José Juan Romero habla claro sobre su destitución, su vínculo con Ceuta y las ofertas que tiene: "Ha sido una de las semanas más tristes de mi vida"

El técnico sevillano repasa en ESTADIO Deportivo su destitución, reivindica el legado que deja en el conjunto caballa y desvela que ya ha recibido propuestas del extranjero, aunque tiene claro cuál es su último gran objetivo: entrenar en Primera división

El técnico sevillano repasa en ESTADIO Deportivo su destitución, reivindica el legado que deja en el conjunto caballa y desvela que ya ha recibido propuestas del extranjero, aunque tiene claro cuál es su último gran objetivo: entrenar en Primera división.

José Juan Romero visita la redacción de ESTADIO Deportivo días después de poner fin a su etapa en la AD Ceuta FC, un club al que ha llevado hasta Segunda división y con el que ha firmado varios hitos que le convierten, por méritos propios, en el entrenador más importante de su historia.

El técnico sevillano afronta ahora una situación que no vivía desde hace dos décadas: estar sin equipo. En esta entrevista repasa cómo se produjo su salida, habla de la relación con sus futbolistas y con la afición caballa, analiza las dificultades que condicionaron la confección de la plantilla y mira hacia un futuro en el que no tiene prisa, pero sí un objetivo muy definido.

Pregunta: ¿Cómo está viviendo estos primeros días después de su salida?

Respuesta: Aceptando un poco la nueva situación. Hacía 20 años que no me encontraba ahora mismo sin entrenar, pero ha venido así y, como digo, adaptándome.

¿Se esperaba que su etapa en el Ceuta terminase de esta manera?

Uno sabe la realidad del fútbol y cómo está montado esto. En cualquier momento he pensado que te podían cesar, pero sí que es verdad que no me lo esperaba. Allí hemos tenido muchas situaciones parecidas, se ha logrado gesta tras gesta, pero siempre han costado mucho. Además, las gestas más históricas a estas alturas estaban muy lejos, en todas. Pero lo han decidido así y respeto la decisión. Evidentemente, no la comparto, porque confío y seguiría confiando en lo que hacíamos y en que se iba a salvar o se iba a lograr la permanencia. Es una decisión muy respetable que, como digo, asumo y punto.

Algunos futbolistas han respaldado la decisión del club. Matos, por ejemplo, llegó a decir que creía que era lo acertado en ese momento. ¿Le sorprendieron sus declaraciones?

No sé con qué intención o no intención, dentro de lo que me cuentan, porque no escucho las entrevistas de los futbolistas, no lo tengo por costumbre; me llegaron cortes sobre lo que él había comentado y me sorprendió mucho, mucho, pero bueno, después lo hablamos y entre él y yo quedó aclarado. No hay nada que reprocharnos, ni hay nada que tengamos uno en contra del otro; creo que también se busca cualquier situación para crear un conflicto y no es así.

Matos también comentó que el vestuario, o al menos una parte, estaba algo dolido por sus palabras sobre el nivel de la plantilla

No sé si al vestuario puede dolerle o no dolerle; el vestuario debe conocerme y mis discursos prácticamente todos los años van en la misma línea. Recuerdo que la temporada pasada decía que nosotros no podíamos ganarle a nadie si no íbamos a los 200% e hicimos 61 puntos, entonces no me vale ninguna excusa, ningún pretexto de esto.

¿Cómo ha sido la semana de despedidas en Ceuta, con los jugadores?

Entre ellos Matos. Sus señoras fueron a la cafetería donde yo estaba a una de las tardes y creo que el 98%, en la misma noche o en el día siguiente, me escribieron. Porque además hay un dato curioso que yo siempre les he dicho a ellos en tono de broma, pero no esta temporada, en cualquier temporada. A los futbolistas siempre les digo lo mismo. Cuando a lo mejor he visto que han echado a un míster y sale en la rueda de prensa donde los futbolistas van, yo les decía a tono de broma que cuando a mí me echen no me vaya a mandar WhatsApp y eso, que me habéis echado ustedes, y los WhatsApp de la gran mayoría iban siempre en esa línea. Aunque nos ha dicho que no te escribiéramos porque te habíamos echado...' Al final, el mayor premio que puedo tener es ese. Y sobre todo lo de la ciudad, que ha sido una locura.

La unión del vestuario ha sido una de las señas de identidad de todos estos años en el Ceuta

Siempre. Yo creo que al final, en el fútbol, o vas muy por encima en la calidad, muy por encima, y entonces te hace falta menos para poder ganar partidos, o si estás en un club como el Ceuta, o te diría en la gran mayoría, para mí esas son las claves. La clave de todos estos años en Ceuta es que, sin ser los mejores, nos hemos creído los mejores.

¿Hasta qué punto condicionaron los problemas que vivió la ciudad la confección de la plantilla?

Sí que dificultó, evidentemente. Ya lo dijo incluso el presidente, que se habían caído muchísimos, como se dijo, 14 o 15 jugadores. Es verdad que nosotros tenemos que esperar al final allí porque nuestro límite salarial es de los más bajos. La realidad es que no podemos competir con la gran mayoría en un primer combate, tenemos que ir esperando y con esa tranquilidad se hacía la plantilla. Cuando estábamos en el tramo final pasó lo que pasó y eso ha perjudicado. Para mí no es solo eso en cuanto a la confección de la plantilla, tenemos más errores que se podían haber subsanado, pero sí que es verdad que ha perjudicado a nivel del jugador y a nivel del cuerpo técnico. No ha sido fácil aquellos días ni los posteriores. Eso es una realidad.

Tenía contrato hasta 2029. ¿Ha quedado todo resuelto con el presidente, Luhay?

Bueno, no hemos... todavía no. Realmente no. Leí por ahí en algún medio de Ceuta que había habido acuerdos y que no, pero todavía no ha habido acuerdo ni se ha llegado a un acuerdo definitivo. Evidentemente, espero y deseo que no haya ningún problema.

Durante sus múltiples años en Ceuta ha tenido ofertas para salir, echando la vista atrás, ¿cambiaría algo de todo lo vivido en Ceuta?

No. En un doble sentido, que se entienda esto en el contexto que quiero decir: no cambiaría ni el cese, por ver la respuesta de la gente. Lo logrado en Ceuta y lo hecho en Ceuta va a quedar para siempre, le duela o no le duela a quien le duela o todo lo contrario, va a quedar ahí para siempre. Yo he sido muy feliz en Ceuta, muy feliz en todos los aspectos y, a nivel de ciudadano, inmensamente feliz. No cambiaría absolutamente nada porque creo que la última semana probablemente pueda ser una de las más tristes de mi vida, sobre todo la más triste a nivel deportivo, pero la más feliz a nivel personal probablemente sí de mi vida.

¿Le ha faltado una despedida pública, una rueda de prensa para dirigirse a la afición?

Bueno, por parte del club no he tenido la petición ni la oportunidad y probablemente lo haga a nivel individual, pero es cierto que si la hubiera hecho no hubiera podido hablar. Probablemente no hubiera podido hablar y hasta yo necesitaba, necesito, un tiempo para dirigirme al pueblo y a la gente de Ceuta.

¿Y ahora qué? ¿Qué tiene en mente José Juan? ¿Qué espera del futuro?

Una nueva etapa. Abierto ahora mismo a ofertas, que llevo muchos años, por un motivo o por otro, que he estado atado; había un club por medio, aparte yo era muy feliz ahí. Incluso aunque tenía las ofertas y con la boca pequeña decía que a lo mejor me iba, pero me costaba y bueno, ahora sí, ahora estoy libre. Quiero un descanso, pero es verdad que ya he tenido alguna propuesta para el extranjero. No sé, dependerá de lo que salga, pero lo que sí está claro es que no tengo prisa y tengo que elegir muy bien porque sólo me queda un paso, un objetivo para mí en el fútbol, que es llegar a la élite, a Primera, y sobre todo a la Primera española. A partir de ahí decidiré la mejor de las opciones cuando llegue, sin prisa.

Por último, ¿qué le diría al aficionado del Ceuta como despedida?

Bueno, a la ciudad, a la gente, ya no solo al aficionado de fútbol, que muchísimas gracias por todo. Muchas gracias por hacerme sentir la semana pasada lo que sentí en todos los rincones de la ciudad, de todos los ámbitos, de gente que es futbolera, no futbolera. Agradecimiento eterno. Estoy absolutamente enamorado de esa ciudad, voy a seguir yendo a esa ciudad, he sido tremendamente feliz, pero no tremendamente feliz porque haya ganado, tremendamente feliz porque yo me iba a tomar un café y disfrutaba, y creo que es una ciudad tan brillante por descubrir que los que hemos tenido la fortuna de estar allí no nos vamos a ir nunca.