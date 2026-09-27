Unión Viera 1-1 Betis: Estrella dos puntos contra la madera

El equipo verdiblanco pierde el liderato en solitario de la clasificación liguera en Segunda Federación para compartir ahora cima con el CD Argual y con el Málaga CF Femenino

El Betis se dejó los dos primeros puntos de la temporada en su visita al Unión Viera.Real Betis

El Real Betis Féminas se ha dejado sus dos primeros puntos de la temporada en su segunda visita seguida a tierras grancanarias, donde esta vez no ha podido pasar del 1-1 ante el CF Unión Viera en el choque correspondiente a la jornada cuatro de liga en el Grupo 3 de la Segunda Federación Femenina. Este resultado hace que ahora haya un triple empate en la cabeza de la clasificación.

Después de vivir dos descensos seguidos desde la Liga F, el primer equipo verdiblanco había arrancado con tres victorias seguidas y hace sólo una semana se llevó los tres puntos de Las Palmas de Gran Canaria en un duelo contra el CD Femarguín (1-3). La racha triunfal se ha interrumpido en la matinal de este domingo por una cuestión milimétrica, ya que el poste repelió un disparo de la visitante Irene Taylor en el minuto 85', justo después de que las canarias estableciesen el tanto de la igualada que a la postre sería definitiva.

María Ruiz adelantó al Betis y Eli empató en el tramo final

Después de una igualada primera mitad, la capitana María Ruiz remató un saque de esquina para adelantar al Betis Féminas y hacer subir el 0-1 en el marcador del estadio Alfonso Silva a punto de cumplirse la hora de juego. A partir de ahí, las verdiblancas dieron un pasito atrás para intentar defender su valiosa pero exigua renta, algo que impidió el gol de falta directa anotado por Eli en el minuto 81 para darle un punto al Unión Viera. De Tenerife, hace sólo

En el Real Betis Féminas jugó Claudia Castro en portería; en defensa salieron Marta Moreno, Margaux Fontan (salió Jacque en el 87'), Lucía Chávez, Blanca García; la medular estuvo compuesta por Laura Blanco, Daniela Sáenz (Lola, en el 87') y Carlota Sánchez (María Vizcaíno le suplió en el 64'); mientras que los recursos ofensivos en el equipo de Marco Tamarit los pusieron Ana Manchón (Irene Taylor, 64'), Ana Ruiz y Claudia Riumalló (Ayure Rodríguez, en el 71').

Así está la clasificación en el Grupo 3 de la Segunda RFEF Femenina

El empate frena el pleno de victorias del Real Betis, que cerrará la cuarta jornada ocupando la segunda plaza de la clasificación (zona de play-off de ascenso) con 10 puntos de 12. Las verdiblancas firman un triple empate con el tercero, el Málaga CF, y con el CD Argual tinerfeño, que es el actual líder (ascenso directo) por mejor diferencia de goles: +11, frente al +7 y +6 de los andaluces.

El CF Unión Viera, por su parte, sigue sin conocer la victoria después de cuatro jornadas en las que sólo ha encajado una derrota. Con el de este domingo ante el Betis Féminas ya lleva tres empates. Estos tres puntos le sirven para situarse en el décimo escalón de la tabla y para seguir, por el momento, fuera del quinteto de puestos de descenso.