El blindaje del pasado verano a Morante tenía una explicación: el Chelsea se encapricha del extremo
Su excelente Europeo sub 19 en Gales, del que se proclamó campeón junto a Manu González y máximo goleador, avivó el interés 'blue', aunque el cigarrero y su familia optaron por quedarse en Heliópolis, donde le ofrecieron una promoción definitiva al primer equipo y un contrato largo (cuatro años, dos más de los que le quedaban)
José Antonio Morante, que se perdió la reciente visita en la Copa del Rey al CDA Navalcarnero por unas inoportunas molestias en el aductor que aumentaban a once el parte de bajas de Manuel Pellegrini, llegará muy justo a El Gran Derbi del próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 18:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla FC, una nueva oportunidad de reivindicarse ahora que el titular en su demarcación natural, Antony Matheus dos Santos, sigue de capa caída, aunque ya está de vuelta Aitor Ruibal como alternativa tanto en la punta de lanza como en la banda derecha y Rodrigo Riquelme también ha percutido por ese costado en otros encuentros.
El cigarrero apenas ha participado en 25 minutos oficiales este curso con los mayores (dos ratos en LaLiga, cerrando la goleada al CA Osasuna con un zurdazo postrero y cabeceando al palo el balón que Rodrigo Riquelmente convirtió en el 0-1 en Elche, y uno en Champions), que se unen a 314' con el filial en el Grupo 4 de Segunda RFEF, al que ha ayudado con una asistencia y un gol en cuatro encuentros. La Copa del Rey se presentaba como una buena ventana para adquirir ritmo, pues no había este parón de selecciones compromisos de la sub 20, con la que volvió a lucirse en los amistosos del anterior de finales de septiembre y principios de octubre. Pero no ha podido ser.
La confianza depositada desde la planta noble de La Cartuja y los despachos ejecutivos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en José Antonio Morante es un hecho. Tanto es así que este verano se apostó por el '27' y se dejó ir al Real Racing Club a un igual como Pablo García, un año mayor (19 por 20 del del Parque Alcosa), pese a que los rectores verdiblancos podrían haber monetizado también el adiós del aljarafeño. En este sentido, como desvela 'ABC de Sevilla', el Chelsea se interesó vivamente por el primogénito de Morante de La Puebla, presentándole un proyecto interesante tras su fenomenal Mundial sub 19 en tierras galesas, del que se proclamó campeón junto a Manu González y también máximo goleador.
Sin embargo, el zurdo criado en Los Bermejales pero formado en el Coria CF optó por quedarse, en gran parte porque Miguel Calzado le puso sobre la mesa una mejora y ampliación del contrato que les unía hasta 2028, blindando hasta 2030 a un José Antonio Morante que consolidaría, como así ha sido, su salto a la primera plantilla, ejercitándose ya de continuo a las órdenes de un Manuel Pellegrini que dio su visto bueno, encantado con él y el portero de Isla Mayor, entre otras 'perlas' de 2007 (sus 'ojitos derechos', como suele decirse coloquialmente, del filial junto al mediapunta Iván Corralejo, tras el adiós hace unos meses de un Dani Pérez que ha continuado su carrera en el Real Valladolid).
Una cláusula de 30 millones que, al menos todavía, no piensan pagar en Londres
La reciente renovación de José Antonio Morante ha supuesto no ya que su salario se acerque un poco más a su enorme proyección (aunque seguramente siga por debajo de lo que podría haberse embolsado si hubiese decidido mudarse a Londres), sino que su cláusula de rescisión creció ya hasta los 30 millones de euros. Una cifra estándar para los canteranos que dan su último paso hacia la escuadra matriz y que permite al Real Betis tener la sartén por el mango para espantar de momento a la competencia. Por ahora, el Chelsea, que sigue de cerca al cigarrero por si fuese necesario apostar fuerte por su fichaje, no se plantea abonarla, aunque la declaración anterior de intenciones invita a ser vigilantes en este asunto.