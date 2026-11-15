La situación de Ancelotti en Brasil después de la petición de dimisión de Romario

El ex futbolista y ahora senador por Río de Janeiro, atizó al seleccionador italiano después de la derrota pir 3-2 ante Japón

Brasil sufrió el pasado sábado una derrota de esas que sacan los colores a cualquier selección y más cuando se trata de la cinco veces campeona del mundo. Brasil cayó 3-2 ante Japón en un encuentro en el que Ancelotti terminó expulsado y en el que lo mejor fueron los dos goles de Vinicius. Sin dejar de ser un amistoso, la derrota de Brasil ha escocido y mucho en un país que ama el fútbol casi por encima de cualquier cosa.

Una de las primeras y más llamativas reacciones ha sido la de una leyenda de la Canarinha como Romario. El que fuese futbolista del Barcelona y que ahora se dedica a la política como senador de Río de Janeiro, lanzó en redes sociales una publicación en la que no dudó en elogiar a Ancelotti y al mismo tiempo que saliese del combinado brasileño.

Romario exige la dimisión de Ancelotti

Romario calificó a Ancelotti entre los mejores del mundo pero matizó que solo era a nivel de clubes: "Nadie habla de tu historia. Eres uno de los mejores entrenadores que el mundo del fútbol ha visto nunca, pero eso fue en los clubes". En una extensa publicación de Instagram, Romario apuntó a cómo Ancelotti aún no ha sido capaz de demostrar su capacidad con Brasil: "En la Selección de Brasil, hasta ahora, no ha demostrado de lo que es capaz. ¡No podemos soportarlo más!".

Pero Romario fue más allá ya que le pidió a Ancelotti que dejase Brasil y regresase a entrenar a clubes: "¿Quieres seguir entrenando? Vuelve a los clubes donde hiciste tu nombre. Porque la selección brasileña no puede seguir pagando por verlo". Romario continuó su protesta pidiéndole al presidente de la CBF, Samir Xaud, que terminase con el cargo de Ancelotti ya que ya habían tirado a la basura un Mundial. "El mensaje ahora es para el presidente de la CBF, Samir Xaud. Eres joven, brasileño y creo que quieres lo mejor para nuestro fútbol. Es hora de demostrar que tienes el coraje de tomar una decisión. ¡Presidente! ¡Envía a Ancelotti a casa, caraleooo!".

Romario explota y pide la salida de Ancelotti

Romario habló de que los jugadores estaban jugando con la camiseta de Brasil y de la vergüenza que sentía: "No se puede jugar con la camiseta de la selección. Ya hemos estado demasiado avergonzados y no podemos arriesgarnos a jugar otro Mundial a la basura". Por último solicitó actuar ya para evitar consecuencias más graves: "Cuando termine la Copa, no sirve de nada llorar. ¡El momento de actuar es ahora!".

Ancelotti cuenta con el respaldo total de la CBF. Tras caer en el pasado Mundial, de forma sorpresiva ante Noruega, la Federación Brasileña, Ancelotti ya contaba con una renovación bajo el brazo hasta 2030. De este modo y con la segunda derrota de su historia ante Japón, se podría decir que Ancelotti pasa por el momento más delicado desde su llegada a la Canarinha.