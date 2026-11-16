Rubén Vargas regresa lesionado de la concentración con Suiza y peligra seriamente El Gran Derbi

La selección de Suiza informa que el extremo deja la concentración antes de tiempo por unas molestias y su participación en el duelo cainita depende de las pruebas médicas a las que se someterá en Sevilla

Rubén Vargas no consigue levantar cabeza ni recuperar su rol de futbolista determinante en el Sevilla, porque cada vez que empieza a coger ritmo y García Plaza se ilusiona con obtener su mejor versión, sufre un nuevo contratiempo.

De esa forma, a seis días del derbi contra el Betis en el Sánchez-Pizjuán, el extremo es duda por un problema físico que le ha obligado a regresar antes de tiempo de la selección de Suiza y complica su participación contra los verdiblancos.

En este sentido, la federación suiza de fútbol ha anunciado a través de sus redes sociales que ha caído lesionado y por ende ha dejado la concentración helvética.

Vargas se lesiona en la concentración con Suiza

"Rubén Vargas abandona la concentración de la selección debido a ligeras molestias físicas. Por tanto, los 23 jugadores restantes de la plantilla figuran en la hoja de partido para el encuentro de hoy", explica el combinado suizo, que, eso sí, aclara que se trata de una dolencia leve, lo que no lo descarta plenamente para la cita cainita, pero sí que le impide participar en el partido de esta noche de su selección contra la Escocia de su compañero Robbie Ure.

https://x.com/nati_sfv_asf/status/2122275218500501803?a=EJQJoaXnLYIM1kamtc8&s=20

Cabe recordar que ya se perdió el primer partido debido a que se incorporó más tarde al grupo por una gastroenteritis y ahora tampoco estará en el segundo, por lo que volverá inédito.

Duda hasta conocer el parte médico sevillista

Hasta el momento, el Sevilla no se ha pronunciado al respecto, pues no habrá parte médico hasta que regrese a la capital hispalense y se someta a las pruebas pertinentes, momento en el que se comunicará el alcance de su lesión y por ende se conocerá si tiene opciones o no para llegar al derbi.

Sin duda, se trata de una pésima noticia para García Plaza, pues perdería a tres piezas para el costado al no estar con toda seguridad los lesionados Miguel Sierra y Alfon.

Solo dos opciones para los costados de cara al derbi

Por ende, se quedaría con solo dos alternativas para los flancos, casos de Félix Correia para la izquierda y Chidera Ejuke para la derecha, despejándose la incógnita de quien partiría en el costado diestro si finalmente las molestias obligan a Vargas a perderse otro choque.

Hasta ahora se ha perdido seis partidos, la mayoría por sus problemas en la rodilla y ha participado en otros seis con un total de 228 minutos al ser titular solo en dos choques ligueros y en el copero contra el Sporting de Hortaleza, cita que aprovechó para marcar su primer y único tanto en la presente temporada.

Vargas se ha perdido hasta ahora seis partidos, la mayoría por sus problemas en la rodilla, y ha participado en otros seis con un total de 228 minutos

Todo queda pendiente ahora de la comunicación del Sevilla, que se producirá entre hoy y mañana. Cabe recordar que el equipo se entrena esta tarde a partir de las 17:00 horas en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.