El portero de la Real Sociedad ha repasado la actualidad del equipo donostiarra, la situación de la portería con la competencia entre él y Remiro y la ilusionante temporada que afrontan tanto en Liga, como en Europa League y Copa del Rey

Unai Marrero vive a la sombra de Álex Remiro, aunque cada vez menos. El meta donostiarra, héroe de la Copa del Rey cosechada la pasada temporada, también es el portero titular de Matarazzo en la Europa League esta campaña, y también ha jugado un partido en LaLiga esta campaña, todo ello con la incertidumbre de qué pasara con Remiro a final de temporada, pues acaba contrato y aún no ha renovado.

Por si acaso, la Real Sociedad sí que prolongó en 2026 el contrato del su canterano, nada más y nada menos que hasta 2030, demostrando la enorme confianza que hay en él y que está en sus manos ser el portero de la Real Sociedad en caso de que Remiro acabe marchándose libre el próximo verano, algo que cada vez parece más probable, ya que no hay noticias al respecto.

Mientras tanto, Remiro prefiere centrarse en su trabajo, ajeno a la situación de su compañero. "Estoy tranquilo, centrado en mí mismo. Veo que estoy entrando a competir, cada vez más, soy un portero joven pero de gran ambición, la gente lo sabe. Sí quiero jugar más, claro, pero estoy en esa progresión, trabajando a tope, psicológicamente también muy bien. Peleando para tener más y más oportunidades. Entreno para ello, competimos bien y tengo ambición personal. Pero es competición y el entrenador tiene que elegir. Hay muchos partidos ahora, tengo que estar preparado, todos realmente. Todos vamos a ser importantes, siempre ha sido así", dijo en rueda de prensa este miércoles.

Por eso, Marrero no solo se conforma con jugar los partidos de Europa League, se ve preparado para ser el portero titular también en la competición doméstica. "Claro que pienso que puedo jugar el de la liga. Pienso cada semana en el partido que venga, luego decidirá el entrenador. Nunca sabes cuándo te va a tocar. Me han tocado los de Europa pero estoy preparado para la Liga también. Soy un portero que cuando juega más se siente más cómodo. Todos necesitamos minutos. Cuanto más juegue, tendré más confianza, más fuerza para competir y me irá mejor. Me veo bien, siendo el mismo Unai, trabajando. El año pasado jugaba en momentos puntuales y es complicado salir al ruedo sin tener muchos minutos. Me vendrá bien jugar más a menudo, soy joven aún y esto es una progresión. Progresar compitiendo. Sumar minutos", explicó.

No jugar en LaLiga, pese a estar listo para ello, no es algo que le afecte, pues entiende que la temporada es muy larga: "Entiendo lo que dices, pero la realidad nuestra y la vuestra es diferente. Pienso que la temporada es muy larga, sabemos la realidad de aquí. Estoy muy tranquilo con ello, desde fuera igual se ve otra cosa. No hemos jugado ni la mitad de los partidos y habrá que sacar conclusiones al acabar la temporada. Me falta seguir creciendo, progresando, sumando minutos. Lo que tenga que venir, vendrá. Quiero jugar más, tener minutos, ganar títulos con la Real, disfrutar de la afición y Anoeta. Es lo que siento".

La situación de Remiro

Sobre la posible ampliación de contrato de su competidor en la portería, Álex Remiro, Unai Marrero no tendría ninguna duda, porque además competir con él le ha servido para crecer como portero. "Hemos estado muchos años juntos, nos llevamos bien, estamos compitiendo día a día, he crecido con él. Por Álex también soy lo que soy ahora. Claro que me gustaría que siguiese, pero siento que es algo muy personal eso, privado y no sé, tiene que ser lo que mejor le venga a él. Lo que decida, será respetado. Álex no necesita nadie al lado para que le apriete, tiene nivel, lo ha demostrado muchos años. Siento que es muy bueno, no pienso que necesite a nadie que le apriete", aclaró.

El partido con el Racing

"Ya lo veremos el domingo, pero no creo que sea el rival más asequible el Racing, tienen talento y en El Sardinero es más complicado. No creo que sea el más asequible de los que vienen ahora. Será duro y tendremos que competir y dar la mejor versión. Si tú no haces lo tuyo en Primera, pierdes. Son un equipo bueno, ofensivamente sobre todo, con jugadores dinámicos. No están arriba en la clasificación pero da igual, tienen pólvora para hacer daño arriba y además en casa saca muchos puntos. Iremos a competir, a sacar los puntos pero no va a ser un partido fácil".

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El parón ha venido bien para recargar pilas "El parón viene bien, creo. Tenemos muchos partidos este año, esa fatiga se nota y descansar viene bien también. Si preguntas a todos los jugadores de Primera si necesitan descanso, todos dirán que sí. Hay muchos partidos, entrenos y viajes. La dinámica actual es buena, queremos seguir con ella y estamos en ello. La dinámica buena ayuda también porque si vas mal quieres jugar el siguiente partido cuanto antes

Nueve partidos casi sin descanso "Vamos a afrontarlo partido a partido, primero el Racing y luego lo que venga. No hay que volverse locos con lo que pueda pasar luego. Tenemos que seguir trabajando. Al equipo le veo bien, está compitiendo bien. Ojalá sacar esos puntos que ya hemos sacado hasta ahora y llegar bien al fin de año. Hemos empezado fuerte la semana, entrenando fuerte. Así suelen ser los inicios. Entrenando bien. Los partidos con las selecciones han ido bien, meter goles o hacer una buena actuación te ayuda en la confianza para seguir progresando, pero estamos centrados en el Racing ya".

El 'rock and roll' de Matarazzo

"Creo que tenemos muchas herramientas. Somos un equipo de mucha calidad para tener balón y jugar a transiciones. Cada partido tiene su momento, su estrategia y táctica, estamos en un momento de controlar más los partidos pero el rock and roll también vendrá".