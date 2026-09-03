Claudio Giráldez asume la crisis del Celta: "Estamos con la persiana bajada"

El técnico del Celta de Vigo ha lamentado al falta de acierto en un partido en el que se han vuelto a quedar sin ver puerta, firmando un solo gol en cuatro jornadas de Liga: "No acabamos de acertar en situaciones para mí claras de 1vs1 o de juego interior"

El Celta de Vigo se llevó un punto de su visita a la Real Sociedad. Los de Claudio Giráldez aumentan su crisis en LaLiga EA Sports tras no conseguir de nuevo la victoria, ofreciendo una versión con la que fue incapaz de derribar la portería de Álex Remiro. El técnico del equipo gallego compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para comentar sus sensaciones tras este tropiezo que aumenta la crisis en el club.

Claudio Giráldez: "Han sido superiores en la primera parte"

Claudio Giráldez ha valorado el empate contra la Real Sociedad: "Es una obviedad que han sido superiores en la primera parte, que nosotros lo hemos sido en la segunda, que ha sido una parte para cada uno. En ese aspecto es justo el punto. Mi sensación es que estamos en un momento en que nos cuesta mucho finalizar y acertar las acciones. Hemos tenido un poco de miedo en avanzado que en la 2ª parte hemos hecho mejor".

El técnico del Celta de Vigo explica que tienen "en cada parte 4-5 situaciones, para mí, clarísimas que no se acaban convirtiendo ni en un uy de 3vs2, de robos en campo abierto de 2vs2, de situaciones de 4vs3, de 3vs2 de inicio de la segunda parte. No estamos acertando en ese tipo de acciones ahora mismo, estamos con la persiana bajada. Hemos tenido que sufrir en muchos momentos, no nos hemos ajustado bien".

Claudio Giráldez: "Hemos controlado muy bien a Oyarzabal que es el que les suele lanzar"

Además, Claudio Giráldez ha apuntado que "tienen las dos ocasiones más claras de situaciones de juego directo, que no disputamos, que no somos agresivos, contundentes, que nos pillan un par de rebotes mal colocados. El equipo ha estado mucho mejor en equilibrio, no nos han corrido en transición. Hemos controlado muy bien a Oyarzabal que es el que les suele lanzar".

Pese a ello, el entrenador del Celta de Vigo apunta detalles: "Hay cosas positivas pero me quedo con la sensación otra vez igual que el día del Valencia, que es un partido después de aguantar el arreón y el sufrimiento que hubo en momentos de la primera parte, lo tienes que ganar. Es la sensación con la que me voy".

Claudio Giráldez: "Tenemos que ganar en confianza"

Claudio Giraldez siguió analizando el partido en Anoeta: "Tenemos que ganar en confianza, los goles te dan confianza, las victorias te dan confianza, el encontrarte fino con la pelota hace que se acabe sucediendo ocasiones cuando estás jugando bien. Hemos salido de un equipo que aprieta muy bien de la presión con bastante holgura en muchas situaciones y en la segunda parte en todas",

Claudio Giráldez ha destacado que han "tenido a la Real Sociedad en su campo durante media hora en la 2ª parte pero no estamos acertando en esas acciones, ni en la situación de duelo ni en la de centro ni en la de tiro. Tenemos que aprender un poco de la Real, sobre todo hoy. Llegar, finalizar, mucho tiro exterior, mucha situación de duelo por fuera y centro que acaba en corner. Nos han freído a corners por acabar acciones, por tirar".

Claudio Giráldez: "Contra bloques bajos tenemos capacidad para hacer mucho más daño"

Por ello, el Claudio Giráldez, tras el empate contra la Real Sociedad, insiste en que tienen "que ser mucho más amenazantes en situaciones de tiro exterior, de centro, de transición para que el rival no solo esté encerrado en bloque bajo como hizo el Valencia, Osasuna, si no que hay más formas de hacer gol".

Por último, el técnico del Celta de Vigo, satisfecho por el cierre del mercado, apuntó que "contra bloques bajos, creo que tenemos capacidad para hacer mucho más daño y no acabamos de acertar en situaciones para mí claras de 1vs1 o de juego interior".