en el minuto 27 por una fuerte contusión en la rodilla que le ha mantenido entre algodones durante toda la semana. Este miércoles ha pisado césped por primera vez, aunque de momento ha seguido trabajando de manera individual junto a los recuperadores del club. El delantero lebrijano intentará llegar a tiempo para el encuentro ante el Alavés, pero los márgenes para su recuperación total son muy reducidos y a falta de sólo 48 horas para el duelo no está claro si Luis García Plaza podrá contar con él o no.

La presencia que sí está garantiza ante el Deportivo Alavés es la de Youssouf Fofana, quien también fue sustituido por motivos físicos en el Coliseum getafense, donde jugó mermado por unas molestias en la cadera que han ido remitiendo con el paso de los días y que no han impedido que el portentoso mediocentro francés se haya ejercitado con aparente total normalidad con el grupo en las dos últimas sesiones de trabajo. Sin ser su mejor partido -más bien fue al contrario-, se le echó mucho en falta cuando fue sustituido por su capacidad para abarcar campo y es un futbolista esencial para el equilibrio defensa-ataque de este Sevilla FC.

La cuatro bajas confirmadas en el Sevilla: Miguel Sierra, Marcao, Peque y el sancionado Manu Bueno

Así las cosas, a falta de saber qué ocurre finalmente con Isaac Romero, las únicas ausencias forzosas que tiene Luis García Plaza son las ya conocidas de Miguel Sierra, que no volverá hasta enero después de ser operado de una luxación acromioclavicular, y de Marcao Teixeira, de nuevo baja indefinida por una dolencia en el recto anterior que sufrió a los pocos minutos de reaparecer en el Trofeo Antonio Puerta.

A ellos dos se suma ahora Peque Fernández, nuevo inquilino de la enfermería blanquirroja después de que las pruebas médicas a las que fue sometido el martes confirmasen que sufre una lesión en los isquiotibiales que le mantendrá apartado del equipo al menos hasta inicios del próximo mes de diciembre.

Tampoco podrá estar Manu Bueno, que deberá cumplir un partido de sanción tras ser expulsado por roja directa en Getafe. Mañana jueves, a partir de las 10:30 horas, será el último entrenamiento del Sevilla FC y luego pasará por sala de prensa Luis García Plaza para analizar el estado de su plantilla de cara a este último partido antes de un nuevo parón... y también el último compromiso liguero antes de El Gran Derbi en Nervión del próximo 21 de noviembre.