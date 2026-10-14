Alexia Putellas y las dificultades del fútbol femenino: "Recuerdo que algunas compañeras trabajaban y tenían que pedir días para poder venir"

La futbolista es una de las mejores de la historia de España y acaba de cumplir 150 partidos con la Selección Española los cuales ha celebrado con un gol y una asistencia. La centrocampista ha hecho un repaso a su carrera deportiva, esperando que lleguen más éxitos

Alexia Putellas acaparó los focos en el partido que la pasada madrugada disputó la Selección Española Femenina contra Estados Unidos que terminó con empate a dos goles. Fue un encuentro especial para la centrocampista que celebró su partido número 150 con el combinando nacional, dejando así claro que es ya una leyenda. La catalana lo festejó como mejor sabe, jugando muy bien al fútbol ya que marcó un gol y dio una asistencia. Alexia Putellas repasó su trayectoria, se acordó de las futbolistas que no pudieron dedicarse profesionalmente a este deporte y miró con optimismo el futuro.

Reflexionando sobre cómo ha evolucionado el fútbol femenino, Alexia Putellas mostró su empatía para todas aquellas jugadoras que no se pudieron dedicar profesionalmente a este deporte porque aún no estaba lo suficientemente evolucionado. "Hay mucho momentos, no me puedo quedar con uno. Tanto dentro como fuera del campo. De cuando llegué, como me recibieron compañeras que no han podía vivir ser profesional. Recuerdo que algunas trabajaban y tenían que pedir días para poder venir. Me acuerdo de todas ellas, es un recuerdo que voy a llevar siempre. Luego hay títulos… no puedo decir solo uno".

Alexia Putellas, feliz con su momentos de forma y optimista de cara al futuro

Alexia Putellas también señaló que es feliz y que en lo único que piensa es en ayudar al máximo a su equipo. En este caso a la Selección Española Femenina. "Lo único que intento siempre es poner mis características al servicio del equipo. Hoy ha salido. Me alegro que me digáis a menudo que estoy en el mejor momento de mi carrera. No pienso en lo que he hecho, o lo que ha pasado, solo me centro en mejorar. Tengo en mente el Mundial, por supuesto".

Alexia Putellas, jugadora de la Selección Española Femenina.

La catalana también habló sobre lo importante que es para ellas el haber jugado 150 partidos con la Selección Española Femenina y su futuro, teniendo como objetivo el próximo Mundial, en donde España defiende título, que se juega en Brasil en el verano de 2027. "Estoy contenta de haber llegado y de poder estar teniendo esta carrera. Le quiero dar las gracias a mis compañeras, al cuerpo técnico, a todos los que rodean a esta selección. Espero seguir, que esto no acabe aquí".

Por último, desveló que tendrá que hacer algo especial para sus compañeras las cuales le han ayudado a conseguir y tener una carrera deportiva tan larga y fructífera. "Es una cifra especial, por supuesto que algo hay que hacer de celebración. Tendré que invitar al vestuario a algo. Es algo histórico. Todo lo que está pasando en mi carrera, lo disfruto muchísimo. Llegue siendo una niña, he crecido con ellos. Soy una afortunada por estar en el sitio en el que estoy".