El meta del Racing es el segundo de LaLiga que más paradas realiza, solo por detrás del cancerbero del Real Betis, que recibió el premio de ser convocado por Luis de la Fuente en el último parón. En su caso, el vasco asegura estar "centrado en mejorar" con el conjunto cántabro

A sus 25 años, Julen Agirrezabala llegó al Racing de Santander el pasado verano en busca de la continuidad y regularidad que no había tenido hasta ahora en su carrera. El meta donostiarra se vio obligado a salir del Athletic para no seguir viviendo a la sombra de Unai Simón y la pasada campaña, como cedido, solo pudo jugar 19 partidos con el Valencia, al perderse el segundo tramo de la temporada por una lesión de menisco.

El portero más goleado de LaLiga: "A nadie le gusta que le marquen tanto goles"

En el último mercado, el ex canterano rojiblanco optó por desvincularse por completo del club bilbaíno y en El Sardinero apostaron fuerte por su fichaje, desembolsando 4,5 millones de euros. Una confianza a la que el cancerbero está respondiendo pese a ser el portero más goleado de LaLiga, con 30 tantos en 12 partidos. La otra cara, en cambio, es que se trata del segundo que más paradas ha realizado, con 47, solo una menos que Álvaro Valles, del Real Betis.

Pero Agirrezabala no se fija en el espejo del verdiblanco, que fue convocado por Luis de la Fuente como cuarto portero en el último parón, sin tener la oportunidad de llegar a debutar. Aunque en su momento llegó a ser 8 veces internacional con la sub 21, no piensa en ese salto y su foco ce centra en el cuadro cántabro.

“La verdad es que no pienso en la selección. Estoy centrado en el Racing, en mejorar día a día. Hay muchísimos porteros que lo están haciendo increíble. Álvaro Valles ha entrado también en esa lista y con los otros que están, creo que el nivel de los porteros es muy alto. Me centro en intentar mejorar día a día e intentar ayudar al máximo posible al equipo. Desde el primer día vine con el objetivo de mejorar como portero e intentar ayudar al equipo, jugamos con la línea adelantada y es muy importante para el portero estar concentrado los 90 minutos. Intentar anticipar jugadas, balones aéreos y lo que haga falta. también con el balón en los pies poder dar ese plus al equipo. Soy una persona autocrítica que mira todo con detalle y estoy contento con este último partido, pero a ningún portero le gusta que le marquen tantos goles. Me enfoco en cada entrenamiento, poder mejorar en todos los aspectos para que el fin de semana pueda ayudar lo máximo posible al equipo", recalcó en rueda de prensa.

A pesar del importante número de goles encajados, Agirrezabala aseguró que en la plantilla están “comprometidos con las ideas del míster”, José Alberto López, aunque es consciente de que le tocará sufrir porque es un equipo “que arriesga, al que nos van a hacer ocasiones y vamos a recibir goles”.

Agirrezabala realiza una parada con el Racing de Santander. / Imago

Ve bien al Racing, pero advierte: "La tabla está muy apretada en la pelea por no descender"

Pese a ello, Agirrezabala ve al conjunto santanderino, recién ascendido a Primera división, en buena línea. "Desde que llegué vi que el nivel era alto, hay compromiso de la gente joven y los que tienen experiencia, es una combinación que da equilibrio al Racing y lo hace muy competitivo. Pero cada año que pasa se está viendo que la tabla está muy apretada en la pelea por no descender, en la que entran muchos equipos. Lo viví el año pasado en Valencia donde cada partido es una batalla de tú a tú﻿”, añadió sobre las metas de un Racing que está decimo en LaLiga, a la misma distancia (cuatro puntos) de Europa que del descenso, mostrándose prudente al respecto.

“Cualquier equipo te pone las cosas muy difíciles y lo estamos viendo. Creo que el rendimiento del equipo es bueno, pero las victorias estamos viendo que están siendo por un gol y muchos partidos se pierden por una mínima diferencia. Esto es cosa de detalles y creo que si mejoramos también en esos detalles este equipo va a ser muy competitivo”, insistió.

No considera "especial" medirse a la Real Sociedad

Por otro lado, pese a nacer en Errenteria, muy cerca de San Sebastián, Agirrezabala consideró un partido más el duelo del próximo domingo ante la Real Sociedad﻿, el equipo de su tierra. "Cada partido que juego con el Racing es especial. Desde el primer momento que he llegado, como te digo, juego con la máxima ilusión cada partido. Es un partido importante porque venimos con buena sensación de la victoria en Málaga antes del parón, pero queremos empezar esta etapa después del parón con tres puntos. Cada partido es muy difícil, y más contra la Real Sociedad, y queremos conseguir esos tres puntos”, sentenció.