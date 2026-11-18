El luchador español asegura que no peleará con el australiano, muestra su 'cariño' hacia el británico y da su sitio a Justin Gaethje

Mientras el futuro de Ilia Topuria sigue en el aire, el luchador hispano-georgiano se va a dejar ver esta semana en el UFC Fight Night que servirá para que su hermano Aleksandre regrese al octágono un año después de su última victoria.

En Qatar, el mayor de los hermanos Topuria se cruzará con el mexicano Santiago Luna con la intención de asaltar el ránking de la UFC del peso Gallo tras dos victorias en la compañía de artes marciales mixtas más conocida. Será una gran noche, coronada con una pelea entre Jiri Prochazka y Navajo Stirling en el peso Semipesado y con una pelea coestelar donde el argentino Kevin Vallejos, al que muchos comparan con Ilia Topuria, tratará de retener su invicto ante un excampeón del peso Gallo como Aljamain Sterling.

El regreso de Ilia se espera para principios de 2027, pero sus rivales son una incógnita. Todo parece estar entre una revancha con Justin Gaethje y una lucha con Arman Tsarukyan, pero mientras el primero no decida si se retira o no, todo estará en el aire.

En los últimos días, El Matador ha hecho varias declaraciones que apuntan hacia donde va su futuro. Si bien el inmediato tiene esos dos nombres, más allá de eso se presentan las opciones de Alexander Volkanovski y de Paddy Pimblett. Y, ante esta posibilidad, las palabras con respecto a ambos, como poco sorprenden.

Sobre la posibilidad de volver a vérselas con el peleador australiano si sube de peso, Ilia Topuria lo ha descartado completamente, aunque ha sorprendido con el motivo. "Me veréis antes cocinando con Volk que peleando contra él de nuevo. Le tengo tanto cariño y respeto que no podría pegarle. Me cae demasiado bien. Ya hay cosas que no quiero hacer. ¿Para qué?", afirma en una entrevista con ABC el luchador español, quien ganó a Volk en el UFC 298 y se coronó en el peso Pluma.

Topuria sitúa a Volkanovski como el mejor peso pluma de la historia

Entonces, Volkanovski dijo que "buscaría" a Topuria en la división que fuera, pero últimamente tampoco ha mostrado unas ganas tremendas por volver a verse sobre la lona con El Matador. Eso sí, Topuria sabe que sería una gran pelea, muy igualada. Como también reconoce que Volkanovski ha hecho más historia que él en su división. "Por mucho que le haya ganado una vez, para mí es el mejor peso pluma que ha existido en la historia, el más dominante. (...) Yo he sido el campeón y he hecho cosas que nadie ha hecho, pero me fui de la división. Él ha hecho muchas más cosas en ese peso que yo, son muchos años...", sentencia el español.

Alexander Volkanovski, luchador australiano de la UFC / @ufc

Si sorprenden esas palabras sobre Volkanovski más lo hacen en las que se refiere a Paddy Pimblett, que aparecía como su archienemigo y lo lleva provocando desde hace años. Sobre el británico, en La Gazzetta Georgia, asegura tener "una relación normal y profesional". "No lo considero una mala persona en absoluto. Ha creado su propio personaje en este deporte, por así decirlo. Pero en las interacciones personales, por las experiencias que he tenido con él cuando nos hemos encontrado, es una persona muy educada y muy corriente. (...) Con su esposa e hijos, es un ser humano muy normal como cualquier otro", afirma Topuria, quien, no obstante, admite que sería una "pelea muy interesante" para él en el futuro.

Da todos sus méritos a Justin Gaethje

Ilia Topuria también recordó lo sucedido en junio en Washington y, aunque picó luego a Justin Gaethje al señalar que había usado unas guantillas 'trucadas', ahora reconoce en ABC que sólo era para eso y que el norteamericano no cometió ninguna incorrección y que fue el justo ganador.

"No pienso que de verdad llevara algo. Es una pregunta a la que me he enfrentado en los últimos cinco meses. Yo no lo sé, me encantaría decir si sí o si no, yo no lo vi cuando lo vendaban, ni ninguno de mi equipo. (...) Ahora puedes decir que si llevaba algo, que si había tomado algo... Pero perdí. No quiero quitarle sus méritos, ni excusarme por nada de lo que ha pasado. Y si llevara algo, le tendría que haber ganado igual, así es como pienso. Y me ganó", sentencia.