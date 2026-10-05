El Celta Fortuna saca pecho: "Nuestra gente se tiene que ir siempre orgullosa de lo que ha hecho el equipo"

El equipo gallego, filial del RC Celta, se encuentra atravesando una mala racha de resultados, cuatro partidos sin ganar en Segunda división, pero ni su entrenador, Fredi Álvarez, ni algunos de sus futbolistas, como Óscar Marcos, están alarmados por la situación

El Celta Fortuna, filial del RC Celta, es uno de los candidatos a descender a Primera RFEF y ahora más que está en una crisis de resultados que le ha hecho no ganar en los últimos cuatro partidos. Sin embargo, en el equipo celeste no hay preocupación tal y como manifestaron Fredi Álvarez, el entrenador, y Óscar Marcos, uno de los futbolistas, tras la derrota contra el Real Sporting de Gijón (3-2).

"Sabíamos que veníamos a un estadio histórico, ante un gran equipo y con una gran afición. También sabíamos de las necesidades que tenía el Sporting y quisimos jugar con ellas. Creo que, al final, hemos hecho un gran partido y los detalles marcan el choque. Estábamos en un momento en el que la gente estaba silbando al Sporting y un pequeño detalle cambia todo. Esto es lo que tenemos que aprender, de los pequeños detalles. Mientras la gente le silbaba, cometemos un error, nos empatan y luego todo cambia. Esto es la grandeza de este deporte, del fútbol", reflexionó sobre la derrota Fredi Álvarez.

El entrenador del Celta Fortuna se mordió la lengua sobre la expulsión de Pablo Meixús. "El partido hubiese sido otro, seguramente. No es que nos hubiésemos quedado con diez; es que nos quedamos con diez y encajamos el 2-1 justo antes del descanso. Fue una jugada caprichosa. Te quedas con diez, te marcan y cambia completamente el partido. Si es justa o injusta, no voy a ser yo quien cambie la decisión".

A pesar de ello, Fredi Álvarez defendió la actuación de sus jugadores y sacó pecho. "Yo me quedo con el derroche de los futbolistas. Quiero que la gente que ha venido hoy de Vigo se vaya orgullosa de lo que ha visto del Celta Fortuna, eso es lo que tenemos que hacerles ver a los chicos. Ganemos o perdamos, este ADN no lo podemos perder. Nuestra gente, a la que agradecemos que haya estado aquí hoy, se tiene que ir siempre orgullosa de lo que ha hecho el equipo".

Óscar Marcos reflexionado sobre la derrota contra el Real Sporting de Gijón

Uno de los futbolistas que hizo su valoración de la derrota del Celta Fortuna contra el Real Sporting de Gijón fue Óscar Marcos. "Estuvimos muy bien. Tuvimos un inicio de partido muy bueno, que era lo que nos pidió Fredi, que no nos complicásemos mucho atrás. Empezamos adelantándonos, pero luego, por un error defensivo y nos empataron. Luego tuvimos mala suerte con la tarjeta roja y nos remontaron. Aún así, con el equipo con uno menos, seguimos volcados hacia adelante. Hasta el último minuto estuvimos muy bien. Hay que seguir así y seguir remando para poder conseguir la victoria que estamos deseando".

A pesar del tropiezo, el canterano se mostró satisfecho por el rendimiento del filial del RC Celta. "Somos un equipo muy joven, siempre nos aportan mucha energía y muchas ganas al ser chavales jóvenes que vienen con muchas ganas desde la cantera; estamos muy agradecidos. Una pena la derrota, pero nos fuimos muy orgullosos del trabajo del equipo".