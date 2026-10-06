El interés en Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo: "De momento no me lo planteo y no me veo en otro lado"

El ténico del cuadro celeste repasó el momento del equipo vigués en una entrevista para el diario AS. Cuestionado sobre si se ve un periodo largo en el banquillo de Balaídos, fue claro. "No me veo más allá de 15 años entrenando en general, me parece súper difícil nuestro trabajo a nivel mental"

El Celta de Vigo cuenta con Claudio Giráldez como entrenador del primer equipo desde marzo de 2024 cuando tomó las riendas del equipo en sustitución de un Rafa Benítez que dejó a los vigueses en una situación sumamente complicada. Después de más de dos años y medio, Claudio Giráldez devolvió la ilusión al celtismo con dos clasificaciones para la disputa de la Europa League.

Con la cantera como seña de identidad, el Celta de Vigo de Claudio Giráldez es claramente identificable pero el secreto del equipo está, entre otras cosas, en un entrenador que llega en torno a las ocho y media de la mañana a A Fouteza y no se marcha a casa hasta unas 12 horas después. Así lo apuntó el propio Claudio Giráldez en una entrevista para el diario AS.

La salida de Claudio Giráldez del Celta de Vigo

El buen hacer de Claudio Giráldez en el Celta de Vigo ha provocado que el técnico gallego tenga interés de otros equipos tal y como confirmó el propio protagonista: "He tenido interés de equipos, pero estoy donde quiero estar. Agradezco que haya un club que me quiera, pero de momento no me lo planteo y no me veo en otro lado que no sea aquí".

Giráldez prosiguió explicando su decisión de seguir en el Celta de Vigo apelando a la felicidad: "Me gusta estar a gusto en los sitios, para mí la felicidad es importante. Evidentemente, un trabajo como el mío no es eterno y si alguna de las dos partes no está a gusto, tendremos que tomar la decisión de separar nuestros caminos".

Sobre si ha visualizado su salida del Celta de Vigo, Giráldez prefirió no pensar en ella: "Yo en el momento que no me vea motivado, pues habrá que tomar una decisión. Sabemos que estamos marcados por los resultados y lo aceptamos". Además Giráldez no descartó ser un entrenador como Simeone en el Atlético de Madrid: "No lo descarto. No me veo más allá de 15 años entrenando en general, me parece súper difícil nuestro trabajo a nivel mental. No me gustaría hacer mi trabajo sin dar lo máximo de mí".

¿Cómo es un día en la vida de Claudio Giráldez como entrenador del Celta?

Claudio Giráldez explicó cómo es un día suyo en el Celta de Vigo y aclaró la recomendación de la psicóloga de desconectar del fútbol: "Salgo de casa a las 8:00-8:30 para llegar aquí a las 8:30-9:00 y empezar a trabajar en una reunión con el cuerpo técnico previa al entrenamiento. Luego nos vamos cada uno a preparar lo que nos toca. Tras la sesión, tenemos reunión con el cuerpo técnico, con nuestra psicóloga Laura, luego cuando se reúnen cuerpo médico y fisios estamos con ellos… Paramos un rato para comer y por la tarde hacemos visualización de entrenamientos y preparación de la siguiente sesión, de la semana y del partido que tenemos más cerca. Intentamos también anticipar el segundo partido que tenemos en la agenda. En muchos momentos de la semana tenemos también actos, como puede ser una entrevista, una publicidad del club, reuniones con la dirección deportiva o con cualquier otro departamento del club. Nos vamos de aquí sobre las 19:30-20:00, dependiendo del día. A partir de ahí, aprovecho para estar con las niñas, nos obligamos a tener algo de ocio por consejo de Laura, la psicóloga".

La retirada de Iago Aspas depende del propio jugador

Preguntado Giráldez por la decisión de Iago Aspas de dejar el Celta de Vigo una vez concluya esta temporada, técnico vigués apostó por dejar al capitán que sea libre para decidir su futuro: "Creo que él lo tiene muy claro. Lleva mucho tiempo pensando que era su último año y siempre se acaba liando, entonces se ha prometido a sí mismo que será el último".

Quizás una posible clasificación para la Champions League podría hacer cambiar de opinión a Aspas aunque Giráldez explicó que los problemas físicos son los que más pueden marcar su retirada: "El año marcará cómo se siente y si le pica el gusanillo, que creo que le va a picar siempre. Cuando más cerca ha estado de la retirada es cuando tuvo los problemas de espalda, lleva muy mal no poder entrenar".