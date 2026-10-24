Betis Féminas 1-1 Almería: Se estrella contra los palos y la portera para que vuelen los primeros puntos en casa

Aunque María Ruiz anulaba pronto la sorpresa iniciada por Clara, las de Marco Tamarit, invictas aún pese a haber sumado tres empates en las cuatro últimas jornadas, no pudieron completar la remontada por culpa de la madera (hasta tres disparos contra larguero y palos) y de Andrea

El Betis Féminas, que había visto frenado su imponente arranque liguero con dos empates a domicilio, se las prometía muy felices en el retorno a Entrenúcleos, donde contaba sus dos comparecencias por victorias. Además, su oponente era la UD Almería, en descenso al haber caído en las seis jornadas disputadas. Sin embargo, tocó ir a remolque desde el tercer minuto, tropezando continuamente las heliopolitanas contra los palos (hasta tres veces, como ya le pasó ante el Unión Viera) y la buena actuación de la portera foránea. El esfuerzo dio para salvar un punto, pero llegó el primer tropiezo ante su público.

Saltaba la sorpresa en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo nada más arrancar el encuentro, pues la visitante Clara Román adelantaba a las de martín Rodríguez en una contra tempranera, golpe del que se repondrían las de Marco Tamarit antes del descanso. Lo acarició Lucía Chávez a renglón seguido, pero su testarazo lo atajaba la meta Andrea González, al tiempo que el chut posterior de Carlota Sánchez se estrellaba en el larguero. La insistencia local tendría premio en el 19, cuando María Ruiz regateaba a la cancerbera indálica en el mano a mano y restablecía a puerta vacía las tablas en el marcador, vigentes en el regreso a vestuarios pese al volteo de las sensaciones.

Con Clàudia Riumalló ya sobre el césped en pos de la remontada, tuvo pronto el 2-1 el conjunto verdiblanco, aunque entre el palo y Andrea González, bajo palos, salvaban la clarísima doble ocasión obrada por la catalana y Alicia Martínez. Luego, María Ruiz lo intentaba con una chilena que resultó sin la potencia ni la colocación suficientes. A bocajarro, la atacante de Pedralba volvería a toparse con la madera con la arquera casi batida. El peligro estaba en la contra, como la trazada en solitario por Sarai Vela, a la que le faltó fuelle, y las dos protagonizadas por África Roldán, con Claudia Castro saliendo bien a sus pies y un repliegue de la defensa como soluciones.

En el 83, de nuevo Andrea González desviaba en boca de gol el testarazo de María Ruiz, libre en el segundo palo para rematar una acción de estrategia, mientras que Paqui García lo intentaba desde lejos sin suerte. En la siguiente acción, Sánchez Gutiérrez no quiso saber nada en un derribo dentro del área sobre Clàudia Riumalló. Sobre la bocina, un libre directo lanzado por la extremo de Almáchar se marcharía rozando el palo. Fue el último intento de las verdiblancas, pues Alicia Martínez se lesionaría con todas las ventanas de cambio agotadas, por lo que, con una menos y presas de la desesperación, resultó imposible completar la remontada.

Ficha técnica del Betis Féminas - Almería Femenino de Segunda RFEF

SDF Real Betis Balompié: Claudia Castro, Marta Moreno (Jacque 74'), Vicky, Chávez, Blanca, Laura Blanco (Clàudia Riumalló 46'), Carlota (Daniela Sáenz 81'), Lucía Méndez, María Ruiz, Alicia y Ana Manchón (Taylor 67').

UD Almería Femenino: Andrea, Lucía, Marisa (Blanca 79'), Sarai (Marina 61'), Jessi, Clara, África, Gisela (Paqui 54'), Daniela, Esther y Alma.

Árbitra: Sánchez Gutiérrez (gaditana). Amarillas a las locales Chávez y Ana Manchón, así como a la visitante Marina.

Goles: 0-1 (3') Clara; 1-1 (19') María Ruiz.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada en el Grupo 3 de Segunda RFEF Femenina, disputado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo (campo A-3 HN) de Entrenúcleos (Dos Hermanas).