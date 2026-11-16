Marc Pubill se lesiona con España y desata máxima preocupación en el Atlético

El defensa rojiblanco tuvo que abandonar el encuentro ante Inglaterra a los 20 minutos y queda pendiente de las pruebas médicas para conocer el alcance exacto del problema

Marc Pubill abandona lesionado el césped del Metropolitano en el duelo entre España e Inglaterra. / IMAGO

Malas noticias desde el Metropolitano con consecuencia directa para el Atlético de Madrid. Marc Pubill ﻿no pudo terminar el partido de España frente a Inglaterra ﻿después de sufrir unas molestias en el tobillo izquierdo que le obligaron a pedir el cambio en el minuto 20.

La incidencia pone en máxima alerta a Diego Pablo Simeone﻿, que podría perder a un jugador fundamental en sus esquemas durante varios partidos importantes tras el parón internacional.

Pubill, sustituido con España

El futbolista rojiblanco había entrado en los planes de Luis de la Fuente para este encuentro y fue una de las cinco novedades del once español respecto al partido ante la República Checa. Junto a Aymeric Laporte, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal﻿, el lateral del Atlético recibió la confianza del seleccionador para medirse a Inglaterra, con la misión de ayudar a contener las acometidas de Gordon.

Sin embargo, apenas pudo completar los primeros 20 minutos. El defensa comenzó a notar molestias en el tobillo izquierdo tras un golpe con Ezri Konsa en un saque de esquina y tuvo que abandonar poco después el terreno de juego, dejando su sitio a Pedro Porro﻿, que ya había disputado el partido completo frente a los checos. El jugador rojiblanco abandonó el campo por su propio pie, aunque cojeando ligeramente.

Marc Pubill abandona el terreno de juego cabizbajo tras lesionarse con España. / IMAGO

Ahora queda por conocer el alcance exacto del problema físico. Los servicios médicos del Atlético tienen previsto someter al jugador a pruebas para determinar si existe una lesión y cuánto tiempo podría estar apartado de los terrenos de juego.

Simeone, pendiente de una defensa bajo mínimos

La probable baja de Pubill supondría un contratiempo importante para Simeone. El catalán se ha convertido en un futbolista tremendamente valioso por su polivalencia, ya que puede actuar tanto en el lateral derecho como en el eje de la zaga. Su ausencia reduce las alternativas del técnico argentino para los próximos compromisos.

Además, el Atlético ya tiene entre algodones a 'Cuti' Romero. El central argentino lleva varios días trabajando al margen y el club confía en que pueda estar disponible para visitar al Getafe este domingo, aunque su evolución marcará los plazos. La intención es evaluar su estado durante la semana y evitar cualquier riesgo innecesario.

'Cuti' Romero tampoco parece en condiciones para reaparecer en el próximo partido. / IMAGO

Si Pubill tampoco pudiera llegar a ese encuentro y Romero no estuviese en condiciones, Le Normand será la alternativa elegida para acompañar a Hancko en el centro de la defensa.

El parón internacional está dejando, por tanto, un balance preocupante para el conjunto rojiblanco. A los problemas de Pubill se suma la lesión de rodilla de Lookman, que a buen seguro se perderá el duelo ante el Getafe. Simeone espera ahora que las pruebas del defensa español descarten una lesión de mayor gravedad.