Euzkadi, con 'z', el sobrado argumento histórico con el que la Euskal Selekzioa trata de convencer a CSD, RFEF y FIFA

San Mamés vivió esta sábado una "fiesta de la sociedad vasca" en la que más de 40.000 espectadores arroparon a la Euskal Selekzioa en su objetivo hacia la internacionalización bajo el germen de la histórica Euzkadi que giró por Europa y América durante la Guerra Civil

San Mamés vivió este pasado sábado una auténtica fiesta del fútbol vasco en la que más de 40.000 espectadores se dieron cita en las gradas de 'La Catedral' para ver en directo a la recién bautizada Euskal Selekzioa, otrora selección de Euskadi o el País Vasco.

Una excelente entrada en un día que sirvió para reivindicar la oficialidad de la citada selección vasca, una vez que la Federación Vasca de Fútbol (FVF) haya reactivado el proceso ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). ﻿﻿Jauregizar fue el autor del gol de la victoria de la Euskal Selekzioa ante Venezuela a la media hora de un encuentro en el que el combinado dirigido por Jagoba Arrasate utilizó dos onces diferentes.

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Los internacionales de la Euskal Selekzioa, frente a la grada de San Mamés

Una "fiesta de la sociedad vasca"

Ya lo aventuró el propio Arrasate, seleccionador vasco, durante la previa del amistoso ante Venezuela. Y es que lo que se vivió sobre el terreno de juego fue lo de menos, siendo, en boca de Arrasate, una auténtica "fiesta de la sociedad vasca".

"Hemos activado una vía que para nosotros es importante. Demuestra que la Federación Vasca no está conforme con lo que tenemos, que queremos más, y el pueblo igual. A partir de ahí, para acercarnos a ese objetivo también tenemos que dar un paso adelante en cuanto al nivel de la selección y de los resultados", reflexionó el técnico, haciendo referencia al reciente movimiento de la FVF hacia el CSD y la RFEF.

La institución dirigida por Iker Goñi se aferra al artículo 48.2 de la Ley 39/2022 del Deporte, basada en el arraigo histórico y social de la modalidad deportiva en cuestión; en este caso, el fútbol. El objetivo no es otro que conseguir la oficialidad y poder competir en competiciones internacionales como ya ocurre con otros deportes, véase la Pelota. De ser así, Euskadi podría llegar a disputar Mundiales y Eurocopas en su categoría absoluta de manera independiente a España, con lo que esto supondría a día de hoy en la sociedad española.

"Es un orgullo y lo que sueñas desde pequeño, jugar con la selección que amas. Ojalá el día de mañana podamos pelear un Mundial con la selección de nuestro país", ha indicado recientemente Oihan Sancet, quien con anterioridad ya soñó como español cuando Luis de la Fuente le dio la alternativa con la 'Roja': "Estoy muy contento de poder estar aquí y es un sueño, la verdad". Y es que los sueños, sueños son; ya lo decía Calderón de la Barca.

Euzkadi, el germen de la Euskal Selekzioa que se fue de gira diplomática durante la Guerra Civil española

Controversia política y social al margen, lo que no cabe duda es que la Federación Vasca de Fútbol y el Gobierno Vasco, que respalda esta postura, cuentan con argumentos históricos de peso para, cuanto menos, hacer dudar a la FIFA en su deseo independentista del fútbol vasco.

La citada Ley del Deporte mencionada anteriormente se basa el arraigo histórico y social, y en el fútbol vasco lo hay, aunque muchos amantes al fútbol lo desconozcan. Para ello tenemos que remontarnos a 1937, en plena Guerra Civil, cuando el Gobierno Vasco presidido por José Antonio Aguirre impulsó la creación de una selección que serviría como instrumento de propaganda internacional a través del fútbol. Representaría la causa vasca y recaudaría fondos para ayudar a refugiados y al exilio.

Euzkadi, con 'z', comenzó su aventura internacional en abril de 1937, girando por diferentes países europeos y, posteriormente, por América; especialmente Cuba y México, donde llegó a competir en su liga. Así, Euzkadi consiguió convertir el fútbol y en una herramienta diplomática, política y humanitaria. En 1939, con el fin de la Guerra Civil y el comienzo de la Dictadura en España, la selección de Euzkadi desapareció.

Euzkadi fue una selección oficiosa, no reconocida por la FIFA, pero sí actuaba como selección vasca, con nombres, colores y escudo propio. Como no podía ser de otra manera, su equipación era ya roja, blanca y verde, representando a la ikurriña.﻿

Último partido de Euzkadi en su gira por la Unión Soviética.

Su debut en París durante el bombardeo de Gernika

El debut de Euzkadi fue el 26 de abril de 1937, cuando ganó en París al Racing de París por 0-3 con tres goles de Isidro Lángara. Un día que pasaría a la historia, puesta mientras los jugadores vascos celebraban su estreno, la aviación alemana bombardeaba Gernika. Esa noticia llegaría a la expedición vasca, convirtiendo el debut de Euzkadi en París en un episodio aún más simbólico.

La gira de Euzkadi por Europa

Tras su debut en París, el combinado vasco recorrería Francia, Checoslovaquia, Polonia, la Unión Soviética, Noruega y Dinamarca. Su éxito sería especialmente notable en la URSS, donde el público se aglutinaría para ver sus partidos. Allí, sin ir más lejos, la expedición también visitó los centros de acogida de niños vascos evacuados por la guerra, cargando de emoción el viaje para los futbolistas.

Cuando la guerra avanzó y Bilbao cayó en manos franquistas en junio de 1937, el equipo se encontraba en la Unión Soviética. Sus integrantes tuvieron que decidir si regresaban a España o continuaban en el exilio. La mayoría optó por seguir adelante. Tras pasar por Europa, llegaron a América en octubre de 1937. México y Cuba se convirtieron en sus principales destinos.

De Europa a Cuba y México: la gira americana de Euzkadi

Tras pasearse por Europa, Euzkadi cruzó el charco con destino a América. Su gira, allí, se centró especialmente en México y Cuba, después de que encontrara verdaderas dificultades en Argentina, donde muchos de los grandes clubes quisieron enfrentarse a ellos, aunque sin fortuna por discrepancias políticas con la FIFA.

En Cuba se midió a la selección nacional y a diferentes combinados locales, mientras que uno de los grandes hitos se produjo en México, donde Euzkadi acabó siendo admitida en la Liga Mayor mexicana bajo el nombre de Club Deportivo Euzkadi.

Terminaría la temporada segundo, por detrás del Asturias, en una competición de 12 partidos en los que ganó siete, empató uno y perdió cuatro, anotando 44 goles y encajando 33. Isidro Lángara fue uno de las grandes figuras del torneo, con 27 tantos.

Recorte de prensa de la época, con la selección de Euzkadi.

1939, el fin de Euzkadi

La victoria franquista acabó alterando el sentido original de la expedición de Euzkadi. La disolución del combinado se anunció en agosto de 1939, después de haber intentado prolongar la gira por Estados Unidos y Canadá.

La gran mayoría de los futbolistas permanecieron en América, continuando allí sus carreras profesionales. Algunos acabaron convirtiéndose en figuras del fútbol mexicano y argentino, mientras que otros acabaron marcados por el exilio y su imposibilidad para volver a casa. Euzkadi sobrevivió deportivamente durante años a la desaparición del territorio que representaba, aunque nunca llegara a ser reconocida por la FIFA. Así murió Euzkadi, el germen aún vivo en la sociedad vasca de la actual Euskal Selekzioa.