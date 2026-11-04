La autoridad mal entendida y un debate necesario sobre el sistema en Nervión

Le remontan por segunda vez este curso, precisamente la única vez que ganó la posesión a un rival, mientras que, tras el estreno a domicilio del 1-4-4-2, que tan buen resultado dio en casa ante Valencia y Osasuna, Luis García deberá darle una vuelta ante el Alavés

El Sevilla FC ha oscilado en lo que va de temporada, tácticamente hablando, entre el 1-4-2-3-1 (para algunos más un 1-4-3-3) y el 1-4-4-2. Esperó Luis García Plaza a tener sus dos fichajes arriba disponibles (Robbie Ure y Lucas Stassin) junto a Isaac Romero para decantarse por una fórmula más ofensiva que le dio buenos resultados en casa contra Valencia CF (1-0) y CA Osasuna (2-0), aunque el estreno a domicilio naufragó en el Coliseum de Getafe (3-1), hasta el punto de reactivarse un debate sobre la pertinencia de que Youssouf Fofana esté más cerca de Lucien Agoumé o de los delanteros, con mayor libertad.

Comenzó con doble pivote mixto el míster madrileño, que cambió la fórmula apuntada a mediados del primer tiempo (cuando se lesionó el lebrijano) para volver a los dos arriba en el minuto 72 justo antes del polémico 2-1 y la consumación de que los azulones remontaban. Con el '16' bastante enchufado, como demuestra el hecho de que sea el 'pichichi' del equipo con tres goles (con una apuesta, además, entre ellos), su entrenador ha querido aprovechar la ola para ubicarlo junto a otro punta de referencia, pues, como confesaba el interesado, se encuentra "súper cómodo" con otro que le ayude a "luchar" y le permita "recibir de cara".

Como para cualquiera, marcar primero era sinónimo de ganar... hasta ahora

Un problema añadido es la mala gestión de sus ventajas en el marcador. De esta forma, como apunta el perfil especializado @RisqueteStats, el Sevilla FC ha perdido dos de los últimos cuatro partidos en los que comenzó ganando (ante FC Barcelona y Getafe CF), revés que únicamente recibió esas mismas veces en los 22 precedentes con marcador inicial a favor (contra el RCD Mallorca en Nervión y el CA Osasuna en Pamplona el curso pasado). Encima, 10 de los 13 goles que ha encajado recientemente acontecieron en las segundas mitades, lo que habla de la existencia de un bajón físico, anímico o de concentración en los partidos.

Mandar en los encuentros es jugar a contraestilo

En las diez jornadas disputadas de la 26/27 antes de comparecer en el Coliseum, el Sevilla FC perdió la posesión siempre contra sus rivales, lo que no impidió que sumara cinco victorias y dos empates a domicilio, encajando únicamente tres derrotas ante los tres primeros clasificados (Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid). Frente al Getafe CF, pese al arreón final que brindó la remontada a los anfitriones, quedó 47%-53%, por lo que cabe considerar que este equipo blanquirrojo tan directo y vertiginoso que ha confeccionado Luis García Plaza luce más a la expectativa, jugando a contraestilo si le toca llevar la batuta.