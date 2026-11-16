Davidovich se pierde la Copa Davis y España apuesta por una joven promesa

El malagueño no podrá estar en la Final a 8 de Bolonia por sus problemas físicos y deja su puesto al joven madrileño, que ya debutó con el equipo nacional en la eliminatoria frente a Chile

Alejandro Davidovich no podrá defender los colores de España en la Final a 8 que se disputará del 24 al 29 de noviembre, después de que los problemas físicos que le han acompañado durante buena parte de la temporada le hayan obligado a renunciar a la Copa Davis. Su ausencia abre la puerta a Daniel Mérida, que tendrá la oportunidad de dar un paso adelante en una de las grandes citas del calendario tenístico.

El propio jugador malagueño comunicó la noticia a través de sus redes sociales, explicando que todavía no se encuentra en condiciones de regresar a la competición. "Como muchos sabéis, esta temporada no ha sido fácil a nivel físico y las lesiones me han obligado a parar en varios momentos. Mi cuerpo todavía necesita más tiempo antes de volver a competir", anunció Davidovich en su cuenta de Instagram.

La baja tiene un componente especialmente doloroso para el andaluz, que no esconde la ilusión que le hacía formar parte del equipo en una competición que siempre ha tenido un significado especial para él. "Me duele especialmente no poder representar a mi país en una competición tan especial y única, que llevo viendo y soñando con disputar desde que empecé a jugar al tenis. Era algo que me hacía muchísima ilusión", lamentó.

Alejandro Davidovich Fokina / IMAGO

La Real Federación Española de Tenis confirmó que será Daniel Mérida quien ocupe su plaza. El madrileño, de 22 años, ya conoce la dinámica del combinado nacional después de participar en la eliminatoria clasificatoria frente a Chile, disputada en Santiago el pasado septiembre. Aquella convocatoria le permitió estrenarse en la competición y ahora tendrá una nueva oportunidad, esta vez en la fase decisiva.

Además, el joven tenista llegará a Bolonia instalado entre los mejores del circuito, en el puesto número 42 del ranking mundial. Compartirá equipo con Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Pedro Martínez y Marcel Granollers, una combinación con la que España tratará de conquistar su séptima ensaladera.

Austria, primer obstáculo para España

El camino hacia el título comenzará para el equipo español el 26 de noviembre, cuando se mida a Austria en los cuartos de final. Si consigue superar esa eliminatoria, su siguiente rival saldrá del enfrentamiento entre Gran Bretaña y Alemania.

Por el otro lado del cuadro, República Checa se enfrentará a Canadá, mientras que Italia, anfitriona de esta fase final, tendrá como rival a Corea del Sur. Ocho selecciones buscarán levantar el trofeo en Bolonia, con España obligada a reajustar sus planes tras la baja de Davidovich y con Mérida ante una oportunidad importante para reivindicarse.