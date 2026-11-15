La sorprendente condición que puso Rodri para fichar por el Rayo Majadahonda: "Un espacio para estudiar"

Álvaro Pescador, exentrenador de Rodri en el Rayo Majadahonda, recuerda la sorprendente condición que puso su familia para facilitar su llegada al club: disponer de un espacio donde pudiera estudiar y hacer sus tareas. Una anécdota que refleja el compromiso académico que el centrocampista mantuvo incluso durante su carrera profesional

Rodri Hernández se ha acostumbrado a levantar títulos y a recibir reconocimientos por su fútbol, pero detrás del centrocampista que hoy milita en el Barcelona hay una historia de esfuerzo que va mucho más allá del terreno de juego. Antes de convertirse en uno de los mejores mediocentros del mundo, el internacional español tuvo que compaginar su formación futbolística con los estudios. Una faceta de su personalidad que ya llamó la atención de quienes le acompañaron durante sus primeros pasos.

"La familia dio como condición para traerlo desde Villanueva de la Cañada a Majadahonda habilitar un espacio donde poder estudiar y hacer las tareas"

Uno de ellos fue Álvaro Pescador, técnico que trabajó con él durante su etapa en el Rayo Majadahonda. En una intervención en 'El Larguero', de la Cadena SER, el entrenador recordó una anécdota que refleja hasta qué punto la familia del futbolista tenía claras sus prioridades cuando se produjo su llegada al club madrileño. "Lo que más me sorprendió fue que la familia dio como condición para traerlo desde Villanueva de la Cañada a Majadahonda habilitar un espacio donde poder estudiar y hacer las tareas", explicó Pescador. Una petición que dejó una primera impresión muy significativa sobre el entorno del jugador: el fútbol era importante, pero su educación también debía tener un lugar prioritario.

Rodri nunca dejó los estudios de lado

Aquella exigencia no fue una anécdota aislada. La formación académica acompañó a Rodri durante buena parte de su trayectoria, incluso cuando comenzó a dar pasos importantes en el fútbol profesional. Su antiguo profesor Javier ya había destacado su inquietud y su capacidad para sobresalir tanto en el campo como en el aula. "Era un chico muy inquieto. Ya en el patio se veía que era excepcional, en el sentido de que jugando destacaba sobre los demás, e igual que jugaba al fútbol estaba en clase", recordaba.

También Luis Callarisa, otro de sus docentes, puso en valor su actitud durante aquellos años. Lo describió como un alumno comprometido, responsable y maduro para su edad, además de destacar una capacidad de liderazgo que no se limitaba al ámbito deportivo. Ese equilibrio entre fútbol y formación tuvo continuidad cuando Rodri dio el salto a una carrera de mayor exigencia. Durante sus últimos años en España y sus primeros cursos en el Manchester City, donde aterrizó en 2019, siguió matriculado en la Universidad de Castellón para estudiar Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Una carrera universitaria en plena élite

Compaginar los entrenamientos, los desplazamientos y la competición con una carrera universitaria no era una tarea sencilla. Sin embargo, Rodri mantuvo ese compromiso hasta completar sus estudios en 2021. La pandemia también alteró sus planes, aunque terminó facilitando la realización de los exámenes de manera telemática. "De repente, nos encontramos con la pandemia. Y aunque suene mal, en cierto modo fue positivo que los exámenes fueran en línea, porque antes tenía que viajar a España para realizarlos. Terminé, así que ahora soy libre, pero fue una época estupenda para mí", explicó en 2022 en declaraciones a la web del Manchester City.

Ahora, tras su llegada al Barcelona y después de convertirse en una pieza fundamental de la selección española, aquellas historias de sus años de formación permiten conocer una faceta menos visible del centrocampista. Su talento sobre el césped llamó la atención desde muy joven, pero quienes le conocieron entonces coinciden en destacar también su responsabilidad fuera del campo. Una personalidad que ya quedó reflejada en aquella condición que su familia puso para llevarlo a Majadahonda: que nunca tuviera que elegir entre perseguir su sueño futbolístico y seguir estudiando.