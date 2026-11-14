Sito Barrera, ex del Athletic: “Veo en Unai Simón al mismo niño que conocí con 13 años en Lezama, siempre tan responsable y que tanto me ayudó, con el que bromeaba en las comidas”

Durante tres temporadas en la cantera rojiblanca, el actual meta internacional y el jugador del Barbastro compartieron horas y horas de entrenamiento﻿, estudio y diversión. Uno aprendió del otro y hoy siguen manteniendo una gran amistad, como pone de manifiesto el lateral zurdo en su entrevista con ESTADIO Deportivo, donde desvela algunos aspectos clave en el éxito del cancerbero

Unai Simón vive un momento dulce a nivel profesional. Pero no solo ha conseguido ser condecorado como el mejor portero del mundo. Al recoger el Trofeo Yashin que le acredita como tal, el meta del Athletic logró impactar en el público con un emotivo discurso lleno de palabras sencillas, cercanas y honestas, reflejo de su carácter humilde. Porque quienes le conocen bien saben que sigue siendo el mismo crío que llegó a Lezama con 13 años.

Fue en ese momento cuando nació su relación con Sito Barrera, que trasciende la mera amistad. Él mismo ha reconocido que en aquella etapa aprendió “mucho” del ex canterano rojiblanco y actual jugador del Barbastro, encontrando en su figura la de “un hermano”. Unas palabras que el futbolista nacido en Tudela, aunque afincado en Tarazona, corrobora en su entrevista con ESTADIO Deportivo, donde pone de manifiesto cómo era en sus inicios el campeón del mundo, los valores que le han acompañado durante toda su carrera, las anécdotas que vivieron juntos o el orgullo que siente al verle triunfar.

- ¿Cuándo conoces a Unai Simón y cómo nació vuestra amistad?

- Pues lo conozco desde el primer día que entré en Lezama, cuando teníamos 13 años. Nos fichó el Athletic a los dos en categoría cadete y recuerdo el día que fuimos a ver las instalaciones. Yo iba con mi madre a ciegas, allí a la ventura, y justo al llegar estaba él con sus padres también. Íbamos a lo mismo, a intentar disfrutar del fútbol en uno de los mejores clubes del mundo, y eso nos unió eso. Además, dio la casualidad que nos metieron a los dos en el mismo caserío, donde nos cuidaban, compartimos habitación durante mucho tiempo y también muchísimas de horas en el colegio, en las salas de estudio del club, por las noches en la casa, en la habitación… Ya no solo ese primer año, sino los tres que estuve allí; después del caserío, puerta con puerta en la residencia.

“Yo llegué al Athletic en un momento duro a nivel personal, porque mi padre había fallecido, y él siempre estuvo ahí y me ayudó un montón. Compartíamos muchas horas en el caserío, en el colegio, en Lezama… Siempre estábamos juntos”

- ¿Facilitaba la adaptación el hecho de vivir con una familia en lugar de llegar directamente a una residencia?

- En esas edades, para un niño de 13 años, no es nada fácil. En mi caso personal, yo estaba pasando por un momento personal muy difícil. Falleció mi padre y tenía que salir de casa, adaptarme a compañeros nuevos de equipo, a nuevos compañeros de colegio, a nuevos sitios en los que convivir, alejarme de la familia… No es nada fácil y el Athletic en esas edades lo trabaja muy bien, porque introduce a los niños en un caserío que no deja de ser tu familia fuera de casa, y se te hace muchísimo más llevadero antes de dar el paso a la residencia.

- Comentaba Unai que al principio compartisteis algunas noches de lágrimas en aquella habitación.

- Sí, para mí en lo personal fue muy difícil el primer año y Unai me ayudó como el que más, fue un apoyo incondicional. Compartíamos la habitación, el momento del desayuno, el transcurso del autobús hasta el colegio, todos los recreos, porque estudiábamos en diferentes clases, ya que él estudiaba en euskera y yo en castellano… Lo compartíamos todo. En cuanto terminaba el colegio, nos íbamos juntos a estudiar al Lezama, y una vez entrenábamos, nos subían al caserío. Luego cuando llegábamos a la habitación, con todo lo que me surgió a nivel personal, él estuvo ahí y me ayudó un montón.

“Éramos dos niños que salíamos de casa con ganas de jugar al fútbol y disfrutar y aprendimos uno de otro. Nos unimos mucho. No éramos hermanos de sangre, pero nos cuidábamos como tal”

- Él también ha dicho que aprendió mucho de ti en esa etapa.

- Yo creo que al final aprendimos uno del otro. Éramos dos niños que salíamos de casa con ganas de jugar al fútbol y de disfrutar, que nos veíamos fuera de nuestro hábitat, lejos de nuestras familias, y nos unimos mucho los dos. Yo es algo que guardo con un recuerdo espectacular, todavía lo tengo súper vivido.

Sito Barrera, actual jugador del Barbastro. / Instagram

- Incluso comentó que fuiste como un hermano.

- Totalmente, no éramos hermanos de sangre porque nos apellidamos distinto y tenemos diferentes padres y madres, pero no dejábamos de ser familia, como unos hermanos allí, y no dejábamos de cuidarnos y de tratarnos como tal.

“Unai era muy responsable, siempre me sorprendió por ello. Todo se lo curraba un montón, también los estudios. Te decía que llevaba mal el examen y luego sacaba un 7. Para mí era y es un ejemplo a seguir. Me alegro de sus éxitos como si me estuvieran pasando a mí”

- ¿Y cómo era Unai en esa época? ¿Cómo era su carácter?

- Sí que recuerdo lo que más me sorprendió de Unai es que era muchísimo más responsable que yo para todo. Yo sí estaba un poquito más perdido, pero recuerdo con muchísima admiración la responsabilidad que tenía ya en esas edades. Era una cosa de admirar cómo respondía ante todo lo que se proponía y todo lo que le llegaba, era una cosa increíble.

- Y sobre el campo, como portero, ¿se le veía ya que podía llegar tan lejos?

- Yo tengo recuerdos de estar entrenando y tirarle tiros y tiros los compañeros y no hacerle gol. Te puedes imaginar con la carrera que ha hecho ahora lo que era ya en esas edades. Pero más que a nivel futbolístico, que su carrera habla por sí sola y yo me alegro como si me estuviera pasando a mí, lo que más admiro de Unai es la calidad de persona que es.

- ¿En la escuela eráis buenos estudiantes?

- Él ha sido siempre una persona súper aplicada, súper responsable. Yo me acuerdo que Unai era la típica persona que se lo curraba un montón. Tanto en el caserío como en la residencia apuraba para estudiar y te decía que llevaba mal el examen y luego sacaba un 7. Y yo era todo lo contrario, decía que lo llevaba mal y sacaba un 2. De hecho, yo cada vez que tenía dudas en las materias que podíamos compartir por el tema del euskera, le decía: ‘Unai ayúdame con este, ayúdame con lo otro’.

“Con el tema de la comida bromeábamos un montón. Nos ponían una tarta que no me gustaba mucho y yo se la echaba en su plato, o con la ensalada igual, hasta que me decía que no podía más”

- ¿Alguna anécdota que recuerdes de esa época?

- Pues con el tema de la comida bromeábamos un montón, porque en el Athletic desde pequeños tiene un control muy exhaustivo de todo: de comportamiento, de notas, te controlan el peso… Nosotros éramos dos niños que veníamos de clubes en los que ese tipo de cosas ni existían y me acuerdo que, con todo el cariño del mundo a Eguzkiñe, que era para nosotros como una madre, los viernes nos hacía tarta y al volver del colegio veníamos con un hambre de miedo, pero había una tarta que a mí no me gustaba y yo no era capaz de decirle que no me la pusiera, que no me gustaba mucho. Entonces le decía: ‘Unai, porfa, cómetelo tu’. O por las noches cenando, que al principio pues me costaba un montón comer la ensalada, y en cuanto se daba la vuelta y no miraba, le echaba un poco en el plato, que a él le encantaba. Pero había veces que me miraba y me decía: ‘ya vale Andrés, que no puedo más’. Con que se viera el plato un poco vacío, como que había hecho el esfuerzo, era suficiente.

Sito Barrera y Unai Simón se reencontraron años después. / MG

- Eras un poco más travieso que él, ¿no?

- Sí, totalmente. Para mí era y sigue siendo un ejemplo a seguir en cuanto a responsabilidad y por ser una persona aplicada en todos los ámbitos de la vida.

- Esa tenacidad quizás también ha sido importante en su carrera.

- Seguro que eso ha sido una de las cosas indispensables por las que hoy está ahí. Independientemente de que para llegar adonde él está, además de tener la capacidad que tiene, hay que tener pequeños golpes de suerte. Estar en el momento adecuado y estar bien cuando te llega la oportunidad para poder aprovecharla. Pero seguro que esa condición que ha tenido siempre de ser aplicado y responsable le ha ayudado en la carrera que está haciendo, que habla por sí sola.

“Veo todos sus partidos y me alegro o sufro por él como si me estuviera pasando a mí. Es una alegría ver adonde ha llegado una persona con la que has compartido tanto en el pasado”

- ¿Y qué pensaste cuando lo viste levantando el Mundial?

- Desde que salí de allí me considero un aficionado del Athletic más y evidentemente no he dejado de seguirle nunca. Cuando salí de allí nos hemos enfrentado en alguna ocasión cuando él estaba en el Bilbao Athletic y yo estaba en el Tudelano en la antigua Segunda B. Me veo todos sus partidos y cada vez que va a la selección, cada vez que para un penalti, ahora que le han dado un premio, o cuando le meten un gol, lo sufro o me alegro como si me estuviera pasando a mí. De vez en cuando aún le envío un mensaje o hablo con él y le doy la tabarra y le doy la enhorabuena. Porque al final esto es lo que te da el fútbol. Es muy difícil acordarte de una jugada buena o de un gol que has marcado en infantiles, pero ver gente evolucionar con las que has compartido tantas cosas en el pasado y tienes una admiración por ellas increíble, verlos hoy en día a esos niveles es una alegría.

Unai Simón, en la Gala del Balón de Oro. / Imago

- ¿Qué te pareció su discurso en la Gala del Balón de Oro?

- Me tragué toda la gala, minuto a minuto, y para mí fue una auténtica emoción ver a una persona que ha estado en uno de los momentos más difíciles de mi vida y que me ha ayudado de esa manera. Ya no solo él, sino que recuerdo también a su padre, con el que hemos compartido un montón de horas juntos, que venía muchísimo al caserío a visitarlo y a estar con nosotros. Después de todo eso, estar ahora en el sofá de tu casa con tu hijo, que ahora soy padre, y verle triunfar, ver a Unai levantar ese trofeo y que enfoquen a la grada y ver a toda su familia unida, pues para mí fue algo emocionante.

“Hay mil casos de futbolistas a los que se les puede subir a la cabeza, pero a mí no me sorprende cómo es Unai. No es que siga siendo humilde, es que siempre lo ha sido”

- Su discurso ha sido muy elogiado porque se alejó del estereotipo del futbolista estrella y reflejó un carácter mucho más humilde. ¿Te sorprendió de alguna manera?

- Hay mil casos de futbolistas a los que se les puede subir a la cabeza, pero a mí no me sorprende cómo es Unai porque sigo viendo a aquellos dos niños de 13 años que salían por vez primera de casa e iban a Lezama a disfrutar. No me sorprende cómo habla, cómo transmite y los valores que representa porque por suerte yo he tenido la oportunidad de compartir muchísimo tiempo con él y para mí es algo admirable que no haya cambiado con todo lo que le ha pasado. No es que siga siendo humilde, es que siempre lo ha sido. Es como escuchar hablar a la misma persona que yo conocí con 13 años, solo que habiendo cumplido un montón de sueños y objetivos futbolísticos y personales que probablemente con esa edad ni nos imaginábamos ni pensábamos que podían llegar a pasar.