Carlos Moyá, ex entrenador de Rafa Nadal: "Evidentemente que Carlos Alcaraz puede ganar a Rafa"

Carlos Moyá, quien fuera entrenador del mejor tenista en la historia de España desde 2017 a 2024, ha afirmado que en un partido puntual el murciano sería capaz de derrotar al balear en su Grand Slam favorito, Roland Garros, el cual ganó en 14 ocasiones

España ha tenido la suerte de encadenar a dos tenistas históricos como son Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Cuando el balear se apagaba, el murciano comenzó a erigirse como el dominador del circuito ATP, haciendo que el tenis español se mantuviera en la cima. Por ello, es lógico que las comparaciones sean inevitables, llegando incluso a plantarse duelos hipotéticos en Roland Garros, en donde Rafa Nadal fue el mejor de siempre, con 14 títulos ganados. Sin embargo, Carlos Moyá, que entrenó al balear, ve al actual Carlos Alcaraz con opciones de ganarle a Rafa Nadal en la tierra batida francesa.

Carlos Moyá ha dicho, en una entrevista en la revista Clay, que ve factible que tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner, quienes han sido los mejores tenistas en los últimos años, tienen nivel para batir a un Rafa Nadal a buen nivel. "Bueno, un partido claro que le podrían ganar. Si miramos a largo recorrido, creo que Rafa ganaría más partidos que ellos. Pero a un partido claro que sí le podrían ganar. Sobre todo Alcaraz".

Carlos Moyá fue entrenador de Rafa Nadal entre los años 2017 y 2024. / IMAGO

El ex entrenador de Rafa Nadal ha ido más allá y ha dicho que incluso Carlos Alcaraz podría ganar al que fuera su pupilo en Roland Garros si bien es cierto que siempre vería al balear como favorito. No es vano ganó ese Grand Slam en 14 ocasiones. "Yo creo que Alcaraz en tierra es el mejor del mundo ahora mismo, gane o no Roland Garros. A un partido, evidentemente que Alcaraz puede ganar a Rafa. Siendo a cinco sets y en Roland Garros, en esa pista, por historia y por tipo de juego creo que Rafa sería favorito. Pero Alcaraz perfectamente puede ganar a Rafa en un momento dado. Y Sinner también. Pero a la larga, Rafa ganaría más partidos".

Carlos Moyá es una voz autorizada para hablar de Rafa Nadal al cual entrenó entre los años 2017 y 2024. El mallorquín, ha dado su visión sobre esos hipotéticos enfrentamientos. "Rafa Nadal es superior en el largo recorrido. Y es verdad que si el partido se alarga con Sinner, Rafa Nadal tendría una ventaja bastante grande. Con Carlos Alcaraz menos porque físicamente y de cabeza aguanta bien. Rafa sería favorito si jugase contra ellos, pero eso no quiere decir que no pueda perder".

Siendo a cinco sets y en Roland Garros, en esa pista, por historia y por tipo de juego creo que Rafa sería favorito. Pero Alcaraz perfectamente puede ganar a Rafa

Carlos Moyá no piensa en entrenar ahora mismo

Carlos Moyá ha revelado que a pesar de que ha podido entrenar a algún tenista, dejó de ser técnico en el año 2024 cuando se retiró Rafa Nadal, no ha aceptado ninguna propuesta. "A lo largo de estos dos años me han llegado proyectos. Claro que me han llegado proyectos y llamadas. Pero ahora mismo no he ni profundizado en conversaciones con nadie porque en estos dos años he tenido claro que no estaba por volver al circuito. No tenía la energía y encima tengo otras cosas que creo que me están llevando hacia otro lado. De momento no me he planteado ni con un chaval de 15 años, ni con un top ten. Ahora mismo no veo que pueda volver al circuito".

De hecho, Carlos Moyá ha manifestado que ve poco tenis actualmente. "Le diré que no cambio ningún plan por ver tenis ni me siento habitualmente a verlo. A mí me encanta cómo juegan. Y si hay un Sinner - Alcaraz, intento verlo. Pero si ese día tenía ya algo planificado con la familia o lo que sea, pues no lo cambio. Estoy viendo muy poco tenis, sinceramente".