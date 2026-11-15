El guiño de Pedro Porro a su amigo Lamine Yamal... y al Barça: "Estaré ahí para ayudarle"

El lateral del Tottenham reconoce su conexión especial con el '10' azulgrana y vuelve a dejar claro que le satisface mucho el interés del club catalán, sobre todo ahora que ha trascendido que lo tiene entre sus objetivos prioritarios para reforzar el lateral diestro en el mercado invernal

El posible fichaje de Pedro Porro por el FC Barcelona comienza a tomar forma y guarda un importante componente personal. El internacional español mantiene una excelente relación con Lamine Yamal, con comparte vestuario en la selección española tras ir estrechando vínculos en los últimos meses. Esta conexión podría tener su continuidad en el Camp Nou en los próximos tiempos si finalmente Deco consigue cerrar una operación que gana fuerza de cara al próximo mercado de fichajes.

El lateral del Tottenham no ha escondido su admiración por el joven talento azulgrana y ha vuelto a dejar varios mensajes que alimentan las especulaciones sobre su futuro. En una entrevista concedida al diario Sport desde la concentración de la selección española en Las Rozas, Porro habló de su relación con Lamine y también se pronunció sobre el interés del Barcelona, reconociendo que es un halago que uno de los grandes clubes del mundo se fije en él.

"Es un privilegio jugar con Lamine porque es el mejor"

Pedro Porro se ha convertido en uno de los grandes aliados de Lamine Yamal cuando ambos coinciden sobre el terreno de juego. El defensa explicó que fue en Estados Unidos donde ambos estrecharon su relación y destacó tanto las cualidades futbolísticas de Lamine y su personalidad dentro del vestuario. "En este Mundial también fui cogiendo más confianza con él. Como siempre he dicho, es un chico maravilloso, que te ayuda y aporta mucho al equipo. Para mí es un privilegio jugar con él porque es el mejor", reconoció el extremeño.

"En este Mundial también fui cogiendo más confianza con él. Como siempre he dicho, es un chico maravilloso, que te ayuda y aporta mucho al equipo. Para mí es un privilegio jugar con él porque es el mejor"

En este sentido, Porro también quiso poner en valor el compromiso defensivo de Lamine, una faceta que considera importante para entender la conexión que mantienen sobre el césped. El lateral explicó que el extremo azulgrana también está pendiente de sus compañeros cuando atraviesan dificultades durante los partidos. "Es un jugador que te ayuda y te apoya cuando sabe que tú también estás sufriendo", explicó antes de dejar una frase que podría cobrar especial relevancia si ambos terminan compartiendo banda en el Barcelona. "Su virtud es atacar, y yo ya le he dicho que puede hacerlo, que yo estaré ahí para ayudarle".

Lamine Yamal y Pedro Porro forjaron una bonita amistad el pasado Mundial. / Imago

Porro reconoce que el Barça le seduce

Más allá de su amistad con el futbolista de Rocafonda, el lateral también fue preguntado por el interés que ha mostrado el Barcelona en hacerse con sus servicios. Y su respuesta volvió a ser bastante significativa. "Cuando uno de los mejores clubes del mundo tiene interés en uno, o al menos eso es lo que dice, siempre es bueno, porque seguramente estoy haciendo bien mi trabajo. Hay que seguir en la misma línea", afirmó.

"Cuando uno de los mejores clubes del mundo tiene interés en uno, o al menos eso es lo que dice, siempre es bueno, porque seguramente estoy haciendo bien mi trabajo. Hay que seguir en la misma línea"

El internacional español, cuyo contrato con el Tottenham se alarga hasta 2031, no quiso alimentar directamente los rumores sobre su futuro y mostró respeto por su actual equipo, pero tampoco escondió su satisfacción por encontrarse en la agenda azulgrana y no es la primera vez que se pronuncia en estos términos. El futbolista ya había reconocido anteriormente que las palabras de Joan Laporta valorando su rendimiento eran un motivo de orgullo y que agradecía el reconocimiento procedente de una entidad de la dimensión del Barcelona.

Deco busca un socio para Lamine Yamal

Mientras tanto, Deco continúa trabajando en la remodelación de la defensa azulgrana. Pedro Porro es uno de los nombres que más gustan para reforzar el lateral derecho, una posición en la que el club considera necesario incorporar una pieza de garantías para competir con las exigencias de Hansi Flick.

La posible salida de Jules Koundé y la necesidad de encontrar soluciones para equilibrar la zaga pueden acelerar los acontecimientos. El Tottenham no facilitará la operación y pretende obtener un rédito económico importante por uno de sus futbolistas más cotizados.

En Barcelona consideran que la predisposición del jugador puede resultar determinante para acercar posturas. Y, mientras Deco busca la fórmula para desbloquear su llegada, Porro ya ha dejado claro que tiene una excelente relación con quien sería su socio principal en el campo.