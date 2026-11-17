El hispano-brasileño Marcos Senna﻿, ex del Villarreal como el actual mediocentro azulgrana, alabó su decisión de rechazar la propuesta del club blanco para recalar en el Camp Nou

El nombre de Rodri Hernández fue uno de los grandes protagonistas del pasado mercado de fichajes. Tras ser proclamado como el mejor jugador del Mundial conquistado por España en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, el mediocentro firmó uno de los movimientos más sonados del verano al renunciar al Real Madrid, que parecía tener cerrado su fichaje, y decantarse finalmente por el FC Barcelona, que acabó pagando 60 millones de euros por su pase al Manchester City.

El internacional español, de 30 años, admitió que no fue fácil rechazar la propuesta del club blanco y agradeció el interés mostrado personalmente por su entrenador, José Mourinho, pero reveló en su momento que el motivo de querer vestir de azulgrana fue estrictamente futbolístico. "Siempre he basado mis decisiones en un tema deportivo, en donde creo que voy a ser capaz de ganar y ser feliz y, sobre todo, crecer como jugador", afirmó.

Ahora, convertido ya en pieza básica para Hansi Flick, ha sido una voz autorizada como la de Marcos Senna, que también fue campeón con España en la Eurocopa de 2008, la que ha celebrado una decisión que considera totalmente comprensible. "Entiendo perfectamente que Rodri prefiriera el Barça al Madrid", señaló en SER Catalunya.

Marcos Senna también elogia a Pedri y Lamine Yamal

El hispano-brasileño consideró que "su estilo encaja muy bien" en el juego que practica el Barça, elogiando también a su compañero en la medular, el canario Pedri, ahora en el punto de mira por sus suplencias con la selección española: "Me gusta mucho"

Además, el ex centrocampista también tuvo palabras de elogio para Lamine Yamal. "Tarde o temprano Lamine ganará el Balón de Oro, no es fácil dar con ese talento", afirmó, respondiendo también al posible fichaje de Mikautatze, delantero del Villarreal, por el Barcelona. "Que vengan con un camión de dinero y así podamos fichar a tres como él", zanjó.

Marcos Senna, en un partido con la selección española de leyendas. / Imago

Presenta su biografía: "El Villarreal es una familia para mí"

A sus 50 años, Marcos Senna es noticia por presentar su biografía, titulada 'La gloria como destino', en la que se narra desde su infancia en Sao Paulo y sus primeros pasos en el fútbol hasta otros momentos más complicados, como la etapa en la que tuvo que dejó el fútbol.

Fueron 11 las temporadas que el ex internacional jugó en LaLiga, en las filas del Villarreal, donde también militó Rodri, aunque aseguró que ni en sus "mejores sueños" se esperaba conseguir todo lo que logró en el club castellonense, donde jugó más de 300 partidos. "Siempre digo que me siento como un hijo adoptivo del Villarreal. Realmente Villarreal es una familia para mí", resaltó.

El duro trago de quedarse fuera del Mundial 2010

Por todo ello, será reconocido con un azulejo en el Paseo de la Fama ﻿de la entidad de La Cerámica, donde ejerce como director de Relaciones Institucionales y embajador oficial. Sin duda, son momentos felices para Senna. Aunque echando la vista atrás, también recordó un episodio amargo. No en e Villarreal, sino en la selección, cuando se quedó fuera ﻿del Mundial de Sudáfrica. "Fue muy duro para mí", admitió, dejando claro pese a todo que ya arregló sus diferencias con Vicente del Bosque .