La reflexión de Olga Carmona, jugadora del PSG, sobre la vida en París: "El jamón me lo traigo de casa envasado al vacío y la tortilla de patatas me la hago en mi casa"

La futbolista sevillana cuenta como le va en Francia y se compara con Ferran Torres, ambos autores de un gol que hizo a España campeona del mundo

Olga Carmona aprendió en cuestión de segundos que un gol puede cambiar una vida. El tanto que dio a España el Mundial de 2023 convirtió a la sevillana en una de las grandes protagonistas de la historia reciente del fútbol femenino, pero también la situó en un escaparate al que tuvo que acostumbrarse a marchas forzadas. Ahora, desde París, donde juega en el PSG, la andaluza mira hacia el próximo Mundial de Brasil con la ilusión intacta, aunque sin olvidar todo lo que ha vivido desde aquella final.

La sevillana ha repasado su presente deportivo en una entrevista concedida al Diario AS, donde habla de las consecuencias de su consagración mundial y algunas de las situaciones que ha tenido que afrontar fuera del terreno de juego.

La futbolista del Paris Saint-Germain acaba de superar un esguince de rodilla que la ha mantenido cerca de un mes y medio sin competir con normalidad, aunque asegura que "ya estoy perfecta y con ganas de jugar. Y volver un poco a la normalidad".

En París, las cosas marchan bien. El PSG ha arrancado con buenas sensaciones tanto en la liga como en la Champions, algo que Carmona atribuye a la continuidad del grupo. Además, comparte vestuario con Naomie Feller, antigua compañera en el Real Madrid, cuya llegada le ha hecho especial ilusión.

El peso de ser campeona del mundo

El próximo Mundial ya ocupa buena parte de sus pensamientos. Olga Carmona reconoce que la cita está presente en el día a día de las futbolistas. "Es un sueño. Cada entrenamiento lo hago pensando en llegar", afirma. La presión, en cualquier caso, no es nueva para una selección que lleva años siendo la número uno. "Somos una selección muy grande, que mueve mucho. Y encima se une que España masculina también ganó el Mundial… Al final creo que ya donde vayas, España es como una bandera del fútbol y todos nos quieren imitar", reflexiona.

La de Sevilla Este también se ha visto reflejada en Ferran Torres, autor del gol que dio a España su segunda Copa del Mundo en Estados Unidos. Los dos comparten psicólogo deportivo y Carmona reconoce que la experiencia de su compañero le recordó a lo que ella vivió en 2023. "Me vi muy reflejada en él y me alegro mucho por Ferran porque sé que es un jugador muy trabajador, que ha luchado mucho para llegar hasta ahí".

"Los meses del Mundial fueron de mucho estrés, no voy a mentir. Caminaba por la calle y sentía que la gente me miraba. No es del todo cómodo. Me iba a tomar una Coca-Cola y no podía estar tranquila", asegura. Una exposición pública totalmente novedosa con la que le ayudó a lidiar un psicólogo.

El bulo sobre sus raíces

Entre las situaciones más extrañas que tuvo que afrontar estuvo un rumor difundido en redes sociales sobre su supuesto origen gitano. Carmona desconoce cómo surgió, aunque cree que fue después de marcar el gol de la final. "Un día por la calle lo tuve que desmentir porque no lo soy", recuerda. Asegura que no le influyó ni para bien ni para mal.

Desde París, donde ha logrado adaptarse con facilidad gracias a su carácter sociable y al aprendizaje del francés, también mantiene el vínculo con el Real Madrid, al que sigue desde su salida. Y, aunque la vida en la capital francesa le sonríe, hay cosas que no negocia: el jamón que se lleva desde casa y la tortilla de patatas que prepara ella misma.