EM Fuensalida 0-3 Betis Féminas: Resuelve rápido ante el colista y refuerza sus aspiraciones de ascenso
Daniela Sáenz y Clàudia Riumalló encauzan antes del ecuador del primer tiempo en Toledo un nuevo triunfo con portería a cero de las pupilas de Marco Tamarit, que se colocan al acecho de un líder que visita esta jornada al tercer clasificado y que comparecerá en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo dentro de dos
El Betis Féminas mantiene su condición de invicto, de la que solamente puede presumir también el líder CD Argual, y mete presión a las de La Palma con otro triunfo solvente este sábado en casa del colista EM Fuensalida que sirve para consolidar la buena dinámica iniciada el pasado fin de semana con la goleada en casa (6-0) al Córdoba CF. Volvieron a dejar su portería a cero las pupilas de Marco Tamatit, que se adelantaron en la primera acción reseñable del encuentro disputado en tierras toledanas merced a Daniela Sáenz, finalmente la anotadora oficial pese a que las sensaciones iniciales invitaban a pensar en Clàudia Riumalló, que se redimió antes del ecuador para, prácticamente, hacer la sentencia.
La artillera gerundense pondría tierra de por medio para las visitantes, que dominaron el choque de cabo a rabo, como se dice vulgarmente, para no dar ninguna opción de meterse en el mismo a las de rosa y negro. Incluso, la comodidad del marcador permitió al entrenador sevillano ir dando descanso a algunas futbolistas fundamentales en sus esquemas y minutos a otras que los necesitaban para ganar sensaciones en este primer tercio de curso que las verdiblancas alcanzan cumpliendo el objetivo, que no es otro que volver cuanto antes a Primera RFEF para, en cuanto sea posible, recuperar su presencia en una Liga F que abandonó hace dos temporadas tras muchos años dando ejemplo de sección exitosa.
La reanudación no tuvo prácticamente historia, si bien Ana Manchón marcaría el tercer tanto en el alargue, tras varias intentonas frustradas del Betis Féminas, que ha vuelto del parón con un buen sabor de boca y recibirá el próximo fin de semana en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de Entrenúcleos (Dos Hermanas) al CD Guiniguada Apolinario de Gran Canaria a la espera de que la visita este domingo del líder CD Argual a sus vecinos del CD Femarguín le haga ganar opciones de asaltar cuanto antes la primera plaza del Grupo 3 de Segunda RFEF. Si sigue respondiendo como se espera, pase lo que pase, lo tendrá a su alcance en el duelo directo contra los palmerinos, de nuevo en casa, del Puente de Diciembre.
Ficha técnica del Fuensalida - Betis Féminas de Segunda RFEF
EM Soliss Fuensalida: Díaz Cano, Anne, Fernández Berme, Djapa, Civicos, Elena Rodríguez (Valeria 63'), Candela (Elsa 63'), Sami, Lucía, Paula García y Eme.
Real Betis Féminas: Lucía González, Fontan (Blanca 77'), Vicky, Chávez, Marta Moreno (Ayure 52'), Alicia (Ana Manchón 77'), Blanco, María Vizcaíno, María Ruiz, Clàudia Riumalló (Taylor 63') y Daniela Sáenz (Carlota 63').
Árbitro: Suárez Iglesias (manchego). Amarillas a la local Fernández Berme, así como a las visitantes Jacque (en el banquillo), Marta Moreno y Clàudia Riumalló.
Goles: 0-1 (3') Daniela Sáenz; 0-2 (21') Clàudia Riumalló; 0-3 (92') Ana Manchón.
Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 9ª en el Grupo 3 de Segunda RFEF, disputado en el Municipal Alejandro González de la localidad toledana de Fuensalida.