Topuria advierte a sus próximos rivales: "Voy a cambiar su vida a nivel financiero, pero lo malo es que también lo haré a nivel físico"

El luchador español se ve listo para regresar, apunta a Gaethje y vuelve a sacar pecho de ser el único con el que todos quieren pelear

Ilia Topuria ya calienta motores para su regreso. Desde la UFC ya han anunciado que están trabajando para cerrarle un combate y que pueda reaparecer en la primera parte del año, aunque su rival sigue siendo una incógnita.

Sus deseos son claros y van hacia una revancha con Justin Gaethje, pero Pimblett y, sobre todo, Arman Tsarukyan presionan para que les den el combate con El Matador. Como decía el propio Topuria en la primera entrevista que concedió tras su derrota de junio, todos quieren pelear con él porque es con el que más dinero pueden ganar.

Ese mismo mensaje ha lanzado en una entrevista con Adam Caterall, donde ha repasado lo que pasó en Washington en el UFC Freedom 250 y lo que le viene en su futuro más inmediato.

"No tendrán ese cheque con ningún otro peleador. Ni Justin ni nadie. Ponme contra cualquiera, que para él será la pelea más grande de su vida y el mejor salario que tendrá jamás", señala el luchador español sobre esa ventaja que tiene con sus rivales y que piensa aprovechar a la hora de elegir contrincante.

Topuria, no obstante, tiene clara su primera opción. Es la que señaló su agente poco después de su derrota en la capital norteamericana y la que ha confirmado el propio peleador español cuando ha 'vuelto' a la vida pública. No es otro que Justin Gaethje. "Me encantaría tener mi revancha con Justin y va a ocurrir", indica.

Justin Gaethje y la duda de si peleará

La gran duda está en si Justin haría esa próxima pelea, ya que según dejó caer, está pensándose la retirada. Eso dejaría como primera opción a Tsarukyan, aunque a Topuria le da igual, porque se ve con confianza y capacidad para derrotar a cualquiera y volver a ser campeón del peso Ligero. "Ponme contra cualquiera ahora mismo y les cambiaré la vida a nivel financiero, pero lo malo es que también lo haré a nivel físico. (...) Ahora se enfrentarán a un hombre que lo ha visto todo en este deporte y nada me da miedo", indica El Matador.

Topuria, en el UFC Freedom 250 / Imago

Ilia Topuria se ve completamente recuperado, física y anímicamente, de la derrota y se ve más fuerte. Pero en las semanas posteriores al combate con Gaethje tuvo que meditar si estaba preparado para ser el de antes y se admitió que sí. Y no sólo eso, sino que también era capaz de separar lo personal de su carrera. "Ganar te recuerda todo el tiempo quién quieres ser y tus sueños, pero la derrota te recuerda quién eres. Yo no soy solo mi carrera profesional, soy más que eso, y un ojo no define quién soy", afirma.

Agradece a su hermano que le salvara la visión

En este sentido, también recordó en la entrevista que, precisamente, estuvo a un paso de perder la visión de uno de sus ojos y que sólo la intervención de su hermano Aleksandre le salvó. "Mirando atrás, la decisión de Aleks salvó mi visión al 100%. Si no hubiera parado la pelea, probablemente no habría podido volver a pelear nunca más. Estoy enormemente agradecido con mi hermano", indica.

"Cuando el médico entró en el segundo o tercer asalto y me preguntó si podía ver, le dije que no podía ver, que estaba sudando, con el ojo lleno de sangre y sintiendo como si tuviera miles de cristales en el ojo", rememora. Y, sin embargo, siguió peleando. Sólo al final del cuarto asalto, cuando apenas veía por alguno de sus ojos, Aleksandre paró el combate.