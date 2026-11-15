El Celta pierde a Borja Iglesias y Miguel Román para visitar al Real Madrid

El Celta de Claudio Giráldez pierde a Borja Iglesias y Miguel Román para visitar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, aunque mantiene la esperanza de recuperar a Álvaro Núñez, Carl Starfelt y Jones El-Abdellaoui

El Celta de Vigo afronta una semana de trabajo con la enfermería todavía muy presente. El conjunto de Claudio Giráldez visitará el próximo sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y lo hará con dos ausencias ya confirmadas: Borja Iglesias y Miguel Román. Ambos futbolistas continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no estarán disponibles para uno de los compromisos más exigentes del calendario celeste.

La situación del resto de jugadores que permanecen en el parte médico ofrece algo más de optimismo. Álvaro Núñez, Carl Starfelt y Jones El-Abdellaoui se acercan al final de sus respectivos procesos de recuperación y todavía tienen opciones de llegar a tiempo para el encuentro. El cuerpo técnico esperará a comprobar su evolución durante los entrenamientos antes de tomar una decisión definitiva.

Borja Iglesias, otra vez pendiente de su recuperación

La ausencia del delantero supone un contratiempo importante para Giráldez. Borja Iglesias ha sido el máximo goleador del Celta durante las dos últimas temporadas, con un total de 29 tantos entre ambas campañas, 18 de ellos en la última. Sin embargo, su continuidad se ha visto condicionada por los problemas físicos que le han impedido tener regularidad en este inicio de curso.

El atacante apenas ha podido disputar 90 minutos esta temporada y lleva prácticamente todo el primer tramo del campeonato apartado de la dinámica habitual del equipo. Su regreso todavía tendrá que esperar, aunque las previsiones apuntan a que podría reaparecer en aproximadamente dos semanas. El Celta pierde así una referencia ofensiva para medirse al Real Madrid, en un partido en el que necesitará encontrar alternativas para suplir la capacidad goleadora de uno de sus futbolistas más importantes.

Miguel Román, una baja sensible en el centro del campo

Tampoco podrá estar en el Bernabéu Miguel Román. El centrocampista es una pieza importante en el equilibrio del equipo de Giráldez y su ausencia se nota especialmente por el trabajo que aporta en la medular.

Esta temporada había participado en ocho encuentros, acumulando 669 minutos, con un gol y dos asistencias. Su lesión en la rodilla derecha le obligó a pasar por el quirófano para someterse a una artroscopia y su vuelta a los terrenos de juego está prevista para diciembre. Su recuperación será especialmente importante para un Celta que necesita recuperar efectivos en una zona fundamental para el funcionamiento colectivo.

Tres dudas para el Santiago Bernabéu

La parte positiva para Giráldez es que no todas las noticias procedentes de la enfermería son negativas. Álvaro Núñez, Carl Starfelt y Jones El-Abdellaoui se encuentran cerca de completar sus respectivos periodos de recuperación y mantienen opciones de incorporarse al grupo durante la semana.

El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución para determinar si alguno puede entrar en la convocatoria frente al Real Madrid. La plantilla retomará los entrenamientos después del fin de semana de descanso, con la mirada puesta en una visita de máxima exigencia. A estas posibles recuperaciones se suma la situación de Sebastián Cáceres, que se encuentra concentrado con Uruguay y será el último futbolista en incorporarse a la dinámica celeste. Giráldez tendrá que gestionar las ausencias y esperar noticias positivas para intentar llegar al Bernabéu con el mayor número de efectivos disponibles.