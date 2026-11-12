La familia de Jesús de Miguel da las gracias y Jesús Owono quiere hablar con ella

El comunicado ha sido difundido a través de la AFE una vez se ha cerrado el crowfunding impulsado por Fran Sol que ha conseguido recaudar más de 210.000 euros. En la iniciativa han ayudado futbolistas y personas anónimas

La familia de Jesús de Miguel se dirigió a todas y cada una de las personas que han mostrado su interés por ellos y por el futbolista recientemente fallecido a través de un comunicado difundido por medio de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en el que dio las gracias por la ayuda económica recibida y por las muestras de cariño y solidaridad recibidas. Un escrito que ha venido acompañado en la tarde de este jueves de la intención de Jesús Owono de hablar con ella.

El agradecimiento de la familia de Jesús de Miguel

La familia de Jesús de Miguel ha mostrado su agradecimiento por el dinero que ha recibido gracias al crowfunding que puso en marcha el futbolista Fran Sol y que ha sido un éxito.

"Queremos agradecer de corazón las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido. Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado en la iniciativa", aclaró los seres queridos de Jesús de Miguel en el comunicado.

La recaudación ha ascendido a 213.050 euros. Una cantidad que ha sido lograda gracias a la solidaridad de muchos futbolistas y también de gente anónima que ha querido aportar su granito de arena. "Cada gesto ha significado mucho para nosotros y queremos que sepáis que hemos recibido todas estas muestras de generosidad con muchísimo cariño. Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos".

Jesús de Miguel, ex delantero del CD Tenerife, falleció el pasado martes 3 de noviembre, a primera hora de la mañana, a los 30 años de edad después de no superar las lesiones que sufrió después de haber sufrido un choque con el portero del FC Andorra Jesús Owono.

Jesús Owono, portero del FC Andorra, durante un partido. / IMAGO

Jesús Owono, dispuesto a hablar con la familia de Jesús de Miguel

Jesús Owono, por su parte, que está viviendo uno de los peores momentos de su vida, ha dado un paso al frente y está dispuesto a hablar con la familia de Jesús de Miguel siempre y cuando los seres queridos del ex delantero del CD Tenerife así lo deseen según ha informado Marca. El guardameta está a la espera de recibir alguna respuesta aunque los hechos están muy recientes.

Carles Manso, entrenador del FC Andorra, ha desvelado que el guardameta Jesús Owono está pasándolo mal. "Lógicamente está muy tocado por todo lo que hemos vivido. Es una tragedia y en ningún caso tuvo intención de que ese fuese el desenlace. Es una situación muy sensible, una situación que no le deseamos vivir a nadie. Él, como principal implicado, tiene un tema muy complicado de gestionar y debemos respetar su proceso y su intimidad. Ahora mismo nos consta que está con su familia, su gente, amigos y su pareja, y evidentemente todo esto poco a poco imaginamos que le ayudará a llevar la situación de una mejor manera. Es obvio que ahora mismo no está pasando, como él dijo en el comunicado, por sus mejores días, o está viviendo los peores momentos prácticamente de su vida.