Ni España ni Países Bajos: el nieto de Johan Cruyff se decanta, por ahora, por otra selección

Shea Cruyff-Beane, canterano del Nàstic de Tarragona, ha sido convocado por la sub 18 de Estados Unidos, donde nació y jugó su padre, aunque podría desatar una 'batalla' entre los tres países a los que puede representar

La saga Cruyff continúa﻿. Ahora le toca al nieto del mítico Johan, Shea Cruyff-Beane, continuar con un legado que pesó lo suyo en Jordi, actual director deportivo del Ajax de Ámsterdam. Con el espejo de ambos se crio el actual jugador del Juvenil B del Nástic de Tarragona, que por sorpresa ha recibido la llamada de una de las tres selecciones por las que puede optar para estrenarse como internacional sub 18.

Shea puede jugar con E﻿spaña﻿, su país de nacimiento, y lógicamente también con Países Bajos, de donde es originaria su familia. En concreto, es el hijo pequeño de Chantal, la hija mayor de Johan Cryuff, leyenda del Ajax, del FC Barcelona y de la selección 'oranje' que marcó una época tanto como futbolista, levantando en tres ocasiones el Balón de Oro, como de entrenador, siendo el ideólogo del 'Dream Team' que marcó una época en LaLiga y conquistó la Copa de Europa en 1992.

Pero al joven centrocampista, criado en Sitges, la sangre futbolera no solo le llega por su apellido materna. Su padre, Todd Beane﻿﻿, también jugó en el Dartmouth College﻿, en la primera división de la NCAA, y llegó a jugar ser profesional en su país, Estados Unidos﻿. Por ello, Shea tiene también esa tercera nacionalidad y ha sido el país norteamericano el que ha llamado a su puerta.

Aun jugando con Estados Unidos, aún podría cambiar de selección

De este modo, el nieto del gran Johan Cruyff ha sido convocado para los dos amistosos que la sub 18 de EE.UU. jugará en este parón de selecciones ante Noruega y Portugal, ambos en suelo luso. Si se estrena con dicha camiseta, no obstante, aún estaría a tiempo de cambiar de decisión más adelante y optar por otra selección. Su evolución, sin duda, puede ser determinante en ello, pudiendo desatar llegado el caso una 'batalla' entre los tres combinados.

El vínculo futbolístico de su padre, Todd Beane, con Johan Cruyff

De momento, el canterano del Nàstic ha optado por rendir defender los colores que su padre no pudo vestir, antes de seguir vinculado al mundo del fútbol desde otra perspectiva. En concreto, Todd llegó a España a comienzos del siglo XXI, después de que Johan Cruyff buscase alguien con su perfil, que aunase deporte y educación, colaborando finalmente con el ex técnico azulgrana durante 14 años.

Ambos pusieron en marcha el Cruyff Institute for Sport Studies﻿. Y un año antes de que Johan falleciera, en 2015, Beane fundó la TOVO Academy, una institución de entrenamiento y educación en cuya también participa su esposa, Chantal.