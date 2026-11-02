El doble talón de Aquiles de Luis García Plaza no ha conseguido solucionar

Aunque los blanquirrojos encadenan once jornadas marcando, han encajado los mismos goles a estas alturas que en la 25/26 con Almeyda, al tiempo que se consolidan como el equipo de Primera división con más expulsiones de toda la historia; en menos de un tercio de la 26/27 está a sólo una roja de todas las del curso pasado

Apunta el perfil especializado @RisqueteStats que, con 17 puntos en 11 jornadas (que al Sevilla FC le valen para seguir siendo sexto en la clasificación de Primera división, en parte porque el Athletic Club tiene un partido menos), ha habido 39 equipos desde que se conceden tres unidades por cada triunfo, casi la mitad de los cuales (un 48%) terminó entre los siete primeros (el propio conjunto nervionense de la 05/06, a las órdenes de Juande Ramos, que quedó quinto), el 66% en la primera mitad de la tabla y sólo descendió el 7%. Un augurio al que aferrarse, como el hecho de haber marcado en todos los partidos de esta campaña (está a cuatro del récord de 15 seguidos en la 21/22).

Sin embargo, la derrota por 3-1 en el Coliseum ante el Getafe CF, primera contra un rival de su Liga (antes, sólo había caído contra los tres primeros, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid), deja secuelas numéricas que analizar. Por ejemplo, la fragilidad defensiva, que no se evapora pese a las buenas sensaciones del arranque. Sólo seis escuadras han recibido más tantos que los 19 blanquirrojos, los mismos que llevaban los de Matías Almeyda a estas alturas en la 25/26. Un déficit más palpable en las cinco entregas más recientes, pues, exceptuando el 2-0 al CA Osasuna, le metieron trece tantos en cuatro encuentros.

El otro factor desequilibrante son las expulsiones. Con la de Manu Bueno en el alargue del choque en el feudo azulón por agarrar por detrás a Martín Satriano siendo el último hombre van ya cuatro en once jornadas, sólo por detrás de las cinco del Getafe CF. En amarillas, los de García Plaza acumulan ya 31 (terceros que más), por 34 del RCD Espanyol y 35 de los azulones. Antes que el jerezano tomaron el camino anticipado a los vestuarios Kike Salas ante el Rayo Vallecano, Arouna Sangante con los 'pericos' e Isaac Romero en el Ciudad de Valencia. El Sevilla FC sólo pudo ganar 'in extremis' a los franjirrojos, empatándole sobre la bocina los albiazules y el Levante UD.

Un promedio de amarillas superior al de las 105 del año anterior

Lo preocupante es que, si ya en la 25/26 fue el líder de amonestaciones simples, con 105 amarillas en 38 jornadas, el promedio actual (2,81 por partido) supera ligeramente el 2,76 de entonces. Además, está a una sola roja o doble tarjeta de igualar las expulsiones de la campaña pasada, cuando cinco sevillistas (Isaac Romero, Joan Jordán y Tanguy Nianzou de forma directa, Juanlu Sánchez y Marcao Teixeira con previo aviso) no acabaron el encuentro por razones disciplinarias.

De momento, repite el lebrijano (que vio la segunda por mandar callar a la grada granota) y han ingresado en este club de dudoso gusto el aruncitano, el francés y el jerezano. Según Fran Martínez en su perfil estadístico @LaLigaenDirecto, el Sevilla FC ya es el club con más exclusiones en la historia de Primera división, con 366, siendo igualmente el que más rojas directas ha visto (222 con la de Manu Bueno en el Coliseum este domingo 1 de noviembre).