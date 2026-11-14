“Casi fui al Barcelona y luego caí en el alcohol y la cocaína y casi muero de una sobredosis”

El ex delantero brasileño Mario Jardel recuerda que estuvo muy cerca de firmar por el club azulgrana y también por el Milan, pero su ausencia en la lista de Brasil para el Mundial 2002 le hizo caer en una depresión y sus adicciones le hundieron en un pozo del que por fortuna ha logrado salir

Mario Jardel fue un consumado goleador que asombró a todos a finales de los años noventa, cuando militaba en las filas del Oporto, al que dio el salto tras surgir de la cantera del Vasco da Gama y brillar con fuerza en el Gremio de Porto Alegre, donde hizo 30 tantos en 38 encuentros. Una espectacular producción ofensiva que no aflojó en Portugal y que le colocó en el radar de algunos de los clubes más potentes de Europa, entre ellos el FC Barcelona.

Los espectaculares números de Mario Jardel

Así lo ha confesado el propio ex ariete brasileño en una entrevista en La Gazzetta dello Sport, donde ha desvelado que fue "casi del Barça y del Milan", tras firmar la friolera de 168 dianas en 175 encuentros con el conjunto luso. Pero finalmente, 'Super Mario', como le apodaban, no llegó a LaLiga ni a la Serie A. En el año 2000, acabó fichando a cambio de 17 millones de euros por el Galatasaray, donde siguió marcando goles como churros: 34 en 43 choques.

Solo estuvo una campaña en Estambul y regresó a Portugal, a Lisboa, convirtiéndose también en ídolo del Sporting gracias a sus 67 tantos en 62 partidos. De auténtica locura. Estaba en la cresta de la ola. Pero el hecho de quedarse fuera de la selección de Brasil para el Mundial 2022, a la postre ganado por la 'Canarinha' en Corea y Japón, supuso un mazazo del que no logró recuperarse.

"Empecé a beber en exceso. Jugar un Mundial era el sueño de mi vida. Sentía que todo se me escapaba de las manos, pero lo peor estaba por venir, cuando probé la cocaína. Me gustó; me hacía sentir vivo y no deprimido"

"Incluso hoy, no puedo explicar por qué Scolari no me convocó para la selección brasileña en 2002. Estaba entre los cinco mejores delanteros centro del mundo. A partir de ese momento, mi vida se acabó: alcohol, depresión, cocaína. Casi muero de una sobredosis", ha confesado a sus 53 años el ex futbolista natural de fortaleza, que siguió su carrera durante una década más, aunque ya no volvió a ser el mismo.

El ocaso de la carrera de Jardel: 11 equipos en 9 años

Tras dejar el Sporting en 2003, firmó por el Bolton inglés. Pero ya sus números fueron otros muy diferentes. Fue cedido al Ancona italiano y luego al Newell's argentino, antes de volver a su país para jugar en el Goiás. Aún intentó resurgir de nuevo en Portugal con el Beira Mar. Pero acabó jugando en Chipre (Anorthosis), Australia (Newcastle) y Bulgaria (Cherno More) y dio sus últimos coletazos en modestos de Brasil como Criciúma, Ferroviário y Atlético Rio Negro, donde colgó las botas a finales de 2011. La explicación de su decadencia futbolística estaba en su vida personal.

Mario Jardel junto a Van Nistelrooy. / Imago

"Empecé a beber en exceso. Jugar un Mundial era el sueño de mi vida. Mi primera esposa me dejó y surgieron problemas con la custodia de los hijos. Sentía que todo se me escapaba de las manos, pero lo peor estaba por venir. En verano de 2003 probé la cocaína. Estaba de vacaciones y sabía que podía consumirla allí porque no había controles antidopaje. Me gustó; me hacía sentir vivo y no deprimido. Una vez, estuve despierto durante una semana entera. Luego tuve una sobredosis, estuve a punto de morir, y un amigo que estaba conmigo me salvó. Fue entonces cuando toqué fondo. Pasé meses hablando con psiquiatras. Finalmente lo superé cuando conocí a mi segunda esposa, Sandra: ella me hizo comprender el sentido de la vida, y hoy soy feliz", indicó.

A día de hoy, aún sigue "dándole vueltas": "Merecía ser convocado"

Actualmente, Jardel está recuperado de sus adicciones y se dedica a los los negocios inmobiliarios en su ciudad natal. Pero no puede evitar echar la vista atrás y lamentar el hecho aquella ausencia en el Mundial. "A día de hoy, sigo dándole vueltas. Nadie me dio nunca una explicación. Entre finales de los años noventa y principios de la década de 2000, estuve entre los cinco mejores delanteros del mundo: en el Porto, marqué 168 goles en 175 partidos a lo largo de cuatro años y en la temporada previa al Mundial de Corea y Japón anoté 55 goles en 42 encuentros con el Sporting de Lisboa, lo que me valió mi segunda Bota de Oro europea. Entiendo que en aquella selección brasileña había jugadores fenomenales, pero yo merecía ser convocado. Era la época en que me llamaban 'super Mario'", sentenció.