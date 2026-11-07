Ilia Topuria se sincera y da una lección de superación 5 meses después de su derrota: "Lo único que sé es que todos quieren pelear conmigo"
El Matador asegura que estará listo para enero, confirma las tres opciones que hay y señala la que quiere él
Ilia Topuria está listo para regresar. Ya se ha dejado ver entrenando a pleno rendimiento, ha mandado sus primeros avisos y desafíos y hasta el máximo dirigente de la UFC ha reconocido que están tratando de cuadrar un combate para primeros de año.
Él tiene claro que quiere la revancha con Justin Gaethje y así lo reconoce en una entrevista con ABC, donde agradece a su hermano que parara la pelea con The Haighlight cuando él que quería seguir, donde asegura que va a volver más fuerte y avisa que enero será el mes en el que esté listo para regresar.
"Esta derrota no apagó el fuego, lo hizo muchísimo más grande. Ahora tengo muchísimas más ganas de hacer las cosas mejor, de entrenar más, estoy mucho más motivado, de hecho estaba últimamente como pensando que lo había conseguido todo, que hasta me podría retirar. Sin lugar a duda me cambió toda la percepción que tenía, cambió todo", avisa El Matador, que contradice así a los que aseguran que le marcó, pero en negativo.
Lejos de eso, quiere volver a demostrar que es el número uno, al primero, al que le derrotó: Justin Gaethje. El norteamericano no quiere la revancha y ha adelantado que hasta podría retirarse, pero Ilia Topuria asegura que no va a decidir él. "Él no tendrá decisión de nada -en la UFC-, él ni pincha ni corta. Aquí somos la UFC y yo, lo que nosotros decidamos es lo que se hará. Justin no es nadie, de verdad. Yo lo que les digo es que hagamos lo que sea mejor para mí y para ellos. Pero Justin no le importa a nadie. Ahí hay una historia que no puede terminar así para mí, pero al mismo tiempo no quiero forzar nada. O quiere o no quiere. Si no quiere, que Dios le bendiga que yo seguiré buscando mi camino", afirma.
Entre Gaethje, Pimblett y Tsarukyan
El luchador hispano-georgiano sabe qué tres nombres están barajándose y que, si no se retira, a quien va a elegir él. "Lo único que sé es que todos quieren pelear conmigo, porque es donde más van a ganar, tanto económicamente como a nivel de reconocimiento. A Arman Tsarukyan si le dan la pelea conmigo será su pelea más grande, lo mismo con Paddy Pimblett, lo mismo con Justin Gaethje. Cualquier pelea que sea la más grande en la UFC lleva mi nombre y apellido. Yo elegiría la revancha contra Justin Gaethje", sentencia.
Lo que sí tiene claro es que, sea cual sea su rival, estará listo para pelear a principios de año. "Volveré al cien por cien en enero, cuando ya tenga el alta para poder volver a hacer sparring con contacto tanto de boxeo y lucha cuerpo a cuerpo como en el suelo. Dependerá también de mis sensaciones, hay que ver cómo responde el cuerpo, siempre me ha respondido bien y no tengo duda de que así seguirá siendo, pero tengo que volver a sentirlo, porque hace muchos meses que no hago sparring. Y ya, después, la fecha saldrá. A partir de abril es cuando estamos considerando volver a pelear", explica el bicampeón de la UFC.
Topuria no se arrepiente de lo que pasó
Si eso es el futuro, el pasado fue muy doloroso, pero le servirá para hacerle más fuerte, según comenta. En esta entrevista, Topuria deja claro que tenía un plan claro para el UFC Freedom 250 de Washington, pero que la pérdida de la visión lo cambió todo. Y la intervención de su hermano Aleksandre fue clave para que aún podamos volver a verlo en el octágono.
"Teníamos un 'game plan' bastante estricto, sabía lo que tenía que hacer. Hay cosas que puedes calcular y otras que no. Después del segundo asalto ya tenía tres huesos rotos en la cara. ¿Cómo calculas eso? Simplemente, me tocó a mí, fue muy raro desde el primer asalto", reconoce El Matador, que no se arrepiente del plan de combate que eligió para tratar de ganar a Gaethje. "Si llego a sacar otra guardia o llego a hacer otra cosa y me conecta por otro lado, habría habido muchos comentarios de que tendría que haber sacado otra guardia, que tendría que haber cambiado otra cosa. Después no veía absolutamente nada. Solo veía los golpes cuando ya los tenía encima", admite.
A partir de ahí, Topuria se niega a rendirse y es su hermano el que tira la toalla... a tiempo. "Cuando entra el doctor, me dice que me va a parar la pelea y yo le dije que no. Es una pelea que marca una vida, o varias, no solo la mía y la de Justin. Con que me dijera que no me iba a quedar ciego me valía para seguir. (...) La intervención de Aleksandre es la mejor decisión que pudo tomar. Tuve en el orbital la grasa se coló dentro, y que si se me hubiera colado 0,5 milímetros más me tendrían que haber colocado una placa de titanio y no habría podido pelear nunca más", señala un Ilia Topuria que ya ve esta pelea como "un aprendizaje", pero asegura, no le marcará.