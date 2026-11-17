El candidato a la presidencia del gobierno es España por el Partido Popular (PP) ha dicho que en el caso él gane gane las elecciones y si Marruecos es la elegida como sede de ese partido el país ibérico se retirará de la organización de la próxima Copa del Mundo

Alberto Núñez Feijóo, candidato a la presidencia del gobierno del España por el Partido Popular (PP), ha respaldado las palabras de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quienes en los últimos días han dicho que la final del Mundial 2030 será en nuestro país y no en Marruecos. El político va más allá y ha lanzado un serio aviso a la FIFA, ya que ha dicho que en el caso de que él gane las elecciones y la final del Mundial 2030 no sea en España, retirará a España de la organización del torneo.

Feijóo, en una entrevista concedida a As, ha dado las razones por las que España debe ser sede de la final del Mundial 2030. "La organización del Mundial de fútbol de 2030 se le dio a España, junto con Portugal, y se amplió posteriormente a Marruecos, por lo tanto, tenemos que ser consecuentes con la realidad y cómo fueron los hechos. España es la primera potencia mundial en fútbol masculino y femenino y hoy por hoy nuestro país es el mejor lugar del mundo para celebrar un Mundial, y que seamos país protagonista en la organización nos concede, por derecho, albergar la final".

El político del Partido Popular ha lanzado, incluso, una advertencia a la FIFA. "Lo voy a dejar claro, si llego a ser presidente del gobierno, España no estará en la organización del Mundial si no se celebra la final en algún estadio candidato de nuestro país. En cualquier caso, debo decir que no se puede mezclar una cosa con otra. Y además, en este caso, el país agraviado somos nosotros. La final del Mundial se debe celebrar en España por derecho, tradición, triunfos deportivos y por justicia, y yo espero que la FIFA entienda y se dé cuenta de la trascendencia y del protagonismo que tiene España actualmente en el fútbol mundial".

Feijóo, en un acto de campaña electoral en el año 2026. / IMAGO

Feijóo ha aclarado que no tiene preferencia sobre dónde se debe jugar la final del Mundial 2030 en España, pero ha dado los nombres de los estadios de las ciudad de Madrid y Barcelona. "Me da igual que sea en el Bernabéu, Camp Nou o en el Metropolitano, pero en España".

Feijóo se declara del Depor, del Celta y del Real Madrid y ve con buenos ojos la llegada de Rafa Nadal al conjunto blanco

Alberto Núñez, Feijóo, por otro lado, ha señalado que sigue de cerca al Deportivo, al Celta y también del Real Madrid. Sobre el club blanco se ha mostrado entusiasmado por la entrada de rafa Nadal en la junta directiva de Florentino Pérez.

El candidato a la presidencia del gobierno ve al Real Madrid en muy buenas manos estando Rafa Nadal implicado. "Nadal representa lo mejor de España: talento, sacrificio y triunfo. Si algún día el Real Madrid está en sus manos, porque así lo quieren sus socios, será una gran noticia para el club. Pero queda mucho para las elecciones. En las últimas hubo menor distancia de la esperada entre los dos aspirantes".