EM Fuensalida 0-3 Betis Féminas: Resuelve rápido ante el colista y refuerza sus aspiraciones de ascenso

Daniela Sáenz y Clàudia Riumalló encauzan antes del ecuador del primer tiempo en Toledo un nuevo triunfo con portería a cero de las pupilas de Marco Tamarit, que se colocan al acecho de un líder que visita esta jornada al tercer clasificado y que comparecerá en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo dentro de dos

El ﻿Betis Féminas mantiene su condición de invicto, de la que solamente puede presumir también el líder ﻿CD Argual﻿, y mete presión a las de ﻿La Palma ﻿con otro triunfo solvente este sábado en casa del colista ﻿EM Fuensalida que sirve para consolidar la buena dinámica iniciada el pasado fin de semana con la goleada en casa (6-0) al ﻿Córdoba CF﻿. Volvieron a dejar su portería a cero las pupilas de ﻿Marco Tamatit﻿, que se adelantaron en la primera acción reseñable del encuentro disputado en tierras toledanas merced a ﻿Daniela Sáenz﻿, finalmente la anotadora oficial pese a que las sensaciones iniciales invitaban a pensar en ﻿Clàudia Riumalló﻿, que se redimió antes del ecuador para, prácticamente, hacer la sentencia.

Laura Blanco, antes de botar hoy una falta. / RBB

La artillera gerundense pondría tierra de por medio para las visitantes, que dominaron el choque de cabo a rabo, como se dice vulgarmente, para no dar ninguna opción de meterse en el mismo a las de rosa y negro. Incluso, la comodidad del marcador permitió al entrenador sevillano ir dando descanso a algunas futbolistas fundamentales en sus esquemas y minutos a otras que los necesitaban para ganar sensaciones en este primer tercio de curso que las verdiblancas alcanzan cumpliendo el objetivo, que no es otro que volver cuanto antes a ﻿Primera RFEF para, en cuanto sea posible, recuperar su presencia en una ﻿Liga F que abandonó hace dos temporadas tras muchos años dando ejemplo de sección exitosa.

Lucía Chávez, en acción. / RBB

La reanudación no tuvo prácticamente historia, si bien ﻿Ana Manchón marcaría el tercer tanto en el alargue, tras varias intentonas frustradas del Betis Féminas﻿, que ha vuelto del parón con un buen sabor de boca y recibirá el próximo fin de semana en la ﻿Ciudad Deportiva Rafael Gordillo de ﻿Entrenúcleos ﻿(﻿Dos Hermanas﻿) al ﻿CD Guiniguada Apolinario de ﻿Gran Canaria a la espera de que la visita este domingo del líder ﻿CD Argual a sus vecinos del ﻿CD Femarguín le haga ganar opciones de asaltar cuanto antes la primera plaza del ﻿Grupo 3 de Segunda RFEF. Si sigue respondiendo como se espera, pase lo que pase, lo tendrá a su alcance en el duelo directo contra los palmerinos, de nuevo en casa, del ﻿Puente de Diciembre﻿.

Ficha técnica del Fuensalida - Betis Féminas de Segunda RFEF

EM Soliss Fuensalida: Díaz Cano, Anne, Fernández Berme, Djapa, Civicos, Elena Rodríguez (Valeria 63'), Candela (Elsa 63'), Sami, Lucía, Paula García y Eme.

Real Betis Féminas: Lucía González, Fontan (Blanca 77'), Vicky, Chávez, Marta Moreno (Ayure 52'), Alicia (Ana Manchón 77'), Blanco, María Vizcaíno, María Ruiz, Clàudia Riumalló (Taylor 63') y Daniela Sáenz (Carlota 63').

Árbitro: Suárez Iglesias (manchego). Amarillas a la local Fernández Berme, así como a las visitantes Jacque (en el banquillo), Marta Moreno y Clàudia Riumalló.

Goles: 0-1 ﻿(3') Daniela Sáenz; 0-2 ﻿(21') Clàudia Riumalló; ﻿0-3 (92') Ana Manchón.

Incidencias: Encuentro corres﻿pondiente a la jornada 9ª en el Grupo 3 de Segunda RFEF, disputado en el Municipal Alejandro González de la localidad toledana de Fuensalida.