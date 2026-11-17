El centrocampista francés ya se encuentra entrenando con sus compañeros, por lo que ya todo apunta a que no tendrá problemas para estar en El Gran Derbi; aunque el foco ahora está en Rubén Vargas

Sevilla tiene la suerte de contar con varias semanas grandes a lo largo del año, pero pocas hay como estas. El Gran Derbi se avecina y todo ya se va preparando para una cita más que importante en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con un objetivo más que claro, y ese es el de gobernar la ciudad al menos hasta el partido de vuelta. Es difícil explicar lo que significa esta clase de partidos para el público sevillano, prácticamente a cualquiera que lo quiera conocer tendría que vivirlo en persona para entender un 1%. En el lado del Sevilla FC, a pesar de no contar con el favoritismo, sabes que están ante una oportunidad de dar un golpe en la mesa importante.

El club sevillista arrastra unos años complicados donde, de forma coherente, se le trasladaba la vitola de favorita al equipo de Manuel Pellegrini. En varias ocasiones ha conseguido aguantar ese papel, aunque en otras se ha visto sucumbido ante la superioridad deportiva del lado verdiblanco. Sin embargo, el último recuerdo es el agónico empate por dos goles a dos en La Cartuja que sirvió para inyectar de ilusión al sevillismo, aunque de poco sirviese ya que ese mismo equipo estaría a poco de protagonizar un triste episodio de la entidad hispalense.

Fofana entrena con el grupo / Estadio Deportivo

El equipo de Luis García Plaza ya se prepara para intentar que este encuentro sea uno de los condimentos necesarios para demostrar que han cambiado las cosas este año, con su feudo como testigo y una afición que tendrá un importante papel. Ya entrenó este pasado lunes por la tarde con varias novedades sobre el césped. Una de ellas estaba en la presencia de Isaac Romero sobre el césped, llegando a estar fuera de las sesiones toda la pasada semana. Una buena noticia que se contrarrestaba con la de Fofana, que continuaba haciendo trabajo específico. En la sesión de esta mañana, sin embargo, ya se le ha visto sobre el césped. Incluso ha sido uno de los protagonistas de un divertido momento junto a García Plaza, ya que han llegado tarde a la charla y el madrileño les ha comentado que "eso era llegar tarde y no lo de ayer". Dos buenas noticias ya que, en el caso del lebrijano, ya se le ha visto sin el aparatoso vendaje con el que apareció ayer. Ambos, si nada se tuerce, estarán en el derbi.

Rubén Vargas no aparece... aunque no hay malas previsiones

Muchos focos también estaban puestos en el extremo suizo. La selección helvética informó, en la mañana de este lunes, que el jugador regresaba a Sevilla para poder trabajar en unas leves molestias, algo que creo evidente preocupación en el sevillismo por un jugador que no está gozando de buenos minutos este año. Habrá que ver como se encuentra, aunque no hay malas sensaciones. El tiempo acabará marcando su aparición.

Rubén Vargas, en el encuentro frente al Alavés / Lince

En el apartado internacional, no se han visto novedades. Stassin ya estuvo ayer en la sesión junto al resto de sus compañeros y está previsto que en los próximos días se vayan viendo ya caras nuevas, todo esto con el objetivo de poder llegar a una de las citas más importantes del año.