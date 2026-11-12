Las sensaciones "especialmente positivas" con Miguel Sierra y los plazos para su regreso

Si bien se calculó que no volvería antes de principios de 2027, el extremo ha sido una de las gratas sorpresas de la semana en blanquirrojo, apareciendo en el gimnasio y al margen durante alguna de las últimas sesiones grupales, lo que ha desatado las especulaciones sobre si podrá o no adelantar la actividad tras su intervención en el hombro derecho

Debutó con el primer equipo, precisamente, en el último ﻿El Gran Derbi disputado en el ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán, que va a acoger uno ahora el 21-N a la vuelta del parón de selecciones, entonces a las órdenes de ﻿Matías Almeyda﻿, pero ha sido con ﻿Luis García Plaza cuando se ha consolidado con los mayores, primero en pretemporada y, al responder al madrileño, en ﻿LaLiga﻿. Fue titular ﻿Miguel Sierra en las ocho primeras jornadas, con ﻿dos goles﻿﻿, una asistencia y una roja provocada en su haber, pero una mala caída en el ﻿Ciudad de Valencia﻿, acción protestadísima al no señalar ﻿Cordero Vega ni falta, le hizo despedirse como poco de la primera vuelta de la ﻿26/27﻿.

El granadino, intervenido de una luxación en la articulación acromioclavicular del hombro derecho, tenía que estar en torno a ﻿tres meses alejado de los terrenos de juego. Eso, en el mejor de los casos, ya que su dolencia es delicada y puede irse, si se complica, al doble. No se le espera, por tanto, hasta mediados de enero de 2027 en e﻿l escenario más favorable. Con todo, unas imágenes del atacante ejercitándose en solitario ya en el gimnasio de la ﻿Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios﻿, liberado de la inmovilización del brazo dañado que ha portado durante alrededor tres semanas, ha desatado las elucubraciones y las esperanzas de que pueda recortar los plazos.

Este jueves, además, ﻿Miguel Sierra ha pasado revisión en la localidad madrileña de ﻿Boadilla del Monte y uno de los cirujanos que le intervino, el doctor ﻿Gonzalo de Cabo Tejerina﻿, colgaba en sus redes sociales una imagen con su colega ﻿Juan Antonio Rubio y el propio futbolista de ﻿22 años que contribuye a alimentar las suspicacias en este sentido. "﻿La recuperación está siendo especialmente positiva y las sensaciones son muy buenas. Seguimos paso a paso﻿", apunta el traumatólogo desde el ﻿Hospital Hospiten Madrid﻿, si bien, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, no hay motivos para pensar en un retorno acelerado del ex del ﻿Real Avilés Industrial﻿.

Sin riesgos para no tener recaídas, pese a ser un especialista añorado

No se quiere correr ningún tipo de ﻿riesgo con la rehabilitación de ﻿Miguel Sierra﻿, por mucho que ﻿Luis García Plaza no acabe de dar con la tecla a la hora de encontrar un recambio de garantías para el granadino en el carril derecho del ataque sevillista. Ha probado con ﻿Rubén Vargas﻿, ﻿Chidera Ejuke y ﻿Alfon González﻿, pero tanto ellos tres como ﻿Félix Correia se sienten más cómodos por el perfil contrario, actuando a pie cambiado. El único zurdo es el dorsal 30, que además estaba ofreciendo unos interesantes guarismos en apartados como la presión y la victoria en duelos.

Miguel Sierra ya se ejercita en el gimnasio. / IG

La idea en ﻿Nervión es que el canterano vaya ganando confianza y su articulación fortaleciéndose en las semanas venideras, comenzando con el grupo en diciembre para, si todo marcha bien, regresar a la vuelta de las vacaciones navideñas. Lógicamente, las sensaciones que vaya teniendo serán determinantes, con la connivencia de los servicios médicos, para estudiar la alternativa de un adelanto en los plazos, si bien la idea ahora mismo para por un escenario conservador y proteccionista.