El blindaje del pasado verano a Morante tenía una explicación: el Chelsea se encapricha del extremo

Su excelente Europeo sub 19 en Gales, del que se proclamó campeón junto a Manu González y máximo goleador﻿, avivó el interés 'blue', aunque el cigarrero y su familia optaron por quedarse en Heliópolis, donde le ofrecieron una promoción definitiva al primer equipo y un contrato largo (cuatro años, dos más de los que le quedaban)

﻿José Antonio Morante﻿, que se perdió la reciente visita en la Copa del Rey al CDA Navalcarnero por unas inoportunas molestias en el aductor que aumentaban a once el parte de bajas de ﻿Manuel Pellegrini﻿, llegará muy justo a ﻿El Gran Derbi del próximo ﻿sábado 21 de noviembre a partir de las ﻿18:30 horas en el ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán ante el ﻿Sevilla FC﻿, una nueva oportunidad de reivindicarse ahora que el titular en su demarcación natural, ﻿Antony Matheus dos Santos﻿, sigue de capa caída, aunque ya está de vuelta ﻿Aitor Ruibal como alternativa tanto en la punta de lanza como en la banda derecha y ﻿Rodrigo Riquelme también ha percutido por ese costado en otros encuentros.

El cigarrero apenas ha participado en ﻿25 minutos oficiales este curso con los mayores (dos ratos en ﻿LaLiga﻿, cerrando la goleada al CA Osasuna con un zurdazo postrero y cabeceando al palo el balón que ﻿Rodrigo Riquelmente convirtió en el 0-1 en Elche﻿, y uno en ﻿Champions﻿), que se unen a ﻿314' con el filial en el ﻿Grupo 4 de Segunda RFEF﻿, al que ha ayudado con ﻿una asistencia y un gol en cuatro encuentros. La ﻿Copa del Rey se presentaba como una buena ventana para adquirir ritmo, pues no había este parón de selecciones compromisos de la sub 20, con la que volvió a lucirse en los amistosos del anterior de finales de septiembre y principios de octubre. Pero no ha podido ser.

La ﻿confianza depositada desde la planta noble de ﻿La Cartuja y los despachos ejecutivos de la ﻿Ciudad Deportiva Luis del Sol en ﻿José Antonio Morante es un hecho. Tanto es así que este verano se apostó por el '27' y se dejó ir al ﻿Real Racing Club a un igual como ﻿Pablo García﻿, un año mayor (﻿19 por ﻿20 del del ﻿Parque Alcosa﻿), pese a que los rectores verdiblancos podrían haber monetizado también el adiós del aljarafeño. En este sentido, como desvela 'ABC de Sevilla', el ﻿Chelsea se interesó vivamente por el primogénito de ﻿Morante de La Puebla﻿, presentándole un proyecto interesante tras su fenomenal ﻿Mundial sub 19 en tierras galesas, del que se proclamó campeón junto a ﻿Manu González y también máximo goleador.

Sin embargo, el zurdo criado en ﻿Los Bermejales pero formado en el ﻿Coria CF optó por quedarse, en gran parte porque ﻿Miguel Calzado le puso sobre la mesa una mejora y ampliación del contrato que les unía hasta ﻿2028﻿, blindando hasta ﻿2030 a un ﻿José Antonio Morante que consolidaría, como así ha sido, su salto a la primera plantilla, ejercitándose ya de continuo a las órdenes de un ﻿Manuel Pellegrini que dio su visto bueno, encantado con él y el portero de ﻿Isla Mayor﻿, entre otras 'perlas' de ﻿2007 (sus 'ojitos derechos', como suele decirse coloquialmente, del filial junto al mediapunta ﻿Iván Corralejo﻿, tras el adiós hace unos meses de un ﻿Dani Pérez que ha continuado su carrera en el ﻿Real Valladolid﻿).

Una cláusula de 30 millones que, al menos todavía, no piensan pagar en Londres

La reciente renovación de ﻿José Antonio Morante ha supuesto no ya que su salario se acerque un poco más a su enorme proyección (aunque seguramente siga por debajo de lo que podría haberse embolsado si hubiese decidido mudarse a ﻿Londres﻿), sino que su cláusula de rescisión creció ya hasta los ﻿30 millones de euros﻿. Una cifra estándar para los canteranos que dan su último paso hacia la escuadra matriz y que permite al ﻿Real Betis tener la sartén por el mango para espantar de momento a la competencia. Por ahora, el ﻿Chelsea﻿, que sigue de cerca al cigarrero por si fuese necesario apostar fuerte por su fichaje, no se plantea abonarla, aunque la declaración anterior de intenciones invita a ser vigilantes en este asunto.