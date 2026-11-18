El representante de Pitchwise ya se ha sentado cara a cara con la dirección valencianista para perfilar las necesidades de la plantilla y sentar las bases del nuevo proyecto, pendiente todavía del visto bueno del CSD para materializar la adquisición del 42% de las acciones a Meriton

El Valencia CF ya acelera sus pertinentes movimientos para construir la tan ansiada hoja de ruta hacia su futuro﻿. La entrada de Pitchwise Holdings en el accionariado todavía no se ha materializado a la espera de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), pero los contactos para definir el futuro de la entidad ya han dado un paso sumamente importante.

Corey Woolfolk﻿, representante del fondo estadounidense y nuevo máximo responsable de la parcela deportiva, se ha reunido este martes en Madrid con Javier Solís y Braulio Vázquez para abordar la planificación del equipo y las líneas de actuación de cara a los próximos meses.

El encuentro, que se ha prolongado durante varias horas y ha aprovechado una estancia de Woolfolk en la capital española por motivos profesionales, supone el primer contacto presencial entre el ejecutivo de Pitchwise y el nuevo director deportivo valencianista. Hasta ahora, ambos habían mantenido conversaciones de manera telemática, en las que también ha participado habitualmente Kiat Lim.

El mercado de invierno, punto central de la reunión

La situación deportiva del Valencia ha ocupado buena parte de la conversación. El equipo necesita reaccionar para alejarse de la zona comprometida de la clasificación y el mercado de enero se presenta como una oportunidad fundamental para corregir las carencias de la plantilla. Por ello, la reunión ha servido para poner en común las necesidades detectadas y los perfiles que se consideran prioritarios para reforzar al equipo de Javier Aguirre.

Braulio Vázquez ha trasladado las líneas maestras de su planificación, mientras que Woolfolk ha podido conocer de primera mano el diagnóstico de la dirección deportiva. La búsqueda de un delantero ﻿y de un central con garantías aparecen entre las principales necesidades, aunque las operaciones que puedan llevarse a cabo estarán condicionadas también por los movimientos de salida y la disponibilidad económica.

No se ha fijado, al menos por el momento, un presupuesto concreto para el mercado invernal ni una cantidad específica destinada a fichajes. Sí se han abordado las pautas de trabajo, la estrategia de captación y la estructura que se pretende desarrollar en el área de scouting, con el objetivo de que el Valencia pueda moverse con mayor capacidad en los próximos meses.

Javier Aguirre, entrenador del Valencia CF. / IMAGO

Pitchwise prepara su desembarco, pendiente del CSD

La reunión se produce mientras Pitchwise Holdings espera el visto bueno del Consejo Superior de Deportes para formalizar la adquisición del 42% de las acciones ﻿que actualmente están vinculadas a Meriton Holdings. La operación contempla una ampliación de capital de 100 millones de euros, una cantidad que, según lo previsto, debería estar a disposición del club antes del 31 de diciembre de 2026.

La llegada de ese dinero supondría un impulso para afrontar las necesidades económicas y deportivas de la entidad, aunque todavía no se ha concretado qué parte de la inversión se destinará directamente a reforzar el equipo. La aprobación del CSD es el paso que falta para completar el proceso y permitir que el nuevo accionista pueda empezar a intervenir de manera más directa en el funcionamiento del club.

Mientras tanto, la planificación no se paraliza. Braulio Vázquez trabaja en la identificación de futbolistas y en la elaboración de una hoja de ruta que permita al Valencia afrontar el mercado con los deberes adelantados, de modo que las incorporaciones puedan llegar cuanto antes y estar disponibles para Javier Aguirre.

Kiat Lim no estuvo en la cumbre de Madrid

Uno de los detalles de la reunión ha sido la ausencia de Kiat Lim﻿. El presidente y máximo accionista del Valencia no ha participado ni presencialmente ni por videoconferencia ﻿en esta cita, cuyo objetivo principal era que Woolfolk y Braulio pudieran conocerse personalmente y profundizar en los asuntos que ya venían tratando a distancia.

Kiat Lim, presidente del Valencia CF, hijo del dueño del club, Peter Lim. / Valencia CF

Javier Solís﻿, director general del club, ha ejercido de enlace entre ambas partes. El ejecutivo valencianista ya había coincidido anteriormente con Woolfolk y ha acompañado a Braulio en una reunión centrada exclusivamente en cuestiones deportivas.

La intención, por ahora, es que Corey Woolfolk no viaje a Valencia hasta que se complete la operación accionarial. Los contactos, sin embargo, continuarán en las próximas semanas mediante reuniones telemáticas, en las que se seguirá avanzando en la planificación del equipo y en la definición de la nueva estructura.