Sin un referente claro pero con múltiples anotadores diferentes, con sus fichajes estrella en plena sequía goleadora pero viendo portería en todos sus partidos menos en uno... blanquirrojos y verdiblancos ofrecen un análisis ofensivo lleno de paralelismos

La histórica fundición de cañones de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla ha sido el representativo escenario elegido este miércoles para la clásica recepción en vísperas de derbi. En este icónico enclave del barrio de San Bernardo, el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, ha posado junto a los presidentes José María del Nido Carrasco y Ángel Haro, a sólo tres días de El Gran Derbi que en la tarde del sábado disputarán el Sevilla FC y el Real Betis en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El enclave elegido para la protocolaria fotografía sirve en bandeja el debate sobre el gol en el derbi, labor que se mueve a mitad de camino entre la metáfora y la paradoja en dos equipos que vienen manejando sus barriles de pólvora de una manera un tanto atípica: si bien carecen de un '9' goleador que acapare grandes cifras, tanto Luis García Plaza como Manuel Pellegrini compensan la falta de un artillero nato repartiendo de manera masiva esa responsabilidad anotadora entre sus filas.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, posa junto al presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, y al del Betis, Ángel Haro en la previa de El Gran Derbi. / Sevilla FC

El Sevilla es el equipo de LaLiga con más goleadores; el Betis, el tercero

Tanto es así que, a pesar de que el máximo goleador del Sevilla FC en estas 12 primeras jornadas de LaLiga EA Sports sólo suma tres dianas, caso de Isaac Romero, la nervionense es la plantilla con más goleadores diferentes de todo el campeonato: 13 futbolistas han visto portería, los mismos que cuenta el FC Barcelona y sólo uno más que su eterno rival.

En el Real Betis pasa casi lo mismo: los tres tantos que han celebrado Marc Bartra, Rodrigo Riquelme y Ez Abde establecen el primer escalón en la lista del 'pichichi' liguero en el vestuario verdiblanco. Sin embargo, además de ellos tres han visto portería en estas 12 citas en Primera división otros nueve compañeros para un total de 12 artilleros.

Parrott no marca un gol con el Betis desde el 8 de septiembre. / Imago

Stassin y Parrott suman más de dos meses de sequía; Antony aún no ha marcado y Vargas, sólo en Copa del Rey

Así, con responsabilidad colectiva, Sevilla y Betis han compensado datos elocuentes como las respectivas sequías que sufren sus elegidos para la tarea del gol. En los verdiblancos, Troy Parrott sólo suma dos tantos en el global de esta 26/27, uno en LaLiga (al Real Madrid, el 4-S) y otro en Champions (al Lille, el 8-S), pero lleva sin mojar desde la primera semana de septiembre. Sí marcó con Irlanda, al transformar un penalti ante Kosovo.

Además, las lesiones han evitado que el 'Cucho' Hernández, con tres dianas en total (2 en liga), y Aitor Ruibal, con una, ayuden al irlandés. Tampoco ha podido contribuir Antony dos Santos, que no ha sido capaz de marcar hasta la fecha en ninguna de las tres competiciones.

Lucas Stassin no marca un gol con el Sevilla desde el 6 de septiembre. / Imago

En los blanquirrojos, Lucas Stassin sólo ha metido un tanto (al RCD Espanyol) y también data del 6 de septiembre. No ha ayudado a la causa el período de adaptación que aún atraviesa Robbie Ure, quien sólo ha podido celebrar una diana ante el Levante UD y otra contra el modesto Sporting de Hortaleza. Contra los madrileños, en Copa del Rey, llegó la única de Rubén Vargas.

No obstante, aunque ambos han lamentado falta de puntería en momentos en los que se sintió superior a su rival, el Sánchez-Pizjuán enfrenta al sexto clasificado contra el cuarto. Puede decirse, por lo tanto, que García Plaza y Pellegrini han obtenido buenos réditos de una capacidad de pegada algo limitada en la que hasta el momento ha pesado más la cantidad que la calidad a la hora de buscar efectividad en sus ataques.

Así se reparte el gol en el Sevilla FC

Justo en el partido previo al parón liguero, es decir en la antesala de El Gran Derbi, el Sevilla FC rompió su espectacular racha goleadora. Hasta el 0-0 del pasado 6 de noviembre contra el Deportivo Alavés, el equipo blanquirrojo llevaba 12 encuentros seguidos celebrando algún gol: había marcado al menos un tanto en sus 11 partidos anteriores de LaLiga EA Sports y el duelo de Copa del Rey.

Isaac Romero celebra su gol al Betis en el último derbi, rescatando un punto para el Sevilla FC. / Imago

Contando la liga y el torneo copero, Isaac Romero se mantiene como máximo anotador gracias a las mismas tres dianas; pero el cupo de bigoleadores aumenta con Peque Fernández y Robbie Ure, además del lesionado Miguel Sierra y de Félix Correia. "Me quedo con que ahora estoy metiendo goles, estoy ayudando al equipo y tengo la confianza del míster", ha destacado el delantero lebrijano en una entrevista concedida a ABC en la que también ha analizado su competencia ofensiva:

"Lucas (Stassin) es muy trabajador, tiene mucha calidad y crea muchas ocasiones. Está ahí en el área, que es donde tenemos que estar. Estoy muy contento jugando con él y creo que está trabajando muy bien. Y Robbie (Ure), igual: trabaja mucho, va a la presión, baja y da balones, saca faltas, provoca tarjetas... Hacemos todo lo que nos pide el míster. Yo ahora mismo llevo tres goles y ellos llevan uno, pero son rachas. Las he vivido muchas veces. Cuando les entre una, cogerán la racha positiva", ha augurado.

La lista con los 13 goleadores sevillistas en LaLiga 26/27

3 goles - Isaac Romero

2 goles - Félix Correia

2 goles - Miguel Sierra

1 gol - Juan Iglesias

1 gol - Kike Salas

1 gol - Jon Guridi

1 gol - Youssouf Fofana

1 gol - Manu Bueno

1 gol - Peque Fernández

1 gol - Chidera Ejuke

1 gol - Robbie Ure

1 gol - Lucas Stassin

1 gol - Joaquín Martínez 'Oso'

Así se reparte el gol en el Real Betis

Como el Sevilla FC, el Real Betis sólo se ha quedado sin marcar en un partido de la presente temporada y detuvo también su racha en 12 encuentros. Eso sí, en su caso cuentan tres competiciones. La dinámica se frenó el 25 de octubre con el 0-0 en Balaídos ante el RC Celta de Vigo y desde entonces encadenan cuatro citas seguidas marcando entre LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la UEFA Champions League.

Marc Bartra ha celebrado cinco tantos entre LaLiga (3) y la Champions (2). / Imago

Contando todas las competiciones, el 'pichichi' es compartido por Marc Bartra y Rodrigo Riquelme, con 5; seguido de Isco Alarcón y de Ez Abde, con cuatro cada uno; y del 'Cucho' Hernández, con tres anotaciones. Como curiosidad, han marcado los cuatro centrales y sólo Bartra lleva tantos como los dos delanteros juntos.

"La gente va a hablar siempre. Yo lo que quiero es jugar cada minuto de cada partido. Ese soy yo como futbolista, creo que todos los futbolistas del mundo sienten lo mismo. Siento que estoy en mi mejor momento﻿", ha insistido Troy Parrott desde la concentración de la selección de Irlanda: "Estoy en el nivel más alto, LaLiga es una de las mejores del mundo y estamos también en la Champions". "Ahora viene el derbi. He escuchado muchas cosas sobre lo grande que es y la rivalidad de los dos equipos. Tengo muchas ganas de experimentar eso", ha expresado ante los micrófonos de RTÉ Sports.

La lista con los 12 goleadores béticos en LaLiga 26/27