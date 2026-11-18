El tenista español tuvo que ser atendido después del tercer juego del segundo set al notar una pequeña molestia en el muslo izquierdo lo cual hizo saltar las alarmas, pero el murciano no se resintió y derrotó a Daniil Medvedev en las ATP Finals

Hay cierta preocupación con Carlos Alcaraz después de que el tenista español haya sido atendido en el segundo set del partido que le ganó a Daniil Medvedev en las ATP Finals. El murciano notó molestias en el muslo izquierdo, pero tras ganar al ruso ha salido al paso de cualquier especulación para tranquilizar a todos sobre su estado físico.

Carlos Alcaraz confirmó que ha tenido que sobreponerse a algunas molestias para ganarle a Daniil Medvedev, al que derrotó por 6-2 y 6-4. "Bueno, he tenido que lidiar con algunos problemas en forma de molestias, pero estoy muy contento de haber encontrado la manera de seguir jugando bien y ganar este partido. Voy a hablar con mi equipo y veremos lo que sucede".

A pesar de todo, el español dijo, nada más acabar el jugar, que está orgulloso de cómo ha afrontado el final del encuentro. "Evidentemente, no quería forzar demasiado mi cuerpo, he intentado jugar relajado y tranquilo. Es un poco frustrante, pero me ha ayudado saber que iba break arriba. Supe que sacar bien iba a ser fundamental, me doy cuenta de que cuanto más relajado juego mejor me muevo y mejor ejecuto cada golpe. La forma en la que acabé me tranquiliza. Tanto hoy como mañana serán claves para la recuperación".

Carlos Alcaraz, en rueda de prensa tras el partido contra Medvedev. / IMAGO

Carlos Alcaraz confirma que el problema físico está localizado en el isquiotibial

Carlos Alcaraz, ya en rueda de prensa, desveló que tiene un pequeño problema físico en el isquio de su pierna izquierda. "La verdad es que estaba jugando un grandísimo tenis, me sentía muy cómodo y con mucha confianza. De repente apareció ese pequeño problema en el isquio. Por suerte, iba con un break de ventaja y eso me permitió mantener la calma y aceptar la situación tal y como venía. Después de que me atendiera el fisio, intenté seguir jugando relajado, sin volverme loco y sin asumir riesgos innecesarios. Creo que, a partir de ahí, jugué con mucha tranquilidad. Me centré mucho en mis golpes, intenté ser agresivo al resto y mantener el plan de juego que estaba siguiendo. Con la ventaja que tenía, era muy importante seguir sólido con el saque. No he cambiado nada en especial, simplemente he jugado con un poco más de precaución, sobre todo en defensa. En todo lo demás he intentado mantener la calma y seguir haciendo un buen tenis".

El tenista español mandó un mensaje de tranquilidad y se mostró confiado en jugar con Flavio Cobolli el viernes. "No me preocupa demasiado. Confío plenamente en mi equipo y tenemos un día y medio para evaluar la situación. Veremos cómo evoluciona, pero creo que voy a poder competir a un buen nivel en el próximo partido".

Por último, explicó que la lesión en el isquio de ahora nada tiene que ver con la que sufrió la temporada pasada en las ATP Finals, cuando jugó la final contra Jannik Sinner. "No fue exactamente la misma lesión, pero sí son situaciones parecidas. Más que la experiencia de un caso concreto, me ayuda todo lo que he vivido en estos años. Cada vez conozco mejor mi cuerpo, sé mejor qué necesito y cómo debo afrontar determinados momentos. Haber pasado varias veces por situaciones así me ayuda a gestionarlas tanto durante los partidos como fuera de la pista".