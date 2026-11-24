Mientras que jugadores como Nico Williams o Miramón consiguieron eludir su cita con la 'fiesta de la democracia', otros corrieron menos fortuna y se vieron obligados a acudir a la mesa electoral

Cuando ser futbolista te libra, o no, de una mesa electoral el 29-N / ED

En este mes de noviembre, el domingo 29, tendrán lugar en España las próximas elecciones generales, una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantara las elecciones. Serán las decimoséptimas de la democracia y las sextas con Felipe VI como Rey de España.

Para llevar a cabo la ‘fiesta de la democracia’ este 29 de noviembre será necesario que en cada mesa electoral de toda España haya un presidente y dos vocales, amén de sus correspondientes suplentes. Estos serían quienes ocuparían su sitio si los titulares no acaban acudiendo a su cita.

Según las excepciones recogidas en la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, publicada en el BOE, el mero hecho de tener un partido no sería una causa justificada para ausentarse de sus obligaciones como parte de una mesa electoral, pero...

Estos puestos son repartidos entre toda la población de una localidad tal y como queda recogido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), siendo elegible cualquier ciudadano que sea mayor de edad y menor de 70 años que sepa leer y escribir. El presidente, además, debe estar en posesión del título de Bachillerato, un FP de segundo grado o, en última instancia, del Graduado Escolar.

Las elecciones se celebran precisamente los domingos por ser el día en el que la mayoría de los ciudadanos no trabajan. Sin embargo, hay profesiones que no cumplen con la norma y son una excepción. Buena prueba de ello son los futbolistas y muchos deportistas que tienen fijado sus competiciones en la jornada dominical.

Según las excepciones recogidas en la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, publicada en el BOE, el mero hecho de tener un partido no sería una causa justificada para ausentarse de sus obligaciones como parte de una mesa electoral, aunque la experiencia no demuestra lo mismo y varios son los futbolistas y/o deportistas que han conseguido esquivar las urnas aludiendo a esa condición.

Iñaki Williams, jugador del Athletic Club / Cordon Press

Iñaki Williams, 'liberado' de la mesa electoral y goleador

Claro ejemplo es el de Marc Márquez, piloto de MotoGP que recientemente ha conquistado su octavo campeonato de la categoría y que en su momento consiguió eludir las urnas en Cervera, su pueblo natal, aludiendo ante la Junta el revuelo mediático que podría suscitar su presencia.

Otros deportistas, como el futbolista Iñaki Williams, aludió en 2015 al partido que el Athletic Club disputaba contra el Levante, algo que fue aceptado. Incluso ayudó a su equipo haciendo un gol.

En cambio, Gabi, mítico capitán del Atlético de Madrid, no tuvo la misma fortuna en esas elecciones, teniendo que acudir a su cita con las urnas y no pudo viajar a Málaga el sábado junto al resto de la expedición colchonera. Era suplente y pudo acudir al encuentro cuando se presentó el titular.

El curioso caso del Levante en 2019: un mismo recurso y dos respuestas diferentes

Mucho más llamativo fue el caso del Levante en 2019, cuando sus servicios jurídicos llevaron a cabo un mismo recuerdo para su lateral derecho Jorge Miramón, quien fue designado vocal en una mesa electoral en Zaragoza, y su compañero el guardameta Aitor Fernández, quien era suplente en Mondragón (Guipúzcoa).

Los granotas se enfrentaban ese mismo domingo al Athletic Club a las 14:00 horas, por lo que trataron de conseguir que ambos pudieran estar para el encuentro.

Lo sorprendente es que la respuesta fue totalmente diferente para uno y otro. Mientras que la Junta Electoral de Zaragoza aceptó las alegaciones por Miramón, quedando el lateral eximido de acudir a la mesa electoral, la petición relativa a Aitor Fernández fue rechazada. El argumento alegado es que el Levante podía jugar el citado partido con otro arquero bajo palos.

Carlos Fernández, con la camiseta de la Real Sociedad / Cordon Press

Marcelo, Carlos Fernández... No tuvieron suerte

Parecidos fueron los casos del madridista Marcelo, quien en 2021 tuvo que acudir como suplente y pudo, finalmente, viajar a Londres con el Real Madrid al presentarse el titular, y Carlos Fernández, quien en 2023 tuvo que acudir a la mesa en San Sebastián, cuando aún era delantero de la Real Sociedad.

Estaba convocado por Imanol Alguacil para viajar a Madrid junto al resto de la expedición ’txuri urdió’, pudiendo sumarse más tarde, una vez que el titular se presentara en la mesa.

Ni sus alegaciones ni la vía contencioso-administrativa causaron efecto. El argumento encontrado es que la ausencia de Carlos Fernández obligarían a suspender el partido. Ironías del destino, queda demostrado que cuando el fútbol y las urnas se cruzan, la ley no es igual para todos. La ‘fiesta de la democracia’ lo llaman.