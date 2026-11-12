Giráldez se ilusiona con la Copa del Rey y prepara una revolución en el once del Celta

El entrenador del Celta afronta con ilusión el estreno copero ante el Salamanca UDS y confirma que las numerosas bajas abrirán la puerta a los menos habituales y a ocho futbolistas del filial

¡Vuelven los pronósticos! Analizamos los partidos aplazados de la primera ronda de la Copa del Rey, con presencia de equipos como Betis, Valencia, Alavés y Levante, y repasamos los encuentros más destacados de la Nations League: Italia-Francia, Inglaterra-Croacia, Turquía-Bélgica y República Checa-España. También ponemos el foco en la clasificación para el Europeo sub-19, con el España-Islandia; la Copa de África, con duelos como Ghana-Somalia o Camerún-Namibia; y una nueva jornada de Euroliga, con tres citas de interés para el baloncesto español: Partizan-Baskonia, Real Madrid-Estrella Roja y Valencia Basket-Bayern.

El Celta de Vigo cambia el chip y ya tiene puesta la mirada en la Copa del Rey. La competición llega en un momento en el que el conjunto celeste necesita mantener buenas sensaciones y encontrar nuevas alternativas en su plantilla. Claudio Giráldez afronta el estreno copero con ilusión y con la intención de aprovechar la oportunidad para repartir minutos entre futbolistas que no están teniendo tanto protagonismo en LaLiga.

El primer obstáculo será el Salamanca UDS, un rival al que el entrenador gallego no quiere restar importancia. Pese a la diferencia de categoría, Giráldez es consciente de que el torneo no permite errores y que cualquier despiste puede acabar con las aspiraciones de un equipo. Por eso, el preparador ha transmitido un mensaje de ambición antes de afrontar el encuentro. "Arrancamos una nueva competición y estamos todos muy ilusionados, como también lo está el celtismo. Creo que todos tenemos muchas ganas de que llegue el partido y de comenzar de la mejor manera una competición muy bonita, que no perdona y en la que tienes que estar bien en todos los encuentros", explicó en la previa.

"Jugamos contra un equipo que está en una muy buena dinámica"

El técnico también destacó el buen momento de su próximo adversario y el escenario en el que se disputará el encuentro. "Jugamos contra un equipo que está en una muy buena dinámica, lo hacemos en un campazo, y tenemos muchas ganas de ganar, de tener buenas sensaciones y de llegar a ese pequeño parón que tenemos con alegría", señaló.

Giráldez abre la puerta a las caras nuevas

Uno de los principales atractivos del estreno del Celta en la Copa será comprobar qué futbolistas aprovechan la oportunidad. Giráldez no esconde que el torneo también sirve para dar protagonismo a jugadores menos habituales, aunque en esta ocasión las numerosas ausencias condicionarán sus decisiones. "Uno de los motivos por los que ilusiona la Copa es precisamente poder ver caras nuevas", reconoció el entrenador, que confirmó que ninguno de los cinco futbolistas que estaban lesionados estará disponible. A esas ausencias se suma la de Cáceres, concentrado con su selección.

La situación tampoco invita a asumir riesgos con otros integrantes de la plantilla. Radu e Ilaix Moriba no pudieron acudir con sus respectivas selecciones por problemas físicos. El guardameta arrastra molestias en el hombro, mientras que el centrocampista tiene problemas en el tendón rotuliano. Además, Rueda y Javi Rodríguez acabaron con molestias el último encuentro y llegan muy justos, por lo que el cuerpo técnico prefiere no forzar.

Ocho jugadores del Fortuna entran en escena

Las bajas obligarán a Giráldez a mirar hacia la cantera para completar una convocatoria competitiva. En total, el técnico incorporará a ocho futbolistas con ficha del Celta Fortuna, seis de ellos muy jóvenes, además de Antañón y Burcio, que ya trabajan habitualmente con el primer equipo.

El preparador considera que la Copa representa una oportunidad para premiar el trabajo de los jugadores del filial, aunque también reconoce que las necesidades del primer equipo condicionan la planificación. "Hay una parte en la que podemos cuidar al filial y otra en la que no podemos hacerlo, porque necesitamos completar una convocatoria competitiva", explicó.

Entre las novedades estarán el guardameta Marcos, junto a Ángel Arcos, Vlad Silva y Germain Milla. Estos tres últimos también podrían estar disponibles el próximo lunes para el Fortuna, según explicó el propio Giráldez. De esta manera, el estreno copero permitirá observar nuevas alternativas dentro de la plantilla celeste. El Celta quiere comenzar con buen pie una competición que despierta especial ilusión en Vigo y en la que el entrenador pretende combinar la ambición por avanzar de ronda con la oportunidad de dar un paso adelante a los jóvenes de la cantera.