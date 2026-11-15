La Premier encaja el puzzle defensivo azulgrana: el Chelsea viene a por Koundé

El mercado inglés puede convertirse en el mejor aliado de Deco para acometer la remodelación que necesita la retaguardia azulgrana; el francés se plantea seriamente un cambio de aires en enero, mientras Ronald Araujo está cada vez más cerca de quedarse definitivamente en Anfield

El FC Barcelona ha hallado en la Premier League la solución para resolver varias de las carpetas que tiene abiertas en defensa. Deco lleva tiempo trabajando en la planificación de una zaga que necesita una intensa remodelación ﻿y el mercado inglés va a facilitarle en buena medida la tarea.

El Chelsea ha vuelto a aparecer en escena como posible destino de Jules Koundé, que atraviesa un momento complicado en el conjunto azulgrana y ya no descarta cambiar de aires en enero﻿. La operación permitiría al club catalán reorganizar sus piezas y abrir espacio para las incorporaciones que tiene previstas.

Según informa TeamTalk, los 'blues' han vuelto a interesarse por el internacional francés de cara al próximo mercado invernal. En Stamford Bridge buscan alternativas para el lateral derecho ﻿ante la posible salida de Malo Gusto, que ha perdido protagonismo en los últimos meses, y el futbolista del Barça encajaría en sus necesidades.

El Chelsea vuelve a llamar a la puerta de Koundé

No sería la primera vez que el club londinense intenta hacerse con los servicios del defensor. En el verano de 2022﻿, el francés estuvo muy cerca de aterrizar en Londres, pero finalmente se decantó por el proyecto del Barcelona, que terminó llevándose la operación. Ahora, cuatro años después﻿, es probable que haya llegado el 'Chelsea time'.

Koundé ha perdido muchísimo protagonismo en los planes de Hansi Flick, su aportación se ha desplomado en esta nueva campaña tras cuatro temporadas de alto rendimiento y regularidad. Ahora suma ocho partidos y 458 minutos, unos registros que reflejan las dificultades que está teniendo para asentarse en el once. Además, tampoco ha tenido suerte con las lesiones. El pasado 18 de octubre sufrió un esguince de tobillo que en principio no parecía tan grave pero que le ha obligado a parar durante casi un mes y todavía trabaja para recuperar su mejor versión. Su regreso se espera después del parón internacional.

El protagonismo de Jules Koundé en esta nueva temporada en el Barça se ha desplomado. / Imago

La situación ha llevado al futbolista a plantearse seriamente la posibilidad de abandonar Barcelona en enero. Su decisión también tendría implicaciones en su futuro internacional, pues necesita recuperar continuidad si quiere volver a tener un papel importante con Francia.

Zidane le recomienda buscar una salida

En este contexto, Zinedine Zidane también habría intervenido en el futuro de su compatriota. El seleccionador francés considera que Koundé necesita encontrar un equipo donde pueda tener continuidad ﻿y recuperar un rol protagonista. La recomendación sería valorar una salida en el mercado invernal si su situación en el Barcelona no cambia.

El defensor todavía tiene margen para convencer a Flick, especialmente cuando supere sus problemas físicos, pero el calendario juega en su contra. Si no consigue recuperar la titularidad y encadenar varios encuentros a buen nivel, enero puede convertirse en una oportunidad idónea para cambiar de aires.

La Premier League, donde ya cuenta con un importante cartel, aparece como una alternativa especialmente atractiva. El Chelsea no sería el único equipo pendiente de su situación, aunque su interés vuelve a situar al conjunto londinense en primera línea.

No se espera de vuelta a Ronald Araujo

La posible salida de Koundé se alinea, además, con otro movimiento que el Barcelona prácticamente ha dejado de controlar: el futuro de Ronald Araujo﻿. El central uruguayo está cedido en el Liverpool, donde ha encontrado la continuidad y la confianza que necesitaba después de sus últimos meses en el Camp Nou.

En el FC Barcelona no contemplan el regreso de Ronald Araujo la próxima temporada. / Imago

Su rendimiento en Anfield está siendo muy positivo y la dirección deportiva del conjunto 'red' estudia seriamente ejecutar la opción de compra que figura en su contrato, valorada en 55 millones de euros﻿. Esta cantidad permitiría al Barcelona ingresar una importante suma por un futbolista al que ya no considera imprescindible para su futuro.

Araujo está muy feliz en Liverpool y no tendría especial interés por regresar a Barcelona. Si el club inglés decide abonar la cantidad pactada, el Barça no tendría margen para impedirlo. De hecho, en el Camp Nou no están planificando contando en ningún momento con el regreso del uruguayo.

Deco encuentra una solución para remodelar la defensa

De esta forma, la Premier League puede terminar encajando un puzzle que lleva meses pendiente de resolución en los despachos azulgranas. La salida de Koundé permitiría ingresar dinero y liberar una ficha importante, mientras que el desprendimiento definitivo de Araujo dejaría cerrada otra carpeta que el club necesita resolver.

Deco tendría así margen para afrontar las incorporaciones que lleva tiempo estudiando. Pedro Porro es uno de los nombres que más gustan para reforzar el lateral derecho﻿, mientras que tampoco se descarta la llegada de otro central para apuntalar una demarcación en la que Pau Cubarsí, Eric García, Gerard Martín y Andreas Christensen ﻿podrían necesitar algún nuevo acompañante.