El piloto español puede convertirse en campeón del mundo de MotoGP, por octava vez en su carrera deportiva, en el Gran Premio de Portugal que se disputa este fin de semana. El de Ducati asegura que se ha cuidado mucho en estos días para conseguir el mundial

Marc Márquez está centrado en ganar ya su octavo mundial de MotoGP. El piloto de Ducati lo puede hacer este fin de semana en el Gran Premio de Portugal siempre y cuando consiga 14 puntos lo que ya lo convertiría en campeón dando igual lo que haga su gran rival: Jorge Martín. Marc Márquez se muestra confiado de cara a la próxima carrera después de haber descansado bien y haber trabajado para cerrar con éxito el mundial 2026.

"Mentalmente me encuentro bien y creo que eso es fundamental para afrontar este momento de la temporada. Ahora el objetivo es llegar a Portimao en las mejores condiciones posibles. Después de la exigencia de las últimas carreras, estos días he estado muy centrado en la preparación física y en cuidar todos los detalles para recuperar bien. Quiero llegar al fin de semana con energía, concentrado y preparado para afrontar lo que venga. Estamos en la fase decisiva de la temporada y tenemos que seguir haciendo las cosas como hasta ahora, sin perder de vista nuestro objetivo", ha dicho Marc Márquez en una intervención con Estrella Galicia, uno de sus principales patrocinadores.

Marc Márquez ha podido descansar dos semanas una vez ha terminado la gira de MotoGP en Asia y Oceanía. El categoría reina del motociclismo vuelve ahora a Europa en donde tiene que disputar las carreras de Portugal y España en las cuales se va a decidir el mundial de MotoGP. El piloto de Ducati ha medido todos los detalles estos días. Es tal su dedicación para ganar el mundial de MotoGP que Marc Márquez no ha ido al homenaje de su pupilo, Máximo Quiles, que ha ganado el mundial de Moto 3 y lo ha celebrado en Murcia.

Marc Márquez, en una conferencia de prensa. / IMAGO

Marc Márquez comparte el optimismo de Ducati tras el Gran Premio de Qatar

Al igual que han hecho sus jefes de Ducati, Marc Márquez ha hablado muy bien del trabajo realizado en el Gran Premio de Qatar que se disputó hace unas semanas.

"En Qatar hicimos un gran trabajo. En un circuito donde históricamente me ha costado ser competitivo, logramos dos resultados sólidos que nos permitieron ampliar todavía más nuestra ventaja en la clasificación. Aquí tendremos la oportunidad de cerrar el campeonato, pero no debemos cambiar nuestro enfoque: hay que mantener los pies en el suelo y dar el máximo paso a paso, desde el viernes hasta la carrera del domingo. El de Portimao es un circuito precioso, muy técnico y exigente, donde hasta ahora no he tenido demasiada suerte, así que máxima concentración", ha señalado el español.

La realidad es que Marc Márquez tiene el mundial de MotoGP prácticamente en la mano después de la lesión que ha sufrido Jorge Martín y el bajón progresivo de rendimiento que ha tenido Marco Bezzecchi lo que le ha permitido al de Ducati tener una ventaja muy importante a falta de dos carreras para el final. Incluso no sumando ningún punto, lo más normal es que Marc Márquez gane ya que Jorge Martín no tiene prácticamente maregen de error.